Diego Spagnuolo guardó una copia; CFK hace llorar a Majul; ¿tren de alegría o tristeza?

Diego Spagnuolo extrajo las comunicaciones y borró todo; CFK sigue bailando en el balcón; Virginia Gallardo se sube a otro tren; ¿el FMI espera a Milei?

23 de septiembre de 2025 - 00:19
Diego Spagnuolo borró diàlogos que había en su celular

1-Diego Spagnuolo borró la memoria de su celular

Antes de entregar su smart phone a la Justicia, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados extrajo la información más sensible.

‍ Los investigadores le dieron tanto a él como a los hermanos Kovalivker la posibilidad de extraer y eliminar información clave.

En el hampa siempre existieron especialistas en borrar cualquier evidencia antes de presentarse ante la Policía o la Justicia.

Embed - Lavado y borrado. Especialidad de la mafia

2-CFK sigue bailando en el balcón y enoja a Luis Majul

La ex presidenta cumple arresto domiciliario en San Cristóbal.

Desde los balcones del segundo piso suele saludar a la militancia y también recibe a dirigentes políticos con previa autorización.

Varios periodistas y funcionarios judiciales se quejaron por el trato especial que recibe la ex jefa de Estado.

Embed - CFK cumplió 100 días en San José 1111

3-Milei viaja con chaleco antibalas y rodilleras

El presidente argentino tenía previsto viajar en la noche del domingo 21/9 rumbo a Nueva York.

Allí debía reunirse el lunes 22 con Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El encuentro fue cancelado y por eso el presidente postergó un día su periplo hacia la ciudad que nunca duerme.

Embed - Milei tocando fondo

4-Patricia Bullrich, "last train"

La candidata a senadora nacional por CABA, dijo que Argentina tiene la chance de subirse al último vagón del tren.

Rápida de reflejos, la actriz y vedette Virginia Gallardo se subió a la formación libertaria, por las dudas.

Su decisión hizo recordar cuando se subió al tren del recordado empresario Ricardo Fort, quien también la invitó una noche en Bailando por un Sueño.

Embed - A Virginia Gallardo cualquier tren la deja bien

