Pocos saben que esta fruta contiene proteínas, desinflama y reduce la presión arterial

Fruta que reduce la inflamación

Las granadas poseen potentes propiedades antiinflamatorias bastante conocidas y comprobadas.

Esto no es dato menor considerando que, la inflamación crónica es uno de los principales factores de muchas enfermedades como: las enfermedades cardíacas, el cáncer, la diabetes tipo 2, la enfermedad de Alzheimer y la obesidad.

Hay evidencia del efecto antiinflamatorio de esta fruta.

Por ejemplo, News Medical Life Science menciona que, "mujeres obesas con osteoartritis de rodilla que recibieron extracto de cáscara de granada mostraron evidencia bioquímica de reducción del estrés oxidativo, junto con una mejora en las defensas enzimáticas que modulan la señalización inflamatoria inicial".

Entonces, si quieres reducir la inflamación en tu cuerpo, las granadas son una gran opción para incorporar en la alimentación, bien sea la fruta entera o en zumo.

Fruta que reduce la presión arterial

Otra razón para incluir la granada en la dieta es que, según estudios, ayuda a reducir la presión arterial y favorece la salud cardiovascular.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) hace referencia a una investigación que encontró que tomar jugo de granada a diario redujo la presión arterial.

Se trató de una revisión de ocho ensayos clínicos publicada en 2017 en la revista Pharmacological Research.

La AHA detalla que el estudio demostró que el jugo de granada reduce la presión arterial sistólica y diastólica, y que el efecto se mantuvo al consumir diferentes cantidades de zumo. Los autores concluyeron que "podría ser prudente incluir este jugo de fruta en una dieta cardiosaludable".

Aunque los resultados acerca de esto han sido contradictorios, los expertos de la AHA indican que "las granadas son una opción deliciosa para comer más fruta".

En general, son una fruta recomendada para favorecer la salud cardiovascular, pero, de cualquier forma, es bueno consultar con el médico a ver si esta fruta puede interferir con algunos medicamentos.

