En Boca y River no pueden creer lo que dijeron en ESPN sobre Adam Bareiro

Chimi Ávila, Alexis Cuello y otros números 9 sonaron para llegar al Xeneize, pero, ante la caída de esas posibilidades, el club de la Ribera optó por incorporar a Bareiro.

En su debut ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, el goleador convirtió dos tantos y, desde entonces, no ha vuelto a marcar, más allá de que le anularon un gol en el partido siguiente frente a Gimnasia de