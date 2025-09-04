urgente24
El Gran Escape: Javier Milei, de Moreno a Los Angeles (Viaje inexplicable)

FOTO: xAI /Grok.
Si la eleccion en Provincia de Buenos Aires el 07/09 es tan importante -según su discurso en Moreno-, no se entiende el viaje de Javier Milei a Los Angeles.

4 de septiembre de 2025 - 09:08

EN VIVO

"Fue Gerli 2", dijo un veterano de La Libertad Avanza. Aquel evento es una pesadilla para los Milei: una noche fría en la que no pudieron completar ni el 10% de las 14.000 localidades del estadio Estadio Gildo Francisco Ghersinich, del club El Porvenir. "Para esto, hubieran hecho el acto en un club de futsal", chicaneó despúés. Ni 1.000 personas cuando se esperaban 10.000.... Es el contexto del Gran Escape: El viaje de Javier Milei a Los Angeles (California, USA) era para encubrir el periplo hacia Las Vegas (Nevada, USA), donde espera María Eugenia 'Fátima' Florez, y Karina Milei estaba incluida en el tour. Pero el ANDISgate obligó a cambios imprevistos: ni Las Vegas ni Fátima ni Karina. Golpe a la billetera del productor Jorge Elías, quien había armado el show 'Fátima Super Star Internacional' como parte de El Mes de la Hispanidad en 'Sin City'. ¿Qué hacemos con los tickets vendidos, Ticketmaster?

¿Para qué un viaje a horas de una elección "fundamental", según el Presidente en su acto en Villa Trujui (en mapuche "lugar despejado"), Moreno (Provincia de Buenos Aires), para "herir de muerte al kirchnerismo"? Unos dicen que es porque ya se había armado una agenda para Milei. Otros afirman que él necesita un Gran Escape de la coyuntura argentina, que se sentía atrapado por 'malas vibras'. Pero no faltan quienes insisten en que el único viaje necesario a USA es a reunirse con Donald Trump, lo que parece que tampoco ocurrirá esta vez....

Revisemos la agenda del Presidente en Los Ángeles, la ciudad famosa por su barrio o distrito Hollywood:

  • Almuerzo con Noel del Castro (ingeniera biomédica de 26 años, aspirante a 1ra. astronauta argentina).

  • Potenciales inversionistas (organizado por el Instituto Milken y la embajada argentina).

  • Entrevistas (Mark Nelson, vicepresidente de Chevron; y el emprendedor Andy Kleinman).

  • ¿¡...!?

04/09





Discapacidad: Jueves clave en el Senado (compleja parada para el Gobierno)

En un ambiente político cada vez más caldeado por las acusaciones al Gobierno por presunta corrupción, el Senado sesionará este jueves desde las 11 y, en ese marco, la oposición buscará rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y aprobar un proyecto que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La jornada podría transformarse en una fecha histórica: de insistir el Congreso con la normativa que Javier Milei censuró, será la primera vez que suceda en más de dos décadas.

Durante ese encuentro, cuyo temario fue definido este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria, el oficialismo enfrentaría otra derrota legislativa en caso de que la Cámara alta ratifique la negativa de Diputados a la voluntad presidencial.

Si obtiene los dos tercios de votos requeridos para voltear esa herramienta del Ejecutivo, se trataría de la primera vez en 22 años que el Poder Legislativo insistiría con la sanción de una norma objetada por el jefe de Estado, ya que el último veto fue rebatido en abril de 2003.



Internacionales: Fuertes imágenes de tragedia en Portugal

El Funicular de Gloria, una de las atracciones turísticas más conocidas de Lisboa, Portugal, descarriló y volcó en la noche del miércoles y dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y 18 heridas, cinco de ellas de gravedad, informaron medios locales.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, canceló una feria del libro en el Palacio de Belém programada del jueves al domingo. La decisión fue tomada "en recuerdo de las víctimas del serio accidente del Funicular de Gloria en Lisboa y en solidaridad con las familias en duelo", se indicó en un comunicado publicado en el sitio web oficial de la presidencia.



Los audios del escándalo: Interponen recurso de revocatoria

Jorge Fontevecchia firmó este miércoles la apelación a la cautelar del juez Alejandro Patricio Maraniello que prohíbe la difusión de los audios que comprometen a la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sospechada del cobro de coimas en la compra de remedios por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).



