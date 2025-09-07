La Casa Rosada saldrá con sus máximos referentes al escenario de Gonnet con un discurso previsible: mejorar la perfomance de los hermanos Milei en Octubre apelando “al voto anti kirchnerista”.
ALTA SORPRESA
Karina Milei sería oradora en el búnker de LLA cuando se conozcan las cifras finales
Cualquiera fueran los márgenes del resultado, libertarios apostarán a rivalizar con los K: seguirá la “campaña del miedo” de los Milei.
La intención es profundizar la polarización con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pase lo que pase.
Habla Karina Milei?
“Karina se va a llevar la marca” dicen con complicidad futbolera algunos referentes de LLA haciendo referencia a los jugadores que se “sacrifican” por el bienestar general del equipo.
También, algunos de los posibles ganadores (Quinta y Sexta Sección?) podrían agradecer sus triunfos sobre las tablas.
Un discurso reconociendo la derrota por parte de Javier Milei sería reproducido en toda la Argentina y todo el mundo. Por ello, casi está descartada esa posibilidad.
Habría reordenamiento de la campaña con vistas a los comicios parlamentarios de medio término de Octubre y posiblemente cobren mayor relevancia las posturas más moderadas del jefe de gabinete Guillermo Francos o las posturas acuerdistas del asesor presidencial Santiago Caputo.