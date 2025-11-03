Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

En teoría, Javier Milei reestrena gabinete de ministros. No faltan quienes opinen que es el gabinete de Karina Milei, 'El Jefe'. Si alguien observara la escena sin datos previos creería que los Milei perdieron la elección del 26/10 por la premura y amplitud de su cambio de equipo que va más allá de Manuel Adorni y Diego Santilli. Sin embargo, ellos obtuvieron un triunfo notable. Atípico lo de La Libertad Avanza.
Segunda semana post 'Argentina violeta': Vuela el dólar y para arriba las acciones
El dólar oficial abrió este lunes 3 de noviembre en $1.475, mientras que el dólar blue se consigue a $ 1.445. Por su parte, los dólares financieros cotizan a $ 1.495,20 (MEP) y a $ 1.499,10 (CCL). Además, el dólar mayorista se ubica en $ 1.435, lejos aún de la banda cambiaria (hoy de $ 1.497,51).
Hay expectativa por cómo cotizará el dólar en esta segunda semana luego del triunfo de Javier Milei y La Libertad Avanza en las elecciones del domingo 26 de octubre, y después de que Luis Caputo ratificase el esquema cambiario de bandas.
El riesgo país, por su parte, continúa bajando:
Otro gráfico:
