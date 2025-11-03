urgente24
Adorni: "La gestión no está parada, sucede que pasamos unos meses complicados"

“La agenda no fue la que hubiéramos querido. Tuvimos enfrente a gente que quería dañarnos. Debimos defendernos” sostuvo el nuevo jefe de gabinete Manuel Adorni.

03 de noviembre de 2025 - 20:33
Javier Milei y Manuel Adorni

A la hora de analizar el nuevo bloque en el Congreso Nacional de legisladores propios y aliados (ya tienen un tercio para no pasar zozobras) explicó Adorni en A24: “no hay razones razonables (SIC) para un juicio político al presidente de la Nación”

El flamante jefe de gabinete confirmó además:

“El doctor Mariano Cúneo Libarona está confirmado como ministro, seguirá en su puesto luego del 10 de diciembre”.

Ser un candidato testimonial es una estafa al electorado. Se trata del aspirante que se presenta sabiendo que no va a asumir. Ese no fue mi caso, yo estaba trabajando para conseguir nuevas normas para la ciudad de Buenos Aires cuando fui convocado nuevamente al gabinete nacional. Ser un candidato testimonial es una estafa al electorado. Se trata del aspirante que se presenta sabiendo que no va a asumir. Ese no fue mi caso, yo estaba trabajando para conseguir nuevas normas para la ciudad de Buenos Aires cuando fui convocado nuevamente al gabinete nacional.

La disputa de Milei con Axel Kicillof

“El Poder Ejecutivo Nacional y 20 gobernadores de Argentina acordaron avanzar en reformas estructurales. Son los que adhirieron al Pacto de Mayo y también, en la mayoría de los casos, al RIGI” sostuvo Manuel Adorni.

El caso de Axel Kicillof es distinto, él no quiso participar de los acuerdos ni aplicó a nivel provincial muchas de nuestras iniciativas. No sé qué margen hay para el diálogo. El caso de Axel Kicillof es distinto, él no quiso participar de los acuerdos ni aplicó a nivel provincial muchas de nuestras iniciativas. No sé qué margen hay para el diálogo.

