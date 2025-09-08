¿Nico Williams o Marcela Tauro?: Qué pasa con Lamine Yamal y Nicki Nicole

Merino en tres oportunidades, Pedri en dos y Torres en otra más, fueron los autores de los goles para el conjunto español

Si bien lo que sucede en Europa pareciera ser algo lejano, el equipo campeón de la Eurocopa es uno de los que más mira de reojo la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Embed

Si bien el entrenador no está del todo convencido con que así sea, todo indicia que la Finalissima entre campeones continentales, será en marzo del 2026.

Más allá de eso, los de Scaloni saben que los de de la Fuente, son potenciales rivales directos en instancias avanzadas del Mundial de 2026.

Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿qué está pasando?

Promediando el mes de agosto, se confirmó el noviazgo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.

Todo se desmoronó el pasado martes 2 de septiembre, cuando la periodista de espectáculos Marcela Tauro, aseguró que Franco Mastantuono podría ser el tercero en discordia en esta relación.

El medio El Canciller, publicó: "Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante 'se está comiendo' a Mastantuono, según Marcela Tauro".

image

Además, el futbolista en esos días, actuó de manera particular en sus redes, borrando todas las imágenes que tenía con la artista en su feed de Instagram.

Ayer 7 de septiembre, luego de la victoria de España ante Turquía, Nico Williams filmó a Lamine Yamal sonriéndole al celular en el vestuario.

Contra todo pronóstico, en el fondo de pantalla del jugador de FC Barcelona, estaba la cantante rosarina, lo que volvió a reactivar la posibilidad de que continúe el romance.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1964809699959992799&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] "Mi chaval está in love": Lamine Yamal desmintió los rumores sobre una infidelidad con Mastantuono y reveló su fondo de pantalla con "Nicki Nicole". https://t.co/N6jaAOXt8S pic.twitter.com/PIxywqssvR — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 7, 2025

Yamal, además de ser un extraordinario jugador de fútbol, es un personaje que tiene mucha trascendencia mediática y lo que pasa con la cantante argentina, evidentemente no es la excepción.

+ EN GOLAZO 24

Preocupación en River por lo que dijo Juan Cortese: "La peor noticia"

Arde la B Nacional: triunfazo agónico de Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia Jujuy

España se despachó con un 6 a 0 ante Turquía y amenaza a la Selección Argentina

Ritondo no matizó nada tras la sanción a Independiente y destrozó a la Conmebol

Impactante: el discurso olvidado de Scaloni que anticipó todo lo que vendría después