A la hora de analizar el nuevo bloque en el Congreso Nacional de legisladores propios y aliados (ya tienen un tercio para no pasar zozobras) explicó Adorni en A24: “no hay razones razonables (SIC) para un juicio político al presidente de la Nación”
NUEVO JEFE DE GABINETE
Adorni: "La gestión no está parada, sucede que pasamos unos meses complicados"
“La agenda no fue la que hubiéramos querido. Tuvimos enfrente a gente que quería dañarnos. Debimos defendernos” sostuvo el nuevo jefe de gabinete Manuel Adorni.
03 de noviembre de 2025 - 20:33
El flamante jefe de gabinete confirmó además:
“El doctor Mariano Cúneo Libarona está confirmado como ministro, seguirá en su puesto luego del 10 de diciembre”.
La disputa de Milei con Axel Kicillof
“El Poder Ejecutivo Nacional y 20 gobernadores de Argentina acordaron avanzar en reformas estructurales. Son los que adhirieron al Pacto de Mayo y también, en la mayoría de los casos, al RIGI” sostuvo Manuel Adorni.