Diego Spagnuolo guardó una copia; CFK hace llorar a Majul; ¿tren de alegría o tristeza?

Desde los balcones del segundo piso suele saludar a la militancia y también recibe a dirigentes políticos con previa autorización.

Varios periodistas y funcionarios judiciales se quejaron por el trato especial que recibe la ex jefa de Estado.

Embed - CFK cumplió 100 días en San José 1111 CFK cumplió 100 días en San José 1111">

3-Milei viaja con chaleco antibalas y rodilleras

El presidente argentino tenía previsto viajar en la noche del domingo 21/9 rumbo a Nueva York.

Allí debía reunirse el lunes 22 con Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El encuentro fue cancelado y por eso el presidente postergó un día su periplo hacia la ciudad que nunca duerme.

Embed - Milei tocando fondo

4-Patricia Bullrich, "last train"

La candidata a senadora nacional por CABA, dijo que Argentina tiene la chance de subirse al último vagón del tren.

Rápida de reflejos, la actriz y vedette Virginia Gallardo se subió a la formación libertaria, por las dudas.

Su decisión hizo recordar cuando se subió al tren del recordado empresario Ricardo Fort, quien también la invitó una noche en Bailando por un Sueño.