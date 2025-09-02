Llora Chiquito Romero por lo que dijo Diego Monroig sobre Boca Juniors

"El jugador Agustin Marchesin presenta una lesión muscular Grado II en gemelo derecho.", anunció oficialmente el club de la Ribera y si bien no anunció el tiempo fuera de las canchas, la recuperación le demandará entre 3 y 4 semanas.

En este sentido, el periodista Diego Monroig aseguró: que ante la lesión de Agustín Marchesín, los caminos van a que Leandro Brey sea el arquero titular en Arroyito ante Rosario Central y Javier García el suplente.

El ex portero del Manchester United, viajó con el plantel a Mar del Plata, pero todo indica que no estará en consideración de Russo de aquí a fin de año.

El futbolista tiene contrato hasta diciembre de 2025 y probablemente allí busque otros destinos ya que en el Xeneize no tiene lugar.

A diferencia de Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, Romero siguió entrenando con el plantel profesional ya que no tuvo inconductas. De igual manera, no es considerado por el entrenador.

Lo que se le viene a Boca

Boca Juniors parece haberse desbloqueado en el Torneo Clausura.

Puso en fila a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi y ahora buscará seguir por este camino para asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026 y por qué no, aspirar a ganar el campeonato local.

El Clausura, es la única competencia en la que tiene vida el Xeneize y por eso mismo apunta todo los cañones ahí.

El próximo encuentro para los de Miguel Ángel Russo, será el domingo 14 de septiembre ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Quizá este encuentro sea bisagra para poder determinar realmente para que está Boca. El Canalla es un equipo que se hace fuerte en Rosario y aún no ha perdido en el actual torneo.

Además, será un partido importante en la tabla anual. Ambos equipos tienen 45 unidades y la Academia es un rival directo por este motivo.

