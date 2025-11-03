"No sé cuándo voy a asumir. Veremos en la reunión de hoy", dijo Diego Santilli este lunes (3/11) sobre su asunción como ministro del Interior y la reunión de gabinete. Mientras espera, les envió un mensaje a los gobernadores, evitó hablar del malestar entre Milei y Macri y descartó de momento convocar a Axel Kicillof.
ESPERANDO ASUMIR
Diego Santilli con mensaje a los gobernadores, distancia del Milei Vs Macri y ninguneo a Kicillof
El futuro ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó los ejes de su gestión, evitó la tensión entre Milei-Macri y descartó convocar a Axel Kicillof.
Diego Santilli y la agenda parlamentaria
"Mi primera hoja de ruta es el trabajo en equipo", contó Santilli este lunes en declaraciones a Radio Rivadavia y mencionó a las autoridades del Congreso y a las bancadas: "hay bloques que se van a componer. Trabajar en equipo es la prioridad".
En esa línea, explicó cómo será su agenda como ministro del Interior: "Ayer hablé una hora y cuarto con el presidente. Mi agenda es de las reformas tienen que salir y tienen que ver con el presupuesto, una modernización laboral, para que los trabajadores informales pasen a la formalidad, una reforma fiscal a la baja de impuestos, y el nuevo Código Penal".
"Si uno mira la agenda ordinaria es enorme, y la extraordinaria también. Con hablar de estas 4 propuestas para extraordinarias es enorme para la Argentina, y necesaria", añadió.
"Han sido dos años contundentes y difíciles sonde se ha logrado una estabilización inédita, el país creció y ahora viene el despegue de la República Argentina", amplió en relación a los proyectos en la 2da etapa de gobierno de Milei.
Tensión con el PRO y Mauricio Macri
En relación a la tensa reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei con el titular del PRO, Mauricio Macri, Santilli opinó: "Hemos hecho un acuerdo en la casa de Macri entre LLA-PRO, y lo hemos sostenido durante estos 19 meses ininterrumpidamente. Seguimos en esa misma dirección".
"Ayer corté con el Presidente de la Nación y lo llamé a Cristian Ritondo. También hablé con Macri. Muchas de las reformas son las que venimos sosteniendo en las dos alternativas de cambio presentadas en 2023, y tenemos que seguir en esa dirección", reveló.
“Hay que seguir sumando, como dijo el Presidente” para la nueva etapa de “crecimiento” que se viene en la Argentina, concluyó al respecto.
Mensaje a los gobernadores
"Conozco a muchos gobernadores y ayer hablé con muchos de ellos. Creo que la agenda que ha trazado el Presidente es una agenda muy afín a la de cada uno de ellos en términos al país que queremos y la provincia que querés", subrayó en relación a las reformas que impulsa del gobierno nacional.
"Hay que terminar con la industria del juicio que está haciendo pelota todas las PyMES", resaltó Santilli al fundamentar la reforma laboral.
"El presidente y varios gobernadores me dijeron que la reunión fue muy buena", celebró.
Consultado sobre el diálogo con Axel Kicillof, respondió: “Tenés un gobernador que dice una cosa y hace otra. Se rehusó al Pacto de Mayo, no adhiere a las leyes antimafia, cuando hablamos de bajar impuestos los sube…”
En cuanto a los reclamos de obras públicas de los gobernadores, el por ahora diputado nacional del PRO mencionó: "El Presupuesto viene con un aumento del casi 45% en obras que tiene que hacer el Estado".
“Nos sentamos con el jefe de gabinete y el equipo de gobierno y a partir de ahí dialogar con las áreas de gestión”, finalizó sobre sus pasos en los próximos días.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Lunes 03/11: Saludos a Diego Santilli pero se habla de "fuga de divisas"
Diego Santilli definió como "enorme" la tarea que le tocará cumplir en la cartera política
Santiago Caputo sin el pan y sin la torta: seguiría siendo solamente asesor presidencial
Javier Milei le dio el estratégico Ministerio de Interior al ex PRO Diego Santilli