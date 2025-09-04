Acciones al alza y bonos mixtos: ¿Se confirma un rally electoral?

El único matiz lo aportan papeles tecnológicos como Globant, que retrocede 2,6%. El único matiz lo aportan papeles tecnológicos como Globant, que retrocede 2,6%.

Una rueda con contraste en bonos

Mientras las acciones se disparan, los bonos en dólares operan con comportamiento mixto. Los globales de corto plazo, como el GD30 y el GD35, marcan mejoras del 0,4% y 0,6%, respectivamente.

Sin embargo, los tramos largos, como el GD46, caen 1,3%, reflejando la cautela inversora de cara al frente electoral.

El riesgo país se mantiene elevado, en torno a los 900 puntos básicos, y sigue funcionando como un recordatorio de la fragilidad estructural del programa financiero.

La rueda y el termómetro electoral

Lo que vuelve particularmente relevante a esta jornada es la cercanía con la elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires, que se celebrará el 7 de septiembre. Ese comicio, que concentra al 38% del padrón, es visto en la City como un termómetro clave para anticipar lo que puede ocurrir en las legislativas nacionales de octubre.

Según un informe de Morgan Stanley, si el oficialismo logra un resultado ajustado frente al peronismo, el mercado lo leerá como un signo de continuidad política. Ese escenario abriría la puerta a un rally más sostenido en acciones y bonos. El banco de inversión proyecta que, en caso de confirmarse, los spreads podrían comprimirse hasta los 600 puntos, con rendimientos de la deuda soberana por debajo del 10%, lo que implicaría subas de hasta 20% en precios hacia fin de año.

¿Cambio de tendencia en puerta?

La rueda de hoy muestra cómo, incluso en medio de la volatilidad cambiaria, existe apetito por activos argentinos. La clave es determinar si esta mejora es solo un rebote técnico o si estamos en presencia del inicio de un cambio de tendencia.

Los antecedentes marcan cautela: en 2017, los activos argentinos también tuvieron un rally en las semanas previas a las legislativas, pero una vez conocidos los resultados el impulso se agotó rápidamente.

La diferencia ahora es que las valuaciones son mucho más bajas y que existe la expectativa de reformas estructurales en materia laboral, fiscal y previsional que podrían darle un soporte más firme.

El dilema sigue abierto

Por ahora, la rueda confirma que los inversores están dispuestos a posicionarse antes de las urnas, aunque con selectividad. Si el resultado en la PBA favorece al oficialismo, la suba de hoy podría ser la primera señal de un cambio más duradero.

Si, en cambio, la elección deja dudas sobre la continuidad, la presión volverá con fuerza sobre el dólar y el riesgo país, devolviendo la narrativa a la fragilidad del esquema actual.

Long Argentina into the Election Season

