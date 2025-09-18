Anochecer de un día agitado para Javier Milei (nerviosismo en Caputo con el comunismo ¡...!)

Live Blog Post

La Libertad Avanza cambia de slogan (no funcionó...)

Juan Rubinacci en Letra P:

"La Libertad Avanza(LLA) arrancará la campaña en Buenos Aires con un cambio de estrategia respecto a las elecciones en las que perdió feo con el peronismo: cambiará el eslogan, sumará apellidos a la mesa que seguirá conduciendo Sebastián Pareja y se enfocará en diferentes sectores de la sociedad. No habrá caravanas y Javier Milei apareciendo en momentos puntuales.

(…) La campaña [en PBA] será con pocas actividades y sectorizadas. Comenzará este viernes en el polo industrial de Zárate, donde los referentes bonaerenses de LLA conversarán con empresarios. Estarán Pareja, Espert, Ritondo y probablemente Bullrich. El derrotero seguirá con apariciones en Almirante Brown -en un encuentro con la juventud libertaria bonaerense- y luego llegará a La Plata para mantener una reunión con sectores profesionales, como abogados y arquitectos.

Más adelante, habrá una actividad en Tigre con el empresariado y, con lugares y fechas a definir, continuará con actividades junto al agro y la industria. Además, habrá un acto de campaña con la presencia de Milei, que no estará tan presente como durante las semanas previas a la elección bonaerense. Tendrá participaciones específicas y en momentos específicos a designar.

Uno de los cambios más importantes es que no habrá caravanas ni recorridas callejeras. LLA entiende que la campaña provincial debía ser más territorial y por eso se realizaron las actividades en el teatro de Junín, la aparición en Lomas de Zamora -con proyectiles y escape incluido- y el cierre en un club de barrio de Moreno. El enfoque nacional será distinto: se profundizará en el mensaje general, abocado a los sectores.

La potencia que LLA le imprimió a 'Kirchnerismo Nunca Más' no dio resultado. Aquella aparición de Milei con los ocho candidatos vestidos de canguro violeta en La Matanza con la bandera que rezaba la consigna controversial es parte del pasado. Los estrategas libertarios saben que no funcionó y pretenden enfocar la nueva narrativa lejos del choque de modelos y reforzar así cuál es el verdadero objetivo del Gobierno.

Aunque no está definida la frase, todo apuntará a la importancia del esfuerzo que la gente está haciendo con el ajuste y a mostrar cuál será el resultado. Entienden que en el eslogan anterior se perdió de vista la lucha del día a día que hace la sociedad, por lo que pretenden transmitir mejor la explicación del modelo libertario. El discurso de candidatos y referentes de LLA girará en torno a cómo será la nueva etapa".

"Kirchnerismo Nunca Más", no va más...