Anochecer de un día agitado para Javier Milei (nerviosismo en Caputo con el comunismo ¡...!)

Javier Milei insiste en que "TMAP" pese que el Banco Central ya tuvo que vender, en dos jornadas consecutivas, US$432 millones de las reservas para contener la disparada del dólar, y el Riesgo País superó los 1.400 pb. El Presidente se enfocó este jueves (18/09) en la cuestión política, de cara a octubre (que está a la vuelta de la esquina pero, a la vez, parece cada vez más lejano para el Gobierno libertario en crisis) y mantuvo reuniones varias en la Quinta de Olivos.
Casa Rosada insiste en que esta vez sí habrá un Trump / Milei
Liliana Franco en Ámbito Financiero, intenta transmitir un súper optimismo tipo Manuel Adorni o Toto Caputo (para que cese la demanda de dólares):
"(…) Según pudo saber Ámbito, está en etapa de definiciones una reunión bilateral entre Donald Trump y Javier Milei, que podría concretarse en las semanas previas a los comicios legislativos de octubre.
La expectativa es que ese encuentro no quede limitado a la foto política. De hecho, se especula con que allí podría anunciarse un préstamo del Tesoro de los EEUU, una asistencia que desde hace meses se negocia en los despachos oficiales y que sería interpretada como un gesto de fuerte apoyo a la gestión libertaria, en momentos en que el Banco Central comenzó a vender montos importantes de sus reservas para defender el tipo de cambio en el techo de la banda de flotación ($1.475).
El interés de Washington en sostener el rumbo de Milei no es nuevo. En abril pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, visitó la Casa Rosada y elogió “las audaces reformas económicas” encaradas por el Presidente tras la salida del cepo.
En paralelo, en un encuentro cerrado ante inversores organizado por JP Morgan en la Casa Blanca, el funcionario había sido más explícito: “Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE)”, dijo Bessent, según reveló Bloomberg en aquel momento. (…)".
¿Será cierto o sólo una acción de prensa gubernamental?
