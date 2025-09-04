Escándalo en el fútbol colombiano: una árbitra fue agredida tras expulsar al jugador Javier Bolívar en el encuentro entre Real Alianza y Deportivo Quique en la Primera C, luego de haber visto la roja directa por parte de la jueza Vanessa Ceballos. El jugador reaccionó, encaró a la colegiada y le pegó una cachetada.
POR EXPULSAR A UN JUGADOR
Cobardía en el fútbol colombiano: le pegaron un cachetazo a una árbitra
Horror en el fútbol colombiano: Javier Bolívar tuvo una agresiva reacción con la jueza Vanessa Ceballos en el partido entre Real Alianza y Deportivo Quique.
El hecho ocurrió en el estadio de Aracataca. Ceballos decidió expulsar a Javier Bolivar por una infracción, y, ante la medida, el futbolista reaccionó de manera violenta y la golpeó, lo que generó un enorme rechazo a nivel internacional.
Tras expulsarlo del duelo a los 66 minutos, Ceballos recibió el golpe, y, en un intento por responder, fue contenida por otras personas que intervinieron para evitar que la situación escalara aún más.
Aunque no es claro el motivo de la expulsión, la grabación deja ver que el jugador reaccionó a la determinación acercándose a la jueza y luego propinándole una cachetada, optando por darle la espalda, provocando conmoción entre los asistentes, así como entre sus propios compañeros de equipo.
El comunicado de la Liga de Fútbol de Magdalena por la agresión en el fútbol colombiano
"La Liga de Fútbol de la Magdalena rechaza totalmente los actos de violencia presentados contra la Juez Vanessa Ceballos el pasado fin de semana en el estadio de Aracataca", indica el escrito.
Y agregan:
