Fernando Cerimedo comprometió a Milei, Pettovello y la Administración Macri

pettovello-milei.jpg Sandra Pettovello y Javier Milei

Entre sus dichos Cerimedo afirmó

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello“, conforme el acceso a la causa que tuvo el medio La Nación

El declarante agregó que “hace referencia a que la droguería (por la Suizo-Argentina) le cuenta que este esquema del 5% (por ciento) funcionaba desde la época Pablo Atchabahian [exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad] La droguería le reclama que pensó que sería todo distinto, como Spagnuolo les manifestó en enero, en esa reunión”.

Entonces, Cerimedo preguntó: “¿Qué le dijiste a la droguería? Y me responde: Que no podía hacer nada, que le habían bajado línea, que no se meta, sin indicarme quién".

Además, sostuvo que le explicó cómo hackearon ese Nosis y que hubo mediaciones virtuales entre Nosis y Milei en su oficina por este conflicto.

“Ahí empezamos el vínculo, él quería ser diputado -me refiero a Spagnuolo-. Siempre venían a mi oficina porque era el lugar de encuentro”, dijo.

Y relató que

Más adelante expresó

“Semanas después, me cuenta que Javier Milei lo invitó a Olivos y que quería aprovechar para hablar, esto es un sábado que me lo cuenta. El domingo iba a ir a Olivos, ese mismo domingo Spagnuolo se iba a ver con Victoria Villarruel, en la casa de la hermana de ella. Ellos eran cercanos“, declaró Cerimedo.

olivos.jpg Frente de ingreso a la quinta de Olivos

Domingo

“Cuando sale el domingo, no me acuerdo si fue por audio o por mensaje de WhatsApp, me dice:

‘Amigo, solo escuché ópera, no pude charlar nada. Esa misma semana, me llama por teléfono para quejarse de que no iban a aumentar el sueldo a funcionarios de nuevo. Y que le pidió a Javier Milei, para hablar de nuevo, le dijo que tenía que hablarle. Y ahí Javier Milei lo invita, dos semanas después, un domingo, a Olivos”, recordó.

Cerimedo dijo que no habló más del tema con Spagnuolo “hasta el lunes siguiente a ese domingo, en junio de 2024″. “Me cuenta -agrega- que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”.

Dos meses después fue publicado en Página/12 un artículo sobre la Droguería Suizo-Argentina y supuestos vínculos con los Menem.

“Ahí me cuenta que se pelea con Pettovello, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le pregunto: “¿Cuál es el pedo con los Menem?’ Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos —Spagnuolo y yo- porque él se estaba quedando afuera".

En otro pasaje relata

“Esto que cuenta respecto de Lule, sí lo corroboré”, dijo Cerimedo ante la Justicia. Recordó que cuando Milei fue al Congreso a presentar el presupuesto en 2024 pidió concurrir con su mujer y pidió dos lugares, y que primero le dijeron que sí y que luego se los negaron. Mencionó que un diputado le confesó que “la bajada de línea para que yo no vaya era de Lule Menem”.

“La semana siguiente, yo lo llamo a Lule Menem y le digo: ‘¿Qué carajos te pasa conmigo? ' y me dice.- que no le pasa nada. Ahí le digo: ‘Ni se te ocurra pensar que yo tengo algo que ver con la nota de Página 12. Luego, me dice: ‘Pero vos sos amigo de Tomas Méndez, alguien le pasó la información. Y yo le dije: ‘Estas en pedo, yo lo tengo demandado a Tomás Méndez por difamación”.

“Después de todo esto, siempre fueron las mismas quejas al poco dinero que ganaba y que le hacían firmar cosas, de las cuales no se quedaba con ninguna. Spagnuolo se quejaba que había problemas en prestaciones y centros de día, no solo en medicamentos, y que le mencionaron que había vuelto a tocar puertas la gente de Pablo Atchabahian".

Y que esto también se lo contó a Javier Milei. "No volvimos a hablar con él del tema. La última conversación que tengo con él, por WhatsApp, es de fecha 6 de diciembre de 2024. Mi esposa se va de la Andis en noviembre del 2024″, precisó.

Contó Cerimedo que Spagnuolo “nunca habló de montos y de las demás prestaciones, se quejaba de que la gente de las gestiones anteriores había vuelto”. Comenzó su relato diciendo que conoció al extitular de la Andis porque estaba trabajando en la campaña de Milei, en junio de 2023.

“Ocurre el caso de Nosis, donde personas publican un screenshot que decía que Milei trabajaba hacía 20 años en el Congreso de la Nación. Ahí me contacta con Spagnuolo — que era el abogado de Milei- para ver cómo podía haberse alterado el informe, para la denuncia”, inició el relato de Cerimedo.

spagnuolo menem karina Karina Milei, los Menem y Diego Spagnuolo

Y relató que “Spagnuolo me cuenta que Milei le había prometido el quinto lugar para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero finalmente quedó once”.

En noviembre, previo a que ganara Milei el balotaje presidencial de 2023, Spagnuolo le pidió un cargo en el Gobierno, dijo Cerimedo. Era “en compensación por no haber entrado como diputado”. “En diciembre, aparentemente, le ofrecieron muchas cosas, terminaron dándole Andis porque [el exjefe de Gabinete Nicolás] Posse había tomado todo, y quedaba Andis; así es cómo lo conozco y cómo sé que llegó ahí“, acotó en la declaración testimonial.

