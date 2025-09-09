Javier Milei vuelve a 'ningunear' a Las Fuerzas del Cielo que encabeza Daniel Parisini (Gordo Dan) y confirma que sólo escucha a su hermana, Karina. Una obviedad pero parece que el ejército virtual libertario no lo entiende. Ahora, la furia es por Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko en la "mesa bonaerense". Arde La Libertad Avanza (LLA).
"MEAR A LA MILITANCIA"
Arde LLA por la "mesa bonaerense": Milei no escucha al Gordo Dan
Daniel Parisini (Gordo Dan en X) furioso por Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko en la "mesa bonaerense", pero Javier Milei sólo escucha a Karina.
"Pareja llamó a Bondarenko dos días después de perder por 25 puntos y un día después de echarle la culpa al plan económico del presidente Milei. Literalmente ya para mear a la militancia adrede, le faltan el respeto al presidente y a los 15 millones de argentinos que lo votaron", escribió Gordo Dan en X.
Él enfoca sus críticas en Pareja/Bondarenko pero en definitiva son Javier Milei/Karina Milei quienes deciden los nombres, sobre todo teniendo en cuenta que la "mesa bonaerense" está reunida este martes (09/09) en la Casa Rosada. Eso indudablemente tiene el aval de los hermanos Milei.
Cabe recordar que ayer Parisini ya había salido con los tapones de punta contra Bondarenko, diputado electo, acusándolo de "traicionar" a Javier Milei porque ensayó una autocrítica tras la contundente derrota en las elecciones bonaerenses.
Y hoy volvió a despacharse con tuis propios y retuits contra el ex comisario pero también contra Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei.
Esta tarde se inauguró la "mesa política bonaerense" en Casa Rosada, una de las 'medidas' de Javier Milei en medio de la crisis política que derivó de la "paliza" en las urnas el pasado domingo. La integran Karina Milei, Santiago Caputo, Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y la flamante incorporación del intendente Ramón Lanus (luego de su contundente triunfo en San Isidro).
Gordo Dan también apuntó contra Lule Menem, en un tuit recién publicado. Resulta llamativo (o no) que las críticas apunten hacia estos dirigentes y no contra Karina Milei, que es la que tiene la última palabra...
