La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso presentado por la defensa de Fernando Hidalgo, reconocido representante de futbolistas como Julián Álvarez, en el marco de una causa por presunta evasión fiscal.
PRESUNTA EVASIÓN FISCAL
Revés de la Corte Suprema para Fernando Hidalgo, representante de futbolistas
El fallo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la continuidad de la investigación iniciada en 2019.
La causa involucra a Fernando Hidalgo y a la firma PSG 16 TEAM S.A., acusados de haber evadido el pago de $3.869.746,50 en concepto de erogaciones indocumentadas correspondientes al ejercicio fiscal 2014. La defensa del empresario había intentado cerrar el expediente alegando su adhesión al régimen de blanqueo fiscal establecido por la Ley 27.260, también conocido como "sinceramiento fiscal", sancionado en 2016.
Sin embargo, la Justicia había rechazado el planteo. El argumento central fue que la exteriorización de activos se habría realizado fuera del plazo legal, que vencía el 31 de marzo de 2017. Según consta en el expediente, la operación se concretó el 5 de abril de ese año, lo que invalidó el beneficio de amnistía fiscal.
La defensa recurrió entonces a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. No obstante, la Corte Suprema lo desestimó por cuestiones formales: el escrito no cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento aprobado por la Acordada 4/2007, que exige la presentación de copias simples y legibles de la resolución impugnada.
Con este revés judicial, Hidalgo continuará siendo investigado por la Justicia en una causa que pone bajo la lupa las prácticas fiscales en el mundo del fútbol profesional.
Hidalgo, Julián Álvarez y el (no) interés del Liverpool
Hace tan solo unos días, Fernando Hidalgo había sido noticia por desmentir el interés del Liverpool sobre uno de sus representados más importantes: Julián Álvarez.
"No hubo ofertas oficiales del Liverpool para fichar a Julián la temporada pasada, y todo lo que se ha dicho al respecto es falso", dijo sobre el delantero del Atlético de Madrid, que justamente esta semana cayó de manera agónica ante el equipo inglés por Champions League.
"El verano pasado tampoco hubo ofertas porque el Atlético de Madrid no quería vender al jugador, por lo que no se negociaron", agregó.