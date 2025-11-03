Renunció Cecilia Loccisano, N°2 de Salud, ex mujer de Jorge Triaca

Con Cambiemos, el ex ministro de Salud, Jorge Lemus, designó a Loccisano para dirigir la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS). Ella discontinuó el programa Remediar: una compra anual de medicamentos con financiamiento y consignas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El gobierno de Macri impuso la Cobertura Universal de Salud (CUS), programa que no sirvió de mucho pero Loccisano ya era subsecretaria de Coordinación Administrativa (noviembre de 2016), a cargo de la Unidad de Compras, dependiente de Loccisano. Hubo quejas por las demoras en la provisión de medicamentos, en particular de las drogas para tratamientos oncológicos y de tuberculosis.

Hacia junio de 2017, en el marco de la CUS, el Ejecutivo propuso destinar una partida importante a la Superintendencia de Servicios de Salud para que constituyera un Fideicomiso de Administración y encomendó al Ministerio de Salud la creación de una Unidad Ejecutora (UE) para administrar el dinero. La 'gerente' fue la Coordinadora General para la UE, María Cecilia Loccisano.

De 128 procesos de compra, 102 fueron de forma directa, 16 por licitación pública y 10 por licitación privada.

Cuando en esa etapa Loccisano terminó afuera del Ministerio, dejó en tareas a los abogados Augusto Lauria y Claudio Conti, de su confianza. Y con Javier Milei ella renació. Hasta ahora.

