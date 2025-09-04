Cobardía en el fútbol colombiano: le pegaron un cachetazo a una árbitra

El comunicado de la Liga de Fútbol de Magdalena por la agresión en el fútbol colombiano

"La Liga de Fútbol de la Magdalena rechaza totalmente los actos de violencia presentados contra la Juez Vanessa Ceballos el pasado fin de semana en el estadio de Aracataca", indica el escrito.

Y agregan:

No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de la mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de la mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo

image Comunicado de La Liga de Fútbol de la Magdalena por el escándalo en el fútbol colombiano.

