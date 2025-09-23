En octubre se citará a Karina Milei y Mario Lugones a Diputados por ANDISgate

El presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UxP / Tucumán), señaló que las interpelaciones buscan “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”.

Autora de uno de los proyectos, la diputada nacional Sabrina Selva (Frente Renovador - UxP / PBA), se refirió a los audios de Diego Spagnuolo -exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad- y agregó que “fue el único funcionario removido tras la filtración de estos audios, pero fue denunciado por los hermanos Milei”. Acto seguido leyó textualmente los audios en cuestión.

Exintengrante de La Libertad Avanza, hoy en el bloque Coherencia, la diputada nacional Marcela Pagano (PBA) pidió “sostener la independencia del Congreso”, y anticipó que desde su bancada “por supuesto vamos a acompañar la citación de la secretaria general de Presidencia”.

Nadia Márquez (LLA / Neuquén) dijo que “no podemos dejar de decir que todo esto se usa con fines políticos. (...) En los gobiernos kirchneristas hubo más de 6000 pedidos de interpelación y ninguno fue respondido”.

El despacho de mayoría logró 41 firmas a favor (Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Frente de Izquierda y Coherencia). Por el rechazo firmaron 12 legisladores.

