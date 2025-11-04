Diego Latorre ve a un Gallardo exagerado y dio en la tecla con el problema de River

Latorre, sobre Marcelo Gallardo: "El entrenador de River no puede estar caído"

Diego Latorre intentó comprender el momento que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo. En ESPN F90, el programa conducido por el Pollo Vignolo, el ex futbolista no dudó al manifestar su preocupación por el entrenador Millonario. "Hay que salir como sea. El entrenador de River no puede estar caído. Veo que está caído", dijo.

Además, expresó que, en el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que River perdió 1-0, observó a un Gallardo "exageradamente frustrado".

River vs. Gimnasia El domingo pasado, el Lobo ganó en el Monumental luego de 20 años FOTO NA/DAMIAN DOPACIO

Luego, puso el enfoque en el equipo, y consideró que el principal nudo está en la cabeza: "El equipo está endurecido, agarrotado. El otro día, en el primer tiempo no se asomaban a jugar, no podían hacer tres pases consecutivos, no querían participar del juego y la mente gobierna todo".

"La mente maneja el músculo, maneja los pies, maneja el estado de ánimo y el estado de ánimo es fundamental. No es todo, pero es la plataforma en la que un equipo se apoya", consideró.

Diego Latorre, en alerta: no ocultó su temor por Franco Mastantuono al Madrid Diego Latorre, panelista de ESPN F90

"El estado de ánimo te pone muy débil, te pone muy frágil, no te atrevés a jugar, es fundamental", sostuvo.

+ de Golazo24