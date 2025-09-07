Karina Milei sería oradora en el búnker de LLA cuando se conozcan las cifras finales

“Karina se va a llevar la marca” dicen con complicidad futbolera algunos referentes de LLA haciendo referencia a los jugadores que se “sacrifican” por el bienestar general del equipo.

También, algunos de los posibles ganadores (Quinta y Sexta Sección?) podrían agradecer sus triunfos sobre las tablas.

Un discurso reconociendo la derrota por parte de Javier Milei sería reproducido en toda la Argentina y todo el mundo. Por ello, casi está descartada esa posibilidad.

Habría reordenamiento de la campaña con vistas a los comicios parlamentarios de medio término de Octubre y posiblemente cobren mayor relevancia las posturas más moderadas del jefe de gabinete Guillermo Francos o las posturas acuerdistas del asesor presidencial Santiago Caputo.