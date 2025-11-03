Juanita Tinelli acudió el pasado jueves 30 de octubre al Ministerio Público Fiscal con una denuncia que helaría la sangre a cualquiera: amenazas de muerte directas a su celular. Pero lo que vino después de ese trámite judicial terminó siendo, quizás, más filoso que cualquier mensaje anónimo. La hija menor del conductor decidió no quedarse callada y lanzó munición pesada contra su propio padre, Marcelo Tinelli, a través de sus redes sociales. Lo que parecía un tema de seguridad personal mutó en un capítulo más de la novela familiar que nunca termina de escribirse.
"NUNCA TUVE RELACIÓN"
El clan Tinelli se desligó de Juanita y ella tomó una decisión
Juanita Tinelli denunció amenazas y provocó una nueva grieta familiar. Candelaria y Micaela eligieron despegarse del conflicto.
Ahora bien, cuando una familia tiene tantos integrantes como la de los Tinelli, mantenerse al margen resulta prácticamente imposible. Y ahí aparece Candelaria, la hermana que intentó esquivar el barro, pero terminó salpicada igual. En diálogo con "Puro Show" (El Trece), Cande fue tajante: "Nunca tuve relación", sentenció al referirse al vínculo con Juana. Y como si eso no fuera suficientemente claro, remató con un "No sé amor, no tengo relación con ella. Pregúntale a Mica, quizás sabe un poco más". Traducción: yo acá no entro, busquen a otra.
Mica Tinelli, por su parte, eligió el camino del misterio digital. Dado que subió una ilustración de una mujer flotando entre nubes y arcoíris con una frase en inglés que decía: "I am too calm to be claimed by your chaos" ("Estoy demasiado en calma para ser arrastrada por tu caos"). ¿Casualidad? Una seguidora preguntó directamente si era para su hermana, y Mica estalló defendiéndose: "Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda". Después agregó, con firmeza: "Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser".
La denuncia de Juana Tinelli reaviva viejas tensiones familiares
Sin embargo, la bomba más potente la detonó Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria. Mientras sus hijas buscaban mantenerse en una aparente neutralidad, Soledad apuntó directamente, pero no contra Juana, sino contra Paula Robles, su madre. "Suplico a la gente de los medios que no me pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío y no tengo la más mínima idea", comenzó diciendo para luego descargar: "La mamá no es digna de mi afecto. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror". Palabras que cortan como cuchillo y dejan entrever años de tensiones ocultas.
Mientras tanto, Juana quedó de este lado de la vereda, mostrando en sus historias de Instagram el apoyo de sus seguidores. Porque cuando la familia te da la espalda, las redes sociales parecen convertirse en el único refugio posible.
