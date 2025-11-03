Diego Santilli con mensaje a los gobernadores, distancia del Milei Vs Macri y ninguneo a Kicillof

Tensión con el PRO y Mauricio Macri

En relación a la tensa reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei con el titular del PRO, Mauricio Macri, Santilli opinó: "Hemos hecho un acuerdo en la casa de Macri entre LLA-PRO, y lo hemos sostenido durante estos 19 meses ininterrumpidamente. Seguimos en esa misma dirección".

"Ayer corté con el Presidente de la Nación y lo llamé a Cristian Ritondo. También hablé con Macri. Muchas de las reformas son las que venimos sosteniendo en las dos alternativas de cambio presentadas en 2023, y tenemos que seguir en esa dirección", reveló.

“Hay que seguir sumando, como dijo el Presidente” para la nueva etapa de “crecimiento” que se viene en la Argentina, concluyó al respecto.

santilli macri.jpg Diego Santilli contó que habló con Mauricio Macri tras aceptar el ministerio de Interior que le ofreció Milei, aunque no contó detalles de esa charla.

Mensaje a los gobernadores

"Conozco a muchos gobernadores y ayer hablé con muchos de ellos. Creo que la agenda que ha trazado el Presidente es una agenda muy afín a la de cada uno de ellos en términos al país que queremos y la provincia que querés", subrayó en relación a las reformas que impulsa del gobierno nacional.

"Hay que terminar con la industria del juicio que está haciendo pelota todas las PyMES", resaltó Santilli al fundamentar la reforma laboral.

"El presidente y varios gobernadores me dijeron que la reunión fue muy buena", celebró.

Consultado sobre el diálogo con Axel Kicillof, respondió: “Tenés un gobernador que dice una cosa y hace otra. Se rehusó al Pacto de Mayo, no adhiere a las leyes antimafia, cuando hablamos de bajar impuestos los sube…”

En cuanto a los reclamos de obras públicas de los gobernadores, el por ahora diputado nacional del PRO mencionó: "El Presupuesto viene con un aumento del casi 45% en obras que tiene que hacer el Estado".

“Nos sentamos con el jefe de gabinete y el equipo de gobierno y a partir de ahí dialogar con las áreas de gestión”, finalizó sobre sus pasos en los próximos días.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Lunes 03/11: Saludos a Diego Santilli pero se habla de "fuga de divisas"

Diego Santilli definió como "enorme" la tarea que le tocará cumplir en la cartera política

Santiago Caputo sin el pan y sin la torta: seguiría siendo solamente asesor presidencial

Javier Milei le dio el estratégico Ministerio de Interior al ex PRO Diego Santilli