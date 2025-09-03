Miguel Ángel Russo continuará internado para que sea seguido de cerca por su infección urinaria. El entrenador de Boca finalmente no se irá del Instituto Fleni, donde se encuentra desde ayer por la noche, y permanecerá allí unas 24 horas más.
Miguel Ángel Russo pasará una segunda noche internado: quién guía la práctica de Boca
Miguel Ángel Russo había sido internado ayer martes debido a una infección urinaria. Se había ido a realizar unos análisis y los médicos se la detectaron. Por eso, decidieron que pase 24 horas en el Instituto para tenerlo bajo observación. Este miércoles, tras pasar todo un día en el Fleni, la decisión que fue que permanezca otras 24 horas más en observación.
El DT Xeneize está bien. Con ánimo y ganas de volver a las práctica de Boca. Sin embargo, el cuerpo médico del Instituto del barrio porteño de Belgrano quisieron tenerlo bajo su órbita.
Miguel Ángel Russo está con ganas y se siente bien, pero lo tendrán bajo observación
Es que, según contó Tato Aguilera, periodista de TyC Sports que sigue el día a día del club de La Ribera, le están dando antibióticos con suero.
"Se siente muy bien y es él quien decide trabajar, continuar. Porque le hace bien", dijo Aguilera sobre la salud de Miguel Ángel Russo. "Permanentemente está pensando en Boca Juniors. La idea es que se recupere bien para que pueda empezar a trabajar nuevamente en el predio de Ezeiza", añadió.
Aunque todavía no está definido que mañana jueves pueda retirarse del Fleni, es probable que le den el alta una vez transcurridas estas 24 horas. A pesar de los contratiempos, que no despiertan mayores preocupaciones a pesar de ser un tema de salud, lo bueno es que Boca no debe afrontar un partido importante este fin de semana. Por fecha FIFA, en donde la Selección Argentina se medirá contra Venezuela primero y ante Ecuador después, no habrá fútbol local hasta el otro fin de semana.
Será entonces cuando Boca vuelva al ruedo y enfrente a Rosario Central por una nueva fecha del Torneo Clausura. Allí intentará extender su racha positiva, que acumula tres triunfos al hilo.
Mientras Miguel Ángel Russo permanece internado, los miembros de su cuerpo técnico se hicieron cargo del entrenamiento de este miércoles, así como también lo harán el jueves. Ubeda, Rodríguez, Gerónimo, Aquino y el preparador de arqueros, Muñoz, dirigen las prácticas del plantel Xeneize.