Otra vez Javier Milei prorrogará el presupuesto sin intervención del Congreso

Interesante posteo de Topo Rodríguez:

En el último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Javier Milei no se comprometió a contar con un Presupuesto Nacional 2026 aprobado por ley del Congreso.

En la propuesta de parámetros e indicadores estructurales que se compromete a alcanzar el gobierno argentino, sólo se establece lo siguiente: - "Presentar al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, de conformidad con la regla de déficit presupuestario general cero". Y se agrega que "el proyecto de presupuesto contendrá un marco fiscal a mediano plazo, incluyendo una declaración detallada de riesgos fiscales y escenarios adversos".

El compromiso es cumplir con la presentación del proyecto de Presupuesto a "finales de septiembre de 2025", lo que se logrará sobradamente porque la ley obliga a que se presente el 15 de septiembre. En este contexto, dado que el FMI requiere que Argentina garantice un superávit primario no menor al 2,2% del PBI para 2026, Milei y Toto Caputo ya tienen decidido que el Congreso no tratará la ley de leyes.

El Ejecutivo firmará un decreto de prórroga del Presupuesto 2023, que incluye las quince actualizaciones ya aprobadas desde 2024.

Así, los libertarios romperán su propio récord: hasta ahora, ningún otro gobierno democrático había prorrogado el Presupuesto por dos años consecutivos; tampoco por tres.

¿Y el Fondo? No dirá nada.



De Moreno a Estados Unidos: El Gran Escape de Javier Milei (¿era necesario?)

Después de cerrar en Moreno la campaña de La Libertad Avanza rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo, Javier Milei emprendió una nuevo viaje internacional por la que aterrizará este jueves en Estados Unidos para participar de un eventoorganizado por el economista Michael Milken y reunirse conempresarios.

En pleno alboroto por la filtración de grabaciones internas atribuidas a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya Diego Spagnuolo, el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y quien denunció un supuesto entramado de corrupción dentro de ese organismo, el Jefe de Estado optó por recortar su agenda y limitar su itinerario a un único destino: Los Ángeles, donde aterrizaráa las 13.

La llegada, tras su partida a las 23 del miércoles, será "previa escala técnica en Lima", según informó la Oficina del Presidente. Si bien había trascendido que el libertario también pasaría por Las Vegas para presenciar un show de su expareja Fátima Florez, ese viaje fue cancelado.

En este marco, "El Jefe" no fue parte de la delegación presidencial que escolta al mandatario, sino que permanecerá al pendiente de los detalles finales de la actividad proselitista.



Intenso cierre de campaña para Axel Kicillof

De cara a la definición de la contienda electoral más esperada antes de las generales de octubre, y luego de que el presidente Javier Milei protagonizara el acto central final de La Libertad Avanza en suelo bonaerense, Axel Kicillof cerrará este jueves la campaña de Fuerza Patria con visitas a Merlo, Lomas de Zamora y La Plata.

El evento central en la capital provincial será desde las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas, donde participará el intendente local, Julio Alak.

"Charla con vecinos, música y mate", convocaron desde la alianza peronista a los platenses, llamados a congregarse en Calle O y 51. Se espera también la asistencia de los candidatos propios del distrito: Ariel Anchaco -el camporista que encabeza la lista en la Octava Sección-; Lucia Iáñez -cercana al Gobernador; y el massista Juan Malpeli, entre otros.

Previo a esto, Kicillof recorrerá Merlo y Lomas de Zamora, dos municipios importantes por su peso en materia de electores. La Provincia está dividida en ocho secciones, de las cuales la Primera y la Tercera -a las que corresponde, respectivamente, cada una de esas localidades- son claves en los comicios.



Obligatorio: “Botón de Arrepentimiento” y “Botón de Baja de Servicios”

Noticias Argentinas: "El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dispuso que todos los proveedores que comercialicen bienes y servicios a distancia deberán habilitar en sus páginas web un “Botón de Arrepentimiento” y un “Botón de Baja de Servicios”, de fácil acceso y sin trámites adicionales.

La medida quedó formalizada en la Disposición 954/2025 publicada en el Boletín Oficial, que unifica y actualiza la normativa vinculada a la contratación a distancia y el comercio electrónico.

El “Botón de Arrepentimiento” permitirá al consumidor revocar la aceptación de un producto o servicio dentro de los diez días corridos de realizada la operación, mientras que el “Botón de Baja de Servicios” servirá para rescindir contratos sin necesidad de registración previa ni requisitos adicionales.

