Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

FOTO: xAI / Grok.
Cyber Monday en días de recesión. Manuel Adorni y Diego Santilli en el reestreno del gabinete de Javier Milei pero... el dólar....

3 de noviembre de 2025 - 09:23

EN VIVO

Adorni y Santilli son incorporados para negociar con los gobernadores y legisladores el Presupuesto 2026, que los Milei necesitan para demostrar institucionalidad y gobernabilidad ante la Casa Blanca y el FMI. Todo esto es conocido pero hay que recordarlo.También que la erosión y pérdida de autoridad de Guillermo Francos la provocaron los Milei ignorando / incumpliendo cada uno de los acuerdos que él consiguió. ¿Cómo será con Adorni / Santilli? De paso... alguien tendrá que explicarlo ¿no es verdad?

Todo esto sucede en un lunes 03/11, Cyber Monday 2025, en medio de un freno de la economía que ya acumula 8 meses y va para 9. El comercio en general espera facturar en estas jornadas de ofertas pero ¿hay poder adquisitivo disponible? ¿Y a qué tasa de interés las ofertas a crédito? Ya se sabe que no son temas que preocupe a los Milei, con acceso a los fondos reservados y otras ventajas de la Presidencia de la Nación. Además, ellos acaban de ganar una elección en forma estupenda pero....

Por último, el dólar.... Milei, quien sostiene que todo lo sabe y nunca se equivoca, insiste en que está todo OK cuando crece la ola que reclama que La Libertad Avance sobre la paridad cambiaria. Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Segunda semana post 'Argentina violeta': Vuela el dólar y para arriba las acciones

El dólar oficial abrió este lunes 3 de noviembre en $1.475, mientras que el dólar blue se consigue a $ 1.445. Por su parte, los dólares financieros cotizan a $ 1.495,20 (MEP) y a $ 1.499,10 (CCL). Además, el dólar mayorista se ubica en $ 1.435, lejos aún de la banda cambiaria (hoy de $ 1.497,51).

Hay expectativa por cómo cotizará el dólar en esta segunda semana luego del triunfo de Javier Milei y La Libertad Avanza en las elecciones del domingo 26 de octubre, y después de que Luis Caputo ratificase el esquema cambiario de bandas.

El riesgo país, por su parte, continúa bajando:

Otro gráfico:

Semana clave para la economía: Jornadas de ofertas con la inflación de cerca

Después de un octubre cargado de vaivenes e incertidumbre política y económica que se despejó recién después de los comicios del pasado domingo 26, la mayoría de los analistas privados prevén que la inflación del décimo mes del año sería mayor a la de septiembre, cuando el indicador oficial a nivel nacional se ubicó en 2,1% y sobrepasó por primera vez el umbral del 2% desde abril pasado.

Debido a los efectos de la agitación reinante, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría entre 1,9% y 2,8%, según los relevamientos de distintas consultoras.

Así, el IPC del mes pasado -que se conocerá oficialmente el miércoles 12 de noviembre- se habría acelerado impulsado, sobre todo, por alzas en el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que ejerce la mayor presión sobre el indicador que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Otro de los motivos que explicarían el incremento que prevén los analistas es el recalentamiento del dólar, cuya cotización tiene impacto en los costos de toda la economía argentina en general. Las últimas semanas de octubre fueron de enorme volatilidad en el mercado cambiario, fundamentalmente por la incertidumbre que generaron las elecciones legislativas, en las que finalmente La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional con el 40% de los votos.

Recordemos que noviembre inició con varios golpes al bolsillo, mientras que en el debate post Argentina 'color violeta' es el temor por lo que viene y en el medio, el Cyber Monday para 'reactivar' la economía.

Tras la designación de Diego Santilli, Javier Milei reúne al nuevo Gabinete (ya hay foto)

Después de cambiar dos fichas claves del Ejecutivo nacional durante el fin de semana, Javier Milei reunió por primera vez a su nuevo Gabinete este lunes en la Casa Rosada. El flamante jefe de ministros, Manuel Adorni, y el último miembro en ser incorporado como titular de la cartera de Interior, Diego Santilli, fueron parte del encuentro inaugural de la segunda etapa de la gestión libertaria tras el triunfo en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

La cita se lleva a cabo desde las 9:30 en Balcarce 50 y poco después de las 10 la Oficina del Presidente hizo llegar la primera fotografía del equipo completo renovado.

image

Se trató del debut de Adorni como jefe de Gabinete y de Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de los salientes Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente. También fue la primera vez de Pablo Quirno como canciller, lugar antes ocupado por el también renunciante Gerardo Werthein.

Jornada importante para el dólar y sus tentáculos

Christian Buteler 'la vio': las bandas de flotación no reflejan las expectativas del mercado. Y lo ha fundamentado jornada tras jornada.

