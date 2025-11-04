Bitcoin sangra y las principales criptos pierden más de 20% en la última semana

El mercado se encuentra en pleno proceso de desapalancamiento, con liquidaciones masivas de posiciones apalancadas que aceleran las caídas. El mercado se encuentra en pleno proceso de desapalancamiento, con liquidaciones masivas de posiciones apalancadas que aceleran las caídas.

Los operadores miran con atención los próximos datos macroeconómicos de Estados Unidos y las señales que pueda dar la Reserva Federal (Fed) sobre la trayectoria de las tasas de interés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OleosCapital/status/1985804641322303656&partner=&hide_thread=false Las liquidaciones en crypto en las ultimas 24 horas ascienden a mas de 1500 millones de dólares — Oleos Capital (@OleosCapital) November 4, 2025

Un piso que todavía no aparece

Los traders coinciden en que la formación de un soporte sólido será clave para que Bitcoin logre estabilizarse y recupere atractivo comprador. Por ahora, el sentimiento del mercado es claramente bajista: el índice de “miedo y codicia” del sector volvió a niveles de “miedo extremo”, reflejando un predominio del pánico y la salida de capitales.

Mientras tanto, las altcoins siguen en caída libre.

Solana lidera las pérdidas con un descenso de más del 20% semanal, seguida por BNB (-15,6%), XRP (-15,3%), Cardano (-19,5%) y Chainlink (-17,9%). Solo las stablecoins como Tether (USDT) y USDC lograron mantener su paridad frente al dólar, aunque sin evitar leves desajustes en medio de la volatilidad.

Mirada de corto y largo plazo

Si bien la corrección genera alarma entre los inversores minoristas, algunos analistas señalan que podría tratarse de una “depuración técnica necesaria” tras meses de sobrecompra. En ese sentido, la caída permitiría reacomodar precios y reducir el apalancamiento excesivo, preparando el terreno para una eventual recuperación de mediano plazo.

Aun así, la cautela domina.

“La consolidación de un soporte sólido será determinante para que Bitcoin recupere estabilidad y vuelva a atraer flujo comprador”, insistió Gama, en línea con la visión de que el mercado todavía no logró marcar un punto de inflexión.

El balance de una semana negra

De las 16 principales criptomonedas del ranking, 13 presentan pérdidas superiores al 10% en la última semana. El valor total de capitalización del mercado cripto ronda los US$2,6 billones, tras haber superado los US$3 billones a mediados de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OleosCapital/status/1985804037162192960&partner=&hide_thread=false Bitcoin pierde los $100.000, niveles no vistos desde junio. $BTC pic.twitter.com/Vj6pNAY8s7 — Oleos Capital (@OleosCapital) November 4, 2025

El desplome dejó en evidencia la fragilidad del rebote anterior y la fuerte dependencia de la liquidez global.

En este contexto, la evolución de la política monetaria estadounidense, junto con la estabilidad del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, seguirán siendo los principales factores a vigilar para anticipar el próximo movimiento del mercado.