La norma fija un plazo de 24 horas para que las empresas informen al usuario el código de identificación de la gestión realizada y efectivicen la baja o revocación. También establece que la atención al cliente por canales telefónicos o digitales no podrá ser inferior a ocho horas diarias en días hábiles.

La disposición contempla modalidades especiales para entradas a espectáculos, eventos deportivos y servicios turísticos con fechas determinadas, que deberán ser canceladas con al menos 24 horas de anticipación. (...)".



Derogan las tarifas de referencia para transporte de cargas

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, derogó las resoluciones que establecían las tarifas de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y derivados, en el marco de un proceso de desregulación y simplificación administrativa.

La Resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial dejó sin efecto la normativa vigente desde 2016 que fijaba valores orientativos surgidos de las mesas de negociación entre transportistas y productores agropecuarios.

La cartera que conduce Luis Octavio Pierrini consideró que esas referencias habían generado “diversas interpretaciones respecto de su aplicación” y que era necesario “eliminar barreras regulatorias que atenten contra la libertad económica”.

La medida se tomó luego de que varias entidades, entre ellas la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) anunciaran su retiro de las mesas de trabajo, argumentando que la política tarifaria debía regirse por la libre negociación de las partes sin intervención estatal, salvo en casos de conductas anticompetitivas comprobadas.



"Da miedo": trabajadores de criptomonedas bajo asedio de hackers norcoreanos

AJ Vicens y Raphael Satter en Reuters: "Los piratas informáticos norcoreanos están saturando la industria de las criptomonedas con ofertas de trabajo que parecen creíbles como parte de su campaña para robar dinero digital, según una nueva investigación, datos sin procesar y entrevistas.

El problema se está volviendo tan común que los solicitantes de empleo ahora examinan regularmente a los reclutadores para detectar indicios de que podrían estar actuando en nombre de Pyongyang. Veinticinco expertos, víctimas y representantes corporativos con los que habló Reuters coincidieron en que el problema era omnipresente.

(…) Aunque no existe una estimación pública de cuánto dinero se obtiene solo con esta táctica, se cree que hackers norcoreanos robaron al menos US$ 1.340 millones en criptomonedas el año pasado, según la firma de inteligencia blockchain Chainalysis. Tanto los observadores de Estados Unidos como de las Naciones Unidas han alegado que Pyongyang utiliza los robos para financiar su programa de armas autorizado .

(…) Como parte de su investigación, los investigadores descubrieron archivos de registro expuestos accidentalmente por los piratas informáticos que mostraban las direcciones de correo electrónico e IP de más de 230 personas (programadores, personas influyentes, contadores, consultores, ejecutivos, comerciantes y más) atacadas entre enero y marzo. (…)"



Dura derrota de Donald Trump con Harvard

El gobierno federal (Donald Trump) cortó en forma indebida US$ 2.200 millones en fondos de investigación de la Universidad de Harvard y debe restaurar los fondos: fallo de la jueza federal Allison Burroughs, de Massachusetts, concluyendo que las acciones de la Administración Trump violaron los derechos constitucionales de Harvard.

El fallo de la jueza federal de distrito Burroughs ocurre en un momento en que Harvard y la Administración Trump llevan meses de choques. Trump la acusa de antisemitismo y -una contradicción- exceso de políticas de diversidad. Durante una reunión de gabinete Trump le dijo a la secretaria de Educación, Linda McMahon, acerca de Harvard: «Han sido muy malos. No negocien».

Ahora, la Administración Trump prometió apelar el fallo judicial.

“Para cualquier observador imparcial, es evidente que la Universidad de Harvard no protegió a sus estudiantes del acoso y permitió que la discriminación plagara su campus durante años”, declaró una portavoz de la Casa Blanca. “Confiamos en que finalmente prevaleceremos en nuestros esfuerzos para exigir responsabilidades a Harvard”.

Burroughs ordenó al gobierno federal no suspender los fondos adicionales a Harvard. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca afirmó que Harvard seguía sin poder recibir subvenciones en el futuro y que "no tiene Derecho Constitucional al dinero de los contribuyentes".

Harvard celebró su victoria, pero reconoció el entorno desafiante. «Nuestros principios nos guiarán en el camino a seguir», declaró el presidente de Harvard, Alan Garber.

En su fallo, Burroughs concluyó que «Harvard se equivocó al tolerar comportamientos de odio durante tanto tiempo», pero que el gobierno federal «utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país».

Alan Garber, Harvard.

Alan Garber, Harvard.



