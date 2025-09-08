España goleó 6-0 a Turquía y, hasta el momento, suma dos victorias en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Más allá del resultado futbolístico, la sorpresa estuvo en lo que ocurrió con Lamine Yamal y Nico Williams.
¿Y MASTANUONO?
¿Nico Williams o Marcela Tauro?: Qué pasa con Lamine Yamal y Nicki Nicole
Nico Williams, Marcela Tauro, Franco Mastantuono. Muchos nombres y pocas certezas: ¿qué está pasando con Lamine Yamal y Nicki Nicole?
Han sido días extraños para el jugador del FC Barcelona, ya que algunos medios aseguraron que se separó de Nicki Nicole porque ella lo habría dejado por Franco Mastantuono. Pero surge la pregunta: ¿tenía razón Marcela Tauro?
España mete miedo
Van dos jornadas de Eliminatorias de UEFA y los números de la Selección de España son contundentes.
Los dirigidos por Luis de la Fuente, vencieron en su primera jornada 3 a 0 a Bulgaria y ayer 7 de septiembre duplicó la cantidad de goles y mantuvo la valla invicta ante Turquía.
Merino en tres oportunidades, Pedri en dos y Torres en otra más, fueron los autores de los goles para el conjunto español
Si bien lo que sucede en Europa pareciera ser algo lejano, el equipo campeón de la Eurocopa es uno de los que más mira de reojo la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
Si bien el entrenador no está del todo convencido con que así sea, todo indicia que la Finalissima entre campeones continentales, será en marzo del 2026.
Más allá de eso, los de Scaloni saben que los de de la Fuente, son potenciales rivales directos en instancias avanzadas del Mundial de 2026.
Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿qué está pasando?
Promediando el mes de agosto, se confirmó el noviazgo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.
Todo se desmoronó el pasado martes 2 de septiembre, cuando la periodista de espectáculos Marcela Tauro, aseguró que Franco Mastantuono podría ser el tercero en discordia en esta relación.
El medio El Canciller, publicó: "Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante 'se está comiendo' a Mastantuono, según Marcela Tauro".
Además, el futbolista en esos días, actuó de manera particular en sus redes, borrando todas las imágenes que tenía con la artista en su feed de Instagram.
Ayer 7 de septiembre, luego de la victoria de España ante Turquía, Nico Williams filmó a Lamine Yamal sonriéndole al celular en el vestuario.
Contra todo pronóstico, en el fondo de pantalla del jugador de FC Barcelona, estaba la cantante rosarina, lo que volvió a reactivar la posibilidad de que continúe el romance.
Yamal, además de ser un extraordinario jugador de fútbol, es un personaje que tiene mucha trascendencia mediática y lo que pasa con la cantante argentina, evidentemente no es la excepción.
