Diego Spagnuolo guardó una copia; CFK hace llorar a Majul; ¿tren de alegría o tristeza?

1-Diego Spagnuolo borró la memoria de su celular
Antes de entregar su smart phone a la Justicia, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados extrajo la información más sensible.
Diego Spagnuolo extrajo las comunicaciones y borró todo; CFK sigue bailando en el balcón; Virginia Gallardo se sube a otro tren; ¿el FMI espera a Milei?
Los investigadores le dieron tanto a él como a los hermanos Kovalivker la posibilidad de extraer y eliminar información clave.
En el hampa siempre existieron especialistas en borrar cualquier evidencia antes de presentarse ante la Policía o la Justicia.
La ex presidenta cumple arresto domiciliario en San Cristóbal.
Desde los balcones del segundo piso suele saludar a la militancia y también recibe a dirigentes políticos con previa autorización.
Varios periodistas y funcionarios judiciales se quejaron por el trato especial que recibe la ex jefa de Estado.
El presidente argentino tenía previsto viajar en la noche del domingo 21/9 rumbo a Nueva York.
Allí debía reunirse el lunes 22 con Kristalina Georgieva, titular del FMI.
El encuentro fue cancelado y por eso el presidente postergó un día su periplo hacia la ciudad que nunca duerme.
La candidata a senadora nacional por CABA, dijo que Argentina tiene la chance de subirse al último vagón del tren.
Rápida de reflejos, la actriz y vedette Virginia Gallardo se subió a la formación libertaria, por las dudas.
Su decisión hizo recordar cuando se subió al tren del recordado empresario Ricardo Fort, quien también la invitó una noche en Bailando por un Sueño.