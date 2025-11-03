Donald Trump autorizó el envío de chips Nvidia a Emiratos, pero no a China, ¿o si?

La medida permitirá cuadruplicar la capacidad de cómputo de IA disponible en el país del Golfo, consolidando a Abu Dabi como un nodo clave para la expansión de la inteligencia artificial hacia el “sur global”, según Smith.

Los Blackwell no llegarán a China

Mientras Washington estrecha lazos con sus aliados en Oriente Medio, la administración Trump mantiene una postura más cautelosa respecto a China. Pocos días antes de la reunión de Trump con el presidente Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, surgió un debate interno sobre la posible autorización de exportar los chips Blackwell de Nvidia a China.

Altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtieron que aprobar las ventas pondría en riesgo la seguridad nacional, al fortalecer las capacidades de los centros de datos chinos.

Finalmente, Trump decidió no abordar el tema con Xi, lo que supuso una victoria para los sectores más duros de su gabinete frente al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien presionaba por mantener acceso al mercado chino.

La generación Blackwell representa los chips de IA más potentes jamás diseñados por Nvidia, con rendimientos hasta tres veces superiores a los de su predecesor, el H100.

Aunque Trump declaró posteriormente que estaría dispuesto a permitir una versión reducida entre un 30% y un 50% para China, la Casa Blanca mantiene su veto sobre los modelos de mayor capacidad.

Sin embargo, más allá de las formalidades, lo cierto es que la empresa del Golfo G42 tiene fuertes lazos con China, entonces:

Emiratos sí, ¿China también?

Ya desde su nombre G42 tiene mucho que ver con el gigante asiático. La G42 hace referencia a una ruta homónima que conecta Shanghai y Chengdú. Fuertes lazos han unido a esta empresa de Emiratos con otras chinas. Hasta hace poco, G42 tenía inversiones en ByteDance, dueña de TikTok, que tuvo que vender para complacer a los socios estadounidenses.

Bloomberg publicó en 2024 que G42 realizó un pacto secreto con Estados Unidos para desinvertir en empresas chinas.

Lo mismo sucedió con otras inversiones que Estados Unidos veía con malos ojos porque reforzaban el crecimiento militar chino.

El CEO de G42 se llama Peng Xiao. El Comité Selecto sobre el Partido Comunista chino de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escribió en una carta al Departamento de Comercio en enero 2024:

Xiao opera y está afiliado a una extensa red de empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos y China que desarrollan tecnologías de doble uso y apoyan materialmente la fusión militar-civil de la República Popular China y las violaciones de derechos humanos. Xiao opera y está afiliado a una extensa red de empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos y China que desarrollan tecnologías de doble uso y apoyan materialmente la fusión militar-civil de la República Popular China y las violaciones de derechos humanos.

La contundente carta comienza así:

Nos dirigimos a ustedes para solicitar que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Comercio) investigue los posibles riesgos de control de exportaciones de Group 42 Holdings (G42), una empresa emiratí de inteligencia artificial que colabora extensamente con las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y entidades estatales de la República Popular China (RPC). G42 es una empresa de IA multimillonaria presidida por el jeque Tahnoon bin Zayed, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, y el director ejecutivo Peng Xiao. Los principales inversores de G42 son el fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, y la firma estadounidense de capital privado SilverLake. Nos dirigimos a ustedes para solicitar que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Comercio) investigue los posibles riesgos de control de exportaciones de Group 42 Holdings (G42), una empresa emiratí de inteligencia artificial que colabora extensamente con las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y entidades estatales de la República Popular China (RPC). G42 es una empresa de IA multimillonaria presidida por el jeque Tahnoon bin Zayed, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, y el director ejecutivo Peng Xiao. Los principales inversores de G42 son el fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, y la firma estadounidense de capital privado SilverLake.

image Comienzo de la carta del Comité al Departamento de Comercio.

Una de las empresas que se relaciona a G42 es la china BGI Genomics, que está incluida en la lista negra del Departamento de Defensa estadounidense desde 2021, por ser una entidad militar oficial china, según afirma The Washington Institute. Estados Unidos considera que esta compañía tiene estrechos vínculos con el Estado chino y cree que favorece a China con las aplicaciones militares de su investigación. A principios de 2025, Microsoft dejó de proporcionar servicios tecnológicos a BGI.

Más allá de los acuerdos entre G42 y Estados Unidos, las relaciones económicas y culturales entre EAU y China son muy fuertes e incluyen programas de inversiones conjuntas, intercambios culturales y excelentes relaciones diplomaticas. Ya en 2022, el vocero de EAU declaró que el gobierno no tiene interés en posicionarse con uno u otro país, sino que buscan su propio crecimiento.

Por eso, enviar los chips Nvidia a EAU podría finalmente beneficiar los intereses de China, que también sigue con su carrera por la IA.

Emiratos quiere posicionarse como un centro neurálgico de IA, y para eso necesita mantener buenas relaciones con ambas potencias mundiales.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"