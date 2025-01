Claudia Sheinbaum desarma México: ¿Paz o trampa nacional?

El gobierno instalará varios puntos en iglesias de todas las creencias para realizar estos intercambios, incluso los niños podrán intercambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos. Este operativo busca prevenir muertes accidentales, homicidios, feminicidios y otras expresiones de violencia relacionadas con el uso de armas de fuego, municiones y explosivos.

Primero empezará en la explanada de la Basilica para luego trasladarse a otros Estados fuertemente castigados por la violencia como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Tabasco y Guerrero, según supo El País.

Pero podrían empezar por desarmar a las pandillas que arruinar diversas zonas del territorio mexicano. ¿Acaso Sheinbaum pretende que los narcos acuden a vender sus poderosos armamentos? ¿Es el contexto adecuado para el pan?

Analistas explicaron que el programa anterior desarme de Shienbaum en CDMX mostró que estas estrategias tienen un éxito relativo, pero no efectivo porque las personas que entregan sus armas son ciudadanos que no están dedicados a actividades delincuenciales y que obtuvieron un arma pero no la usan. En cambio, los narcos obviamente no las entregan porque son su herramienta cotidiana.

Corrupción

Si bien el fin del programa es noble, los analistas lo consideran peligroso ya que deja a los ciudadanos indefensos ante las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales han estado involucradas en escándalos de corrupción.

Casos como matanzas de alcaldes, periodistas, sacerdotes y figuras locales evidencian que la seguridad pública en muchas partes de México no está garantizada. Carteles como Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa además se disputan territorios.

Tal como contó Urgente24, en México tanto los “abrazos” de AMLO como los "balazos" de Felipe Calderón han fallado. El problema es estructural. Si México, como Ecuador, no se enfoca en combatir a los funcionarios corruptos y desmantelar esa red siniestra, difícilmente tenga éxito su guerra contra los narcoterroristas.

El principal problema de México es la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las instituciones de confianza que resalta la ambición e hipocresía de los figuras públicas que contribuyen a perpetuar las atrocidades de las organizaciones criminales.

image.png

La Administración de Control de Drogas (DEA) descubrió hace algunos años que el narcotráfico mexicano había donado millones de dólares a las campañas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, varias investigaciones han revelado nexo de su partido Morena con ciertos líderes de organizaciones criminales.

En octubre de 2024, la condena de Genaro García Luna, hombre clave del expresidente Felipe Calderón en su “guerra contra el narcotráfico”, a 38 años de cárcel en prisión en USA por colaborar con el Cartel de Sinaloa cuestionó la presumida estrategia de seguridad confortativa de aquella administración en México, atrapada en las redes del narco.

La figura en que Calderón depositó su confianza para enfrentar el crimen organizado (Luna era ex secretario de Seguridad pública, conocido como un superpolicía) fue desenmascarada como cómplice de aquellos que supuestamente combatía generando dudas sobre propósito y efectividad de su estrategia.

Analistas entrevistados por Reuters creen que la solución no está solo en fomentar el desarme a través de estos mecanismos pues la facilidad con que miembros de la delincuencia organizada consiguen armamento supera por mucho la cantidad de armas que se entregan con esos programas.

¿Cuánto paga Sheinbaum por arma?

El monto que reciban los voluntarios dependerá del tipo de arma y su estado. Según Milenio:

Por una metralleta o ametralladora de cualquier calibre que funcione se entregarán 26 mil 450 pesos; los fusiles semiautomáticos y automáticos AK-47, AR-15 y Barrett.50 se pagarán en 25 mil pesos; por un mortero se pagarán 11 mil 815, por un lanzacohetes se entregarán 5 mil 540 pesos y por una bazuca 4 mil 705 pesos. En dólares, el valor más bajo us$190 y más us$1200.

image.png

La Sedena participará durante el desarme en el procedimiento de recepción, destrucción o conservación del armamento.

En 2022 el colectivo de piratas informáticos Guacamaya filtraron los “Sedena Leaks” que revelaron un arsenal de secretos celosamente guardados sobre la lucha de México contra el crimen organizado

“Desde denuncias de colusión entre altos funcionarios del gobierno y grandes carteles, pasando por la venta de armas del Ejército a grupos criminales, hasta una amenaza de muerte contra el presidente de México", según InSight.

Más contenido de Urgente24

Cammesa y la regulación de la deuda (US$ 1.000 MM) con energéticas

Una medallista olímpica denunció por abuso sexual a su entrenador

Recién en abril se pagará el ABL 2025 con ajustes

Sesiones extraordinarias: Inminente decreto de convocatoria

La contratación de Colapinto en Alpine desata críticas en Francia