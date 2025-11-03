Con respecto a las internas que existen dentro del oficialismo, Hugo Haime diagnosticó: “Santiago Caputo dijo que había que consensuar con otras fuerzas políticas y Karina Milei pidió ir al frente en los comicios con Juan Pérez”.
COMO EN ESTADOS UNIDOS
Hugo Haime :"defendí la avenida del centro pero ahora pienso que vamos a dos grandes polos"
“Tendremos versión de demócratas y republicanos. El no peronismo saca entre 40 y 42 puntos. El justicialismo pierde porque viene cayendo” dijo Hugo Haime.
Con respecto al futuro dentro de la derecha, sostuvo: “Ahora, La Libertad Avanza le va a comer todas las fichas al PRO.
“La gente no vota por sus intereses sino por los candidatos con los que se identifica. En las elecciones se mueven mucho las emociones. La esperanza es un elemento decisivo”.
La ayuda de los Estados Unidos
“Lo de Trump funcionó muy bien, fue una amenaza que la gente tuvo en cuenta. A pesar de que muchos no quieren a los norteamericanos, la advertencia de posibles sobresaltos fue decisiva”.
“El justicialismo no explica lo que le pasó en 2023. Cristina le echa la culpa a Alberto y viceversa. Si pretenden gobernar el país primero tienen que trazar un plan” sostuvo el experimentado consultor.