Aquí un fragmento de su columna en Ámbito Financiero: "(...) Octubre, un mes de extrema tensión cambiaria, quedó atrás. Noviembre arranca sin el ruido electoral, pero el camino dista de ser llano. Los inversores harán bien en monitorear de cerca la dinámica de reservas, la evolución de los flujos estacionales y las señales del BCRA, en un contexto donde la estabilidad del peso sigue siendo el talón de Aquiles de la recuperación postelectoral."

El tema ahora es el meercado en curso. Ver este posteo

Debajo, varias aclaraciones fundamentales:

@Warren_Bife: Pura falopa el pre de las argentinas, hay que ver cuanto es el volumen operado

@matcad_: Warren, dijiste la frase prohibida.

@Pablo729082568: mamita, el pijazo que se van a comer los que entren hoy, o los que no salgan hoy

@randy26977: momento de estas líquido en breve…

@Gug0l9: Mufalo tranqui

@_Claudio_Fenix: Nene anda a jugar a la play.

Carrera con mucho riesgo de ChatGPT y sus hermanos

Urgente24 anticipó 1 semana atrás acerca de la Inteligencia Artificial: "(:...) ¿Hay una burbuja financiera? “Creemos que la IA ha mantenido a la economía fuera de la recesión”, afirmó James Egelhof, economista jefe de BNP Paribas en Estados Unidos, a Barron’s. Según su equipo, las inversiones vinculadas a la IA aportaron una cuarta parte del crecimiento del PBI durante la primera mitad de 2025. (...) Las subas en los mercados estuvieron fuertemente ligadas a los anuncios de inversiones en IA. OpenAI, líder en modelos de lenguaje, firmó acuerdos por US$ 300.000 millones con Oracle en servicios de computación en la nube y adquirió una participación en el fabricante de chips AMD. A su vez, Nvidia, el mayor productor de procesadores de IA, invirtió US$ 100.000 millones en OpenAI, reforzando el círculo de dependencias entre los grandes actores del sector, tal como informó Urgente24. (...)".

Ahora vamos al trabajo que se tomó Camilo Cisera para demostrar con aritmética todo esto, y encender más alarmas.Mirar con atención el siguiente hilo:

@CamiloCisera: A futuro, hay dos escenarios extremos que pueden darse: Por un lado, si el retorno sobre las inversiones termina siendo menor al costo del capital vamos a ver una gigantesca destrucción de valor. Esto arrastraría al S&P 500, que como vimos está compuesto en un 43% por 15 empresas ligadas a la IA. Por otro lado, si el retorno es positivo e interesante, el potencial es enorme.

Atención Cyber Monday... no dejar dudas

Urgente24 viene ayudan a la comunicación del Cyber Monday 2025. Hay varios ejemplos al respecto. Por ejemplo: La programación completa. O también los descuentos. Sin embargo... cuidado Cyber Monday porque hay quejas sobre las ofertas. Por ejemplo:

Aquí otro ejemplo de algunas quejas iniciales:

Ojo con todo esto. Que sea transparente, confiable y verdadero.

22 Resoluciones + 2 sobre Energía Eléctrica en el Boletín Oficial

Luis Caputo continúa con el realineamiento de precios relativos: En 22 resoluciones el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) autorizó a Edesur y Edenor a cambiar el sistema de facturación para los usuarios residenciales (Tarifa 1) que pasarán a la lectura y facturación mensual de los medidores.

De acuerdo con las resoluciones 744/2025 (Edesur) y 745/2025 (Edenor) el Gobierno nacional estableció la suba mensual en las tarifas de electricidad basada en la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), el precio mayorista de energía y el transporte eléctrico en alta tensión.

Además de las 22 Resoluciones sobre aumento tarifario, la Secretaría de Energía publicó 2 Resoluciones, una de las cuales es

la Programación Estacional de Verano Definitiva, del período comprendido entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026, presentada por Cammesa.

cammesa
Antes de asumir Diego Santilli ya definió su agenda: 4 temas

Diego Santilli a Radio Rivadavia, según Urgente24: "Mi agenda es de reformas tienen que salir y tienen que ver con el Presupuesto, una modernización laboral, una reforma fiscal a la baja de impuestos, y el nuevo Código Penal".

Santilli intenta convertirse en el puente entre Javier Milei y Mauricio Macri (LLA / PRO). Esto es importante para sumar bancas en el Legislativo:

  • "Hemos hecho un acuerdo en la casa de Macri entre LLA-PRO, y lo hemos sostenido durante estos 19 meses ininterrumpidamente. Seguimos en esa misma dirección".
  • "Ayer corté con el Presidente de la Nación y lo llamé a Cristian Ritondo. También hablé con Macri. Muchas de las reformas son las que venimos sosteniendo en las dos alternativas de cambio presentadas en 2023, y tenemos que seguir en esa dirección".
Qué poco tiempo le duró el festejo a Stefano Di Carlo!

