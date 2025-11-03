La recaudación de octubre cayó 3,6% real interanual

image Variación real interanual de la recaudación. Fuente: IARAF.

En cuanto a los impuestos que más aumentaron la recaudación fueron:

Los tributos de mayor aumento real serían derechos de importación con 44%, seguido por impuesto a los combustibles con 25,2% y Ganancias con 13,2%. Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en octubre. El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social habría crecido un 1,2% real interanual. Incidió positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible. Los tributos de mayor aumento real serían derechos de importación con 44%, seguido por impuesto a los combustibles con 25,2% y Ganancias con 13,2%. Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en octubre. El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social habría crecido un 1,2% real interanual. Incidió positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible.

El IVA se mantuvo constante en términos reales.

Recaudacion acumulada en los primeros diez meses del año

La recaudación de enero a octubre 2025 fue igual, en términos reales, al mismo periodo del 2024.

Argañaraz lo explica así:

En términos de variación real interanual, en los primeros diez meses del año los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-33,7%), Internos coparticipados (-10 %) y derechos de exportación (-7%). Los tributos con mayor aumento habrían sido impuestos a los combustibles (54,4%), derechos de importación (23,4%) y seguridad social (17%). En términos de variación real interanual, en los primeros diez meses del año los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-33,7%), Internos coparticipados (-10 %) y derechos de exportación (-7%). Los tributos con mayor aumento habrían sido impuestos a los combustibles (54,4%), derechos de importación (23,4%) y seguridad social (17%).

Y luego detalla:

Si se excluye la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, dada la eliminación de impuesto PAIS, la recaudación total habría aumentado un 6% en términos reales interanuales. Sin dudas, como era previsible, la eliminación de impuesto PAIS, está teniendo un impacto importante en la recaudación, siendo compensada por la dinámica de otros impuestos, como la seguridad social y combustibles. Si se excluye la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, dada la eliminación de impuesto PAIS, la recaudación total habría aumentado un 6% en términos reales interanuales. Sin dudas, como era previsible, la eliminación de impuesto PAIS, está teniendo un impacto importante en la recaudación, siendo compensada por la dinámica de otros impuestos, como la seguridad social y combustibles.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"