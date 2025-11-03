Argentina cada vez más cerca de salir al mercado (a tasas razonables)

Facimex estima que si la tendencia continúa y el ratio desciende a 1,5x, consistente con un riesgo país en torno a 520-530 pbs, Argentina podría volver efectivamente al mercado internacional de deuda. Facimex estima que si la tendencia continúa y el ratio desciende a 1,5x, consistente con un riesgo país en torno a 520-530 pbs, Argentina podría volver efectivamente al mercado internacional de deuda.

De lograrse, el país estaría en condiciones de refinanciar los vencimientos de enero, uno de los próximos desafíos para la gestión económica. En el escenario base de Facimex, ese regreso permitiría reemplazar pagos con nuevas colocaciones, reduciendo la presión sobre las reservas internacionales del Banco Central, actualmente en torno a los US$ 40.495 millones.

La mejor semana para los Globales desde 2020

En términos de performance, los bonos argentinos en dólares tuvieron su mejor semana desde que comenzaron a cotizar tras el canje de 2020. Los títulos de corto plazo subieron entre 14% y 16%, mientras que los de largo plazo treparon 20% a 23%.

La reacción fue impulsada por el resultado electoral, interpretado por el mercado como un respaldo al programa económico y fiscal del Gobierno.

A pesar de algunas tensiones políticas —como las renuncias del Jefe de Gabinete Guillermo Francos y del Ministro del Interior Lisandro Catalán— los analistas de Facimex no anticipan un quiebre de tendencia. Según el informe, “Argentina está cada vez más cerca de recuperar el acceso al mercado, algo que esperamos suceda para refinanciar los vencimientos de enero”.

Contexto de tasas

El momento internacional también acompaña. Con la Reserva Federal (Fed) dando señales de mantener un sesgo neutral y los rendimientos del Tesoro a 10 años estabilizados cerca del 4,3%, los flujos hacia deuda emergente volvieron a crecer.

Esto da soporte a las emisiones con mejor riesgo relativo, un segmento en el que Argentina empieza a posicionarse.

image

La mejora en los bonos soberanos se extendió al universo corporativo. Empresas como YPF, Pampa Energía, Telecom y Banco Galicia mostraron rendimientos entre 7% y 9%, niveles históricamente bajos para el riesgo argentino.

Un cambio de régimen

El diagnóstico de Facimex coincide con el consenso de la City: la Argentina transita un cambio de régimen financiero, donde el riesgo soberano comienza a responder más a fundamentos que a factores políticos. La consolidación fiscal, la estabilidad cambiaria bajo el esquema de bandas y la acumulación gradual de reservas son elementos que fortalecen la narrativa de recuperación.

Sin embargo, los economistas de la firma advierten que el acceso al mercado dependerá de la continuidad del ajuste fiscal y la política monetaria restrictiva.

Un relajamiento prematuro o señales contradictorias podrían frenar la compresión de spreads. Aun así, los niveles actuales ya colocan al país en un punto de inflexión.

De los canjes al crédito

Cinco años después de la reestructuración de 2020, que había dejado a los nuevos bonos con precios en torno al 35-40% de paridad, el panorama cambió de manera drástica. Hoy, los Globales 2035 y 2038 cotizan cerca del 70-75%, mientras que los GD29 y GD30 superan los 65 puntos, consolidando una recuperación del 80% promedio en valor técnico en los últimos doce meses.

Este repunte no sólo refleja la expectativa de normalización, sino también la búsqueda de rendimiento en un mundo con tasas reales acotadas. En los hechos, los bonos argentinos ya ofrecen retornos similares a los de países africanos con programas en curso con el FMI, una señal de que el mercado empieza a descontar un sendero de estabilidad.