Los Menem, obsesión de D'Alessandro (para no pensar en Karina)

Los Menem no estuvieron visibles en Moreno, ya informó Urgente24. ¿Fue por la controversia en La Libertad Avanza que han provocado decisiones adjudicadas a los primos Menem? Cuidado:

  • ¿Los Menem no brazos ejecutores de Karina Milei?
  • ¿Cuestionar a los Menem es más fácil que a Karina Milei?

Diputado nacional ex LLA Rubén D'Alessandro (Coherencia / San Luis) a radio Splendid: “Nos abrimos por motivos ideológicos” del bloque oficialista, y destacó que en el Gobierno hay un doble comando, ya que “Javier (Milei) maneja la parte económica y Karina (Milei) la parte política”.

Los Menem tienen soldada en la mano la lapicera del poder en la parte política del Gobierno, y el verdadero ‘triángulo de hierro' es ese, Karina, Lule y Martín Menem. Los Menem tienen soldada en la mano la lapicera del poder en la parte política del Gobierno, y el verdadero ‘triángulo de hierro' es ese, Karina, Lule y Martín Menem.

Agregó que en la interna de LLA “la democracia interna se agotó”. Su ejemplo: el cierre de listas de agosto “cuando en San Luis nos intervienen el partido a las once de la noche de un domingo para bajar nuestra lista de candidatos y poner otra a conveniencia de Lule Menem”.

D'Alessandro dijo que desde LLA se debe “recuperar la coherencia”, porque la gente “votó a Javier Milei con la bandera de ir contra la casta y la corrupción”, y hoy eso “se convirtió en un slogan vacío, y eso es lo que siente la gente que nos votó hace menos de dos años”, subrayó.

Karina Milei entre los Menem.

Karina Milei entre los Menem.



Advertencia de Urgente24: Septiembre y Octubre no son compartimentos estancos

Hay una tendencia en el oficialismo a considerar que los comicios de Septiembre y Octubre son muy diferentes.

Es cierto que el domingo 07/09 se vota en Provincia de Buenos Aires en un comicio desdoblado del nacional, que será el domingo 26/10.

También hay diferencias en las boletas utilizadas entre uno y otro sufragio, además de lo que se eligen en cada caso.

Sin embargo, no son compartimentos estancos. Un resultado el domingo 07/09 tendrá un enorme impacto en los mercados del lunes 08/09, y en el arranque inmediato del proselitismo hacia el domingo 26/10.

Creer que un triunfo o una derrota del oficialismo no condiciona su comportamiento electoral posterior, es un grave error de análisis, según el enfoque de Urgente24.



La Gran Esperanza del libertario Julián Yosovitch

"El mercado espera una normalización de tasas poselectoral: qué bonos en pesos recomiendan": Julián Yosovitch en El Cronista Comercial.

¿Y cuál es el fundamento de la 'esperanza' de Yosovitch? Hay que preguntarlo porque, según Javier Milei, hay empate técnico; y según la mayoría de los encuestadores, Fuerza Patria estaría ganando hasta en la 1ra. Sección Electoral bonaerense.

Yosovitch es un simpatizante de Milei, de acuerdo a sus intervenciones en Neura Media, el stream súper oficialista de Alejandro Fantino.

En su texto se lee:

"(...) Dado que existe consenso de que las tasas de interés reales van a bajar tras las elecciones, incluso bajo cualquier escenario electoral para el Gobierno, la clave pasa por determinar qué bonos podrían verse más beneficiados ante tal escenario. (…)".

Pero no es lo mismo que bajen por un triunfo electoral que por una derrota electoral.

En este caso, el enfoque oficialista, según parece, proviene de Sailing Inversiones:

"(…) Desde Sailing Inversiones estimaron que ante un escenario de compresión posterior a las elecciones, los bonos que más se beneficiarían son los de mayor duration, ya que la sensibilidad al movimiento de tasas es creciente con la duración.

En particular, destacaron que los CER desde 2026 en adelante concentran el mayor potencial.

"Para posicionarnos de cara a este evento destacamos el CER a noviembre de 2026 (TX26 operando a CER +20,8% TEA) y el bono CER a diciembre de 2027 (TZXD7 con CER+15,8% TEA)", indicaron.

En esa línea, desde la compañía resaltaron que si bien es probable que la confirmación del rumbo llegue en las legislativas de octubre, una buena performance del oficialismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires podría adelantar el movimiento en la curva.

