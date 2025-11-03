Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

Live Blog Post

Semana clave para la economía: Jornadas de ofertas con la inflación de cerca

Después de un octubre cargado de vaivenes e incertidumbre política y económica que se despejó recién después de los comicios del pasado domingo 26, la mayoría de los analistas privados prevén que la inflación del décimo mes del año sería mayor a la de septiembre, cuando el indicador oficial a nivel nacional se ubicó en 2,1% y sobrepasó por primera vez el umbral del 2% desde abril pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1981715380251906466&partner=&hide_thread=false LA INFLACIÓN EN ALIMENTOS CON LA QUE MILEI VA A LAS URNASLa inflación en alimentos y bebidas volvió a mostrar presión en la última semana de octubre. Según LCG, los precios del rubro aumentaron un 1% en los últimos siete días, acumulando una suba del 3% en el mes. Se trata… pic.twitter.com/wTV5ndESzZ — Urgente24.com (@U24noticias) October 24, 2025

Debido a los efectos de la agitación reinante, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría entre 1,9% y 2,8%, según los relevamientos de distintas consultoras.

Así, el IPC del mes pasado -que se conocerá oficialmente el miércoles 12 de noviembre- se habría acelerado impulsado, sobre todo, por alzas en el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que ejerce la mayor presión sobre el indicador que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Otro de los motivos que explicarían el incremento que prevén los analistas es el recalentamiento del dólar, cuya cotización tiene impacto en los costos de toda la economía argentina en general. Las últimas semanas de octubre fueron de enorme volatilidad en el mercado cambiario, fundamentalmente por la incertidumbre que generaron las elecciones legislativas, en las que finalmente La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional con el 40% de los votos.

Recordemos que noviembre inició con varios golpes al bolsillo, mientras que en el debate post Argentina 'color violeta' es el temor por lo que viene y en el medio, el Cyber Monday para 'reactivar' la economía.

