Otro escándalo: Karina Milei involucrada en un polémico pago a Franco Colapinto

Inmediatamente, este movimiento generó cuestionamientos de los proveedores originales denunciados por Francos, que presentarían acciones legales por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y afectación del derecho de igualdad, según Fernández.

Suizo Argentina y los contratos de privilegio

El escándalo Colapinto también nos retrotrae a la Droguería Suizo Argentina, una contratista que se volvió privilegiada de la administración de La Libertad Avanza. Recordemos que hace poco comenzaron a aparecer contratos de dicha empresa con municipios y gobernaciones aliadas al libertarismo: entre ellos, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, y Leandro Zdero, gobernador de Chaco, que empezaron a comprar insumos y medicamentos a esta droguería.

image La droguería Suizo Argentina se volvió proveedora privilegiada de La Libertad Avanza. Contratos con municipios, gobernaciones y organismos como PAMI e IOSFA revelan un patrón de favoritismo en distintas jurisdicciones.

La Suizo Argentina también aparece en organismos clave como IOSFA, PAMI y OSPRESA, algunas de las cuales manejaban superávit cuando entró Milei pero hoy están cerca de la quiebra.

La historia muestra un patrón: los contratos antiguos eran cuestionados, pero la administración actual no sólo mantuvo algunos pagos polémicos, sino que además estableció a nuevos proveedores privilegiados. Un sistema donde la política y los negocios se entrelazan de forma casi artesanal.

