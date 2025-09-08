Derrota electoral: Morgan Stanley da un giro drástico y lanza advertencia por la Argentina

Morgan Stanley explicó que la curva de crédito argentina se encuentra aplanándose, lo que afecta especialmente a los bonos de corto plazo. A pesar de su menor duración, estos títulos enfrentarían un peor desempeño debido al peso de las amortizaciones.

milei-laberinto-GROK Morgan Stanley también pone en duda la capacidad del Gobierno de Javier Milei.

El banco proyectó una caída de alrededor de ocho puntos en los bonos respecto al cierre del viernes, con un precio promedio en torno a los 56 dólares, y con una debilidad mayor en el tramo corto de la curva.

Para la entidad, el resultado electoral incrementa la probabilidad de un escenario central "negativo", caracterizado por:

- Una mayor incertidumbre respecto de la continuidad de las reformas estructurales

- Dudas sobre las fuentes de financiamiento externo

- Posible contemplación de escenarios adversos adicionales por parte de los mercados.

En este marco, el informe destacó que la derrota del oficialismo en Buenos Aires podría erosionar el apoyo político necesario para sostener el programa económico.

Muy cerca de las elecciones de octubre

Urnas 3P.jpg Octubre está muy cerca, y Morgan Stanley también advirtió al respecto...

En tanto, de cara a las próximas semanas, Morgan Stanley anticipó que la política monetaria se endurecerá aún más, con el objetivo de defender la estabilidad cambiaria en el período previo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025.

El banco consideró que una nueva depreciación del peso es "razonable" y que podría acercarse al techo de la banda cambiaria, incluso con tasas de interés elevadas.

Al mismo tiempo, prevé que el Banco Central continuará con el plan acordado con el FMI para vender dólares y que el Tesoro también podría intervenir en el mercado cambiario, tal como fue anunciado la semana pasada.

Morgan Stanley se suma así a la lista de bancos internacionales que ponen en duda la capacidad del Gobierno argentino de sostener el rumbo económico...

