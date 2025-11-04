Diego Latorre analizó el pésimo presente de River Plate. El ex futbolista dio su opinión en el programa ESPN F90 y fue contundente al considerar que el problema empieza desde lo mental. Además, confesó que en el cotejo vs. Gimnasia vio a un Marcelo Gallardo "exageradamente frustrado".
"HAY QUE SALIR COMO SEA"
Diego Latorre ve a un Gallardo exagerado y dio en la tecla con el problema de River
En el programa de ESPN F90, el ex futbolista Diego Latorre analizó la crisis que atraviesa River y, por sobre todo, su entrenador, Marcelo Gallardo.
River atraviesa una de sus mayores crisis en los últimos años. Crisis futbolística, claro, ya que en el plano institucional acaba de asumir Stéfano Di Carlo como el sucesor de Jorge Brito pero también como la continuidad de un modelo iniciado por Rodolfo D´Onofrio.
En las elecciones presidenciales del sábado pasado, Di Carlo arrasó en las urnas y el hincha de River dejó claro que, más allá de lo que sucede dentro del campo de juego, en las oficinas de Núñez pueden seguir trabajando con tranquilidad.
Eso sí, cuando la pelota no entra, por más que el plano institucional esté impecable, el ánimo de los hinchas comienza a levantar temperatura. Y, en este presente, se ve contrariado: es Marcelo Gallardo el principal responsable de no comandar el barco a buen puerto y salir de la tormenta. Su segundo ciclo al frente del Millonario, definitivamente, ha sido un fracaso.
A menos de una semana para el Superclásico, River está sumido en el desconcierto. Del otro lado, en Boca, parece brillar un poco más el sol.
Latorre, sobre Marcelo Gallardo: "El entrenador de River no puede estar caído"
Diego Latorre intentó comprender el momento que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo. En ESPN F90, el programa conducido por el Pollo Vignolo, el ex futbolista no dudó al manifestar su preocupación por el entrenador Millonario. "Hay que salir como sea. El entrenador de River no puede estar caído. Veo que está caído", dijo.
Además, expresó que, en el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que River perdió 1-0, observó a un Gallardo "exageradamente frustrado".
Luego, puso el enfoque en el equipo, y consideró que el principal nudo está en la cabeza: "El equipo está endurecido, agarrotado. El otro día, en el primer tiempo no se asomaban a jugar, no podían hacer tres pases consecutivos, no querían participar del juego y la mente gobierna todo".
"La mente maneja el músculo, maneja los pies, maneja el estado de ánimo y el estado de ánimo es fundamental. No es todo, pero es la plataforma en la que un equipo se apoya", consideró.
"El estado de ánimo te pone muy débil, te pone muy frágil, no te atrevés a jugar, es fundamental", sostuvo.
