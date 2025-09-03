Miguel Ángel Russo pasará una segunda noche internado: quién guía la práctica de Boca

"Se siente muy bien y es él quien decide trabajar, continuar. Porque le hace bien", dijo Aguilera sobre la salud de Miguel Ángel Russo. "Permanentemente está pensando en Boca Juniors. La idea es que se recupere bien para que pueda empezar a trabajar nuevamente en el predio de Ezeiza", añadió.

Aunque todavía no está definido que mañana jueves pueda retirarse del Fleni, es probable que le den el alta una vez transcurridas estas 24 horas. A pesar de los contratiempos, que no despiertan mayores preocupaciones a pesar de ser un tema de salud, lo bueno es que Boca no debe afrontar un partido importante este fin de semana. Por fecha FIFA, en donde la Selección Argentina se medirá contra Venezuela primero y ante Ecuador después, no habrá fútbol local hasta el otro fin de semana.

Será entonces cuando Boca vuelva al ruedo y enfrente a Rosario Central por una nueva fecha del Torneo Clausura. Allí intentará extender su racha positiva, que acumula tres triunfos al hilo.

El Xeneize venció a Aldosivi por 2 a 0 el fin de semana pasado y sumó su tercera victoria consecutiva

Mientras Miguel Ángel Russo permanece internado, los miembros de su cuerpo técnico se hicieron cargo del entrenamiento de este miércoles, así como también lo harán el jueves. Ubeda, Rodríguez, Gerónimo, Aquino y el preparador de arqueros, Muñoz, dirigen las prácticas del plantel Xeneize.

