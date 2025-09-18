Revés de la Corte Suprema para Fernando Hidalgo, representante de futbolistas

La defensa recurrió entonces a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. No obstante, la Corte Suprema lo desestimó por cuestiones formales: el escrito no cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento aprobado por la Acordada 4/2007, que exige la presentación de copias simples y legibles de la resolución impugnada.

Con este revés judicial, Hidalgo continuará siendo investigado por la Justicia en una causa que pone bajo la lupa las prácticas fiscales en el mundo del fútbol profesional.

Hidalgo, Julián Álvarez y el (no) interés del Liverpool

Hace tan solo unos días, Fernando Hidalgo había sido noticia por desmentir el interés del Liverpool sobre uno de sus representados más importantes: Julián Álvarez.

Julián Álvarez y su penal anulado: qué dice el reglamento en estos casos Julián Álvarez, en el centro de la polémica

"No hubo ofertas oficiales del Liverpool para fichar a Julián la temporada pasada, y todo lo que se ha dicho al respecto es falso", dijo sobre el delantero del Atlético de Madrid, que justamente esta semana cayó de manera agónica ante el equipo inglés por Champions League.

"El verano pasado tampoco hubo ofertas porque el Atlético de Madrid no quería vender al jugador, por lo que no se negociaron", agregó.