El sábado 01/11 Stefano Di Carlo emergió como el nuevo presidente de River Plate, con el 61.7% de los votos. Triunfo previsible pero también la diferencia menor respecto al triunfo de Jorge Brito en 2021. El domingo 02/11 sufrió su traspié inicial: otra derrota deportiva, importante considerando que él lideró el regreso de Marcelo Gallardo y la contratación de los jugadores. Muy comprometido River para jugar la Copa Libertadores 2026, contra Boca Juniors se jugará todo o nada.

El domingo 09/11, River visitará a Boca Juniors en La Bombonera para una nueva edición del superclásico en el que se jugarán la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Dato relevante: el 'Que se vayan todos' de la tribuna incluye a Marcelo Gallardo.

El dólar sigue siendo un problema porque no le llega la Libertad

Interesante recordarlo: Robin Brooks, investigador principal de The Brookings Institution, ex economista jefe de IIF (Institute of International Finance) y estratega jefe de divisas GoldmanSachs:

"La decisión de mantener la paridad con el dólar ayudó a Milei a obtener buenos resultados en las urnas hace una semana. Sin embargo, esta decisión ha tenido un costo enorme para Argentina. Esto se debe a que el peso está considerablemente sobrevalorado , lo que significa que la incertidumbre generada por las elecciones del fin de semana pasado provocó inevitablemente una fuga masiva de capitales, ya que los hogares se apresuraron a convertir sus ahorros en divisas. La historia demuestra que esta fuga de capitales nunca se revierte. Una vez que estos ahorros salen del país, se pierden para Argentina. Los meses previos a las elecciones del fin de semana pasado registraron la mayor fuga de capitales en más de 20 años.

La fuga de capitales en septiembre de 2025 parece haber superado la de agosto de 2019, cuando las elecciones pusieron fin al mandato del presidente Macri. Cabe destacar dos puntos. Primero, una vez superado el período crítico, es probable que este episodio de fuga de capitales sea mucho peor que el de 2019. No lo sabemos con certeza, ya que no contaremos con los datos de octubre hasta dentro de un mes, pero es muy probable. Segundo, si se hubiera permitido que el peso fluctuara libremente antes de las elecciones, la fuga de capitales se habría detenido, ya que no habría habido una devaluación que los hogares pudieran anticipar. Por lo tanto, la fuga de capitales es una consecuencia directa de la decisión de mantener el tipo de cambio fijo por razones políticas.

Es evidente la pregunta de hasta qué punto este indicador mensual se ajusta a los datos reales de fuga de capitales del saldo trimestral de la balanza de pagos. (...) La fijación casi patológica de Argentina con el tipo de cambio fijo del dólar es una enorme distracción. Además, priva al país de capital, justo lo contrario de lo que necesita."

No hay más Triángulo de Hierro

El avance de Karina Milei sorprendió a muchos pero más llamó la atención la incapacidad de responder de Santiago Caputo, quien buscaba ganar posiciones en un reinicio del gabinete de Javier Milei. Santiago Caputo sin el pan y sin la torta: seguiría siendo solamente asesor presidencial. El Halloween 2025 fue notable para Karina Milei, ubicando al Jefe de Gabinete de Ministros, y luego al ministro del Interior.

karina milei3
Karina Milei en Halloween según Grok.

Karina Milei en Halloween según Grok.

Aparece una reorganización de la estructura de poder, con una concentración en los Milei.

Sorprende la versión de que quien era el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, no podía acceder al presidente Javier Milei sin tenere una audiencia programada por lo que debía pedírsela a Karina Milei. Muy raro todo. Pero... acaban de obtener un gran triunfo electoral.

Asesinato en México pone jaque a Claudia Sheinbaum

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el sábado 01/11 en pleno centro de Uruapan pese a contar con vigilancia de 14 elementos de la Guardia Nacional (GN), además de agentes municipales de su confianza encargados de su resguardo inmediato, informó el Gabinete de Seguridad. La inseguridad en México fue denunciada en forma reiterada por Urgente24.

El asesinato aumentó la presión sobre el Gobierno federal y fortaleció a la oposición, que exige mayores garantías de seguridad para autoridades y ciudadanos. Mientras, USA ofreció cooperación y la Iglesia Católica pidió acciones inmediatas. Sorprende a diario la capacidad operativa del crimen.

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió durante el Festival de Velas en el centro de Uruapan, Michoacán, a plena luz del día, lo que evidenció fallas en los esquemas de resguardo y aumentó la presión sobre la Estrategia de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) acusaron al Gobierno federal de haber dejado solo a Manzo, pese a sus reiteradas denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán. Parece que la izquierda nunca le encuentra la vuelta a la cuestión de la seguridad ciudadana.

