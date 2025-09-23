Los proyectos de resolución para la interpelación de Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación; y Mario Lugones, ministro de Salud, quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados, que abordaría el tema en una sesión especial en octubre.
EL CASO SPAGNUOLO
En octubre se citará a Karina Milei y Mario Lugones a Diputados por ANDISgate
Si bien en Tribunales no se habla del ANDISgate, en Diputados se avanzó en el proyecto de interpelar a Karina Milei y Mario Lugones.
Si bien no han ocurrido novedades judiciales con el ANDISgate, la inactividad en lo de Sebastián Casanello no obliga a los representantes de los electores.
Dato: Con el aval del titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas resolvió la ampliación de auditorías en proceso en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica por el caso de los presuntos pagos ilegales que involucraría a funcionarios y por el fentanilo contaminado que produjo un centenar de víctimas.
La Bicameral es presidida por Miguel Pichetto y volverá a reunirse con el objetivo de aprobar la ampliación del Plan de Acción Anual 2025. Cabe recordar que Olmos se presentó este martes para dar conocimiento del PAA del período 2026. “Voy a proponerles una ampliación del objeto para la auditoría en curso. Le solicito a la comisión que apruebe con tal alcance del plan vigente”, señaló el titular de la AGN.
Diego Spagnuolo
A mediados de agosto se difundieron una serie de audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que vinculaba a la secretaria general de Presidencia de la Nación con presuntos pagos irregulares para el acceso a licitación de medicamentos e insumos en la Agencia.
El presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UxP / Tucumán), señaló que las interpelaciones buscan “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”.
Autora de uno de los proyectos, la diputada nacional Sabrina Selva (Frente Renovador - UxP / PBA), se refirió a los audios de Diego Spagnuolo -exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad- y agregó que “fue el único funcionario removido tras la filtración de estos audios, pero fue denunciado por los hermanos Milei”. Acto seguido leyó textualmente los audios en cuestión.
Exintengrante de La Libertad Avanza, hoy en el bloque Coherencia, la diputada nacional Marcela Pagano (PBA) pidió “sostener la independencia del Congreso”, y anticipó que desde su bancada “por supuesto vamos a acompañar la citación de la secretaria general de Presidencia”.
Nadia Márquez (LLA / Neuquén) dijo que “no podemos dejar de decir que todo esto se usa con fines políticos. (...) En los gobiernos kirchneristas hubo más de 6000 pedidos de interpelación y ninguno fue respondido”.
El despacho de mayoría logró 41 firmas a favor (Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Frente de Izquierda y Coherencia). Por el rechazo firmaron 12 legisladores.
