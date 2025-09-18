Silvia Lospennato: pasta o pollo; derrota histórica de Milei; Trump irreverente con Carlos III

1-Periodistas que avalaban a Milei ahora lo critican
En A24 informaron que la derrota del oficialismo en el Congreso el 16 de septiembre fue histórica.
Silvia Lospennato dijo que muchos no votan porque no les gusta el menú; Trump tocó al Rey Carlos III dos veces; periodistas se despegan de Milei.
Nunca antes la Casa Rosada había recibido 180 votos en contra en la Cámara de Diputados.
A pesar del revés, Javier Milei insiste en que es uno de los dos líderes más importantes del mundo, junto al presidente de EE.UU. Donald Trump.
La diputada del PRO usó un ejemplo de “alto vuelo” para explicar el ausentismo electoral en la Argentina 2025.
Dijo que “si se ofrece pasta o pollo solamente, muchos prefieren directamente no comer”.
La ex candidata a legisladora porteña terminó en una fuerte discusión con sus compañeros de bancada Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo.
El presidente estadounidense, durante un encuentro oficial, se habría apartado por completo del protocolo real de los ingleses.
Especialistas en protocolo bitánico criticaron al jefe de la Casa Blanca por lo que consideraron una falta de respeto hacia el monarca.
Un gesto que en USA puede interpretarse como afecto, en Reino Unido tiene una connotación muy distinta.