Llora Chiquito Romero por lo que dijo Diego Monroig sobre Boca Juniors

Boca Juniors de Miguel Ángel Russo está comenzando a sacar buenos resultados (lleva 3 victorias seguidas) y quiere seguir por el camino del triunfo. El entrenador, tiene que tomar una decisión importante ya que se lesionó el arquero titular Agustín Marchesín.
El periodista de ESPN Diego Monroig suele anticiparse a los diferentes sucesos que van pasando en el Xeneize y en este caso, dio una información que seguramente no le guste a Chiquito Romero.
El 2025 ha tenido pocas certezas en Boca Juniors y una de ellas ha sido que Agustín Marchesín siempre fue el arquero titular, tanto para Fernando Gago como para Miguel Ángel Russo.
El pasado domingo 31 de agosto, el portero se lesionó por lo que el entrenador se verá modificado a cambiarlo para el próximo partido.
"El jugador Agustin Marchesin presenta una lesión muscular Grado II en gemelo derecho.", anunció oficialmente el club de la Ribera y si bien no anunció el tiempo fuera de las canchas, la recuperación le demandará entre 3 y 4 semanas.
En este sentido, el periodista Diego Monroig aseguró: que ante la lesión de Agustín Marchesín, los caminos van a que Leandro Brey sea el arquero titular en Arroyito ante Rosario Central y Javier García el suplente.
El ex portero del Manchester United, viajó con el plantel a Mar del Plata, pero todo indica que no estará en consideración de Russo de aquí a fin de año.
El futbolista tiene contrato hasta diciembre de 2025 y probablemente allí busque otros destinos ya que en el Xeneize no tiene lugar.
A diferencia de Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, Romero siguió entrenando con el plantel profesional ya que no tuvo inconductas. De igual manera, no es considerado por el entrenador.
Lo que se le viene a Boca
Boca Juniors parece haberse desbloqueado en el Torneo Clausura.
Puso en fila a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi y ahora buscará seguir por este camino para asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026 y por qué no, aspirar a ganar el campeonato local.
El Clausura, es la única competencia en la que tiene vida el Xeneize y por eso mismo apunta todo los cañones ahí.
El próximo encuentro para los de Miguel Ángel Russo, será el domingo 14 de septiembre ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
Quizá este encuentro sea bisagra para poder determinar realmente para que está Boca. El Canalla es un equipo que se hace fuerte en Rosario y aún no ha perdido en el actual torneo.
Además, será un partido importante en la tabla anual. Ambos equipos tienen 45 unidades y la Academia es un rival directo por este motivo.
