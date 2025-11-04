Qué aumenta la libido de una mujer: 5 tips que no fallan

Mantente activa

La actividad física puede ser uno de los mejores remedios para la libido baja.

El ejercicio puede aumentar tus niveles de energía, mejorar tu estado de ánimo y tu imagen corporal, indica la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos. “Todo esto puede ayudarte a aumentar tu interés por el sexo”.

Reduce el estrés

Tomando en cuenta que el estrés, la depresión y la ansiedad pueden influir negativamente en la libido, es importante buscar maneras de cuidar la salud mental y relajarse.

Según la Clínica Cleveland, controlar el estrés puede mejorar el estado de ánimo y el deseo sexual. Algunas técnicas que recomiendan para calmar tu mente son: escribir un diario, hacer ejercicio, meditar y practicar rutinas de autocuidado.

Calendario y fines de semana largos Cómo agendar el sexo puede ayudar a aumentar el deseo sexual.

Agenda el sexo

Esta es una de las cosas que cada vez más parejas están haciendo y es una de las recomendaciones de la Clínica Mayo para combatir el poco deseo sexual en las mujeres.

En sí, los expertos recomiendan programar las relaciones sexuales en tu calendario. “Puede parecer forzado y aburrido, pero hacer un esfuerzo adicional para tener intimidad puede ayudar a que vuelvas a tener deseo sexual”, afirman.

Usa lubricante

Otra recomendación de la Clínica Mayo es usar lubricantes íntimos y humectantes vaginales que pueden ayudar a calmar ciertos síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia, como la sequedad vaginal.

De hecho, sobre estos productos, los expertos dicen que ”si se usan regularmente, podrían funcionar tan bien como la terapia con estrógenos”.

Prioriza tu sueño

Está comprobado que el insomnio puede afectar negativamente la libido, de hecho, un estudio con 171 mujeres, publicado en la Revista de Medicina Sexual, encontró un aumento en el deseo sexual en las participantes que reportaron una mayor duración del sueño.

“Dormir lo suficiente es importante para promover un deseo sexual y una respuesta genital saludables, así como para aumentar la probabilidad de tener relaciones sexuales con pareja. Estas relaciones fueron independientes del estado de ánimo y la fatiga diurnos”, concluyeron los investigadores.

