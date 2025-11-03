Esta prueba casera puede predecir tu longevidad: Hazla en pocos minutos

La prueba se califica comenzando con 10 puntos, que significa lograr la prueba sin apoyo, ni tambaleo. Se resta un punto cada vez que se usa una mano, rodilla u otro apoyo, y medio punto al perder el equilibrio.

Los investigadores hallaron que, quienes obtuvieron entre 4,5 y 7,5 puntos en la prueba tenían aproximadamente 3 veces más probabilidades de morir durante el tiempo de seguimiento (12 años), frente a las personas con una puntuación de 10.

Mientras, los que consiguieron una puntuación entre 0 y 4 tenían seis veces más riesgo de morir por enfermedad cardiovascular.

ejercicio caminar persona mayor Drazen Zigic El ejercicio físico es un aliado de la longevidad.

¿Cómo medir la longevidad en casa?

Si quieres probar este test de longevidad, lo primero que se recomienda es no intentarlo si tiene alguna discapacidad o problemas con articulaciones, columna o rodilla.

Harvard también aconseja no hacerlo solo, usar ropa cómoda y holgada, estar descalzo, y realizar la prueba sobre una alfombra o esterilla de yoga.

Ahora sí, sigue estos pasos que Harvard menciona para medir tu longevidad:

Colócate con los pies ligeramente separados y cruza uno delante del otro, manteniendo los brazos en cualquier posición

Con calma, baja lentamente hasta sentarte en el suelo

Luego, intenta levantarte

¿Necesitaste ayuda para levantarte? No te desanimes, de hecho, Eric L'Italien, fisioterapeuta del Hospital de Rehabilitación Spaulding, afiliado a Harvard, sugiere usar las manos, las rodillas, una pared o una silla resistente la primera vez que se hace la prueba.

"Empieza con la versión más sencilla posible y luego ve reduciendo gradualmente el número de ayudas", sugiere.

Y afirma: “Esta prueba es una buena manera de evaluar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, cualidades esenciales para mantenerse activo y con buena salud a medida que envejecemos”.

Afortunadamente, la puntuación de esta prueba de longevidad puede mejorar. Además de hacer ejercicio aeróbico, los expertos recomiendan realizar ejercicios de fortalecimiento y de flexibilidad.