"Creemos que la elección de PBA funcionará como piso para el oficialismo y techo para la oposición, por lo que un resultado mejor al esperado allí sería suficiente para gatillar una compresión anticipada y suba de todas las curvas incluida la CER", estimaron. (…)".

Sin embargo, más de Sailing Inversiones, leamos posteos de Agustín Etchebarne, más libertario que Milei, exhibiendo la preocupación que se expande por LLA:

"Qué rápido se olvida la gente! @AlberdianoArg dice con orgullo que no va a votar el domingo. El argumento implícito es que “son todos lo mismo”. Pero no, no es lo mismo: Multiplicar el gasto público, multiplicar la deuda, quebrar el BCRA y el país, dejarnos en hiperinflación, multiplicar controles y regulaciones. Que bajar el gasto 25%, reducir deuda e inflación, sanear el BCRA e intentar poner en marcha al país con reformas estructurales. Sin dudas, este gobierno tiene defectos y errores, pero no es lo mismo el fuego que el bombero.

Reflexión: Si los que defendemos la República Liberal estamos divididos, los que no la defienden logran 2/3 en el Congreso, como vimos en estos meses, la Argentina queda en graves problemas. Urge pensar en puentes y consensos entre quienes defendemos la democracia liberal para impulsar las reformas que el país necesita. En cuanto terminen las elecciones hay que pensar en cómo terminar las reformas que son indispensables. Ojalá logremos pensar más en el país que en sus cuestiones partidarias."

Otro: Dario Epstein:

"Que se vota este domingo en PBA??? Senadores y Diputados provinciales y consejeros municipales. Los Intendentes moverán sus fuerzas porque es fundamental este resultado para su operatoria. Acá se concentrara el esfuerzo de los aparatos locales. La ultima milla de la política. Acá juegan “las fuerzas del suelo”: llevar a los votantes y conseguir fiscales. Es la vieja política. Los encuestadores, en general, hablan de una victoria del PJ. La diferencia está en el margen. Los mismos politólogos hablan de un resultado muy diferente para octubre, donde ven ganando a LLA. Para los habitantes de PBA, el resultado de esta elección es muy importante. nEs el momento de expresarse democráticamente y cambiar lo que esta mal o ratificar lo que esta bien. Nunca regalen su derecho al voto!!!"



El Gran Fracaso: LLA no pudo borrar al dólar de la agenda argenta

Santiago Reina en Ámbito Financiero:

"(...) Según las estimaciones de la consultora C-P, entre septiembre y enero los vencimientos de la deuda pública acumulan unos US$6.800 millones; US$2.500 millones por la deuda con organismos internacionales (neto de los desembolsos ya programados) y US$4.300 millones por el "deadline" con los acreedores privados de los títulos Bonares y Globales en enero.(…)

A esos casi US$7.000 millones se le suman los US$3.300 millones que hoy le faltarían al Gobierno para cumplir la meta de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de diciembre, objetivo que ya fue revisado a la baja hace unos meses tras las dificultades del oficialismo para sumar divisas a sus arcas.

Teniendo en cuenta los últimos antecedentes, es factible que haya flexibilidad en la meta con el FMI. Sin embargo, el equipo económico está jugando con fuego ya que no solo no acumula reservas, como solicita el FMI, sino que ahora empezará a vender, por lo cual toda divisa que pierda representará menos capital para afrontar los compromisos de deuda pública.

“La utilización de los dólares disponibles ahora obligará al Gobierno a comprar mucho más de lo previsto más adelante”, advirtió Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores. (…)".

Guillermo Laborda (ex Ámbito ahora en El Cronista Comercial):

"¿Cuánto poder de fuego le queda al Tesoro? Basta con simplemente observar el monto de depósitos en dólares que posee, lo que surge de las cuentas oficiales y que asciende a u$s 1.700 millones."



Otra de espías: Ezequiel Atauche en lo de Fabián Doman

Fabián Doman en la Comisión de Libertad de Expresión del Senado de la Nación. Tema: censura previa de los Milei por el ANDISgate. Ausencia de La Libertad Avanza... hasta que el periodista descubre en el fondo, solapado al senador nacional Ezequiel Atauche (LLA / Jujuy). Doman le cantó el "Piedra libre, Atauche". Inevitable preguntarse:

  • ¿Atauche fue porque le importaba el tema?
  • ¿Atauche fue en rol de espía de Karina Milei?
  • ¿Por qué no sentó con los otros senadores presentes?
