Arde LLA por la "mesa bonaerense": Milei no escucha al Gordo Dan

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GordoDan_/status/1965471078991663545&partner=&hide_thread=false Pareja llamó a Bondarenko dos días después de perder por 25 puntos y un día después de echarle la culpa al plan económico del presidente Milei. Literalmente ya para mear a la militancia adrede, le faltan el respeto al presidente y a los 15 millones de argentinos que lo votaron. https://t.co/aeONcJPrZo — DAN (@GordoDan_) September 9, 2025

Esta tarde se inauguró la "mesa política bonaerense" en Casa Rosada, una de las 'medidas' de Javier Milei en medio de la crisis política que derivó de la "paliza" en las urnas el pasado domingo. La integran Karina Milei, Santiago Caputo, Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y la flamante incorporación del intendente Ramón Lanus (luego de su contundente triunfo en San Isidro).

Gordo Dan también apuntó contra Lule Menem, en un tuit recién publicado. Resulta llamativo (o no) que las críticas apunten hacia estos dirigentes y no contra Karina Milei, que es la que tiene la última palabra...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GordoDan_/status/1965489877317026075&partner=&hide_thread=false Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no… — DAN (@GordoDan_) September 9, 2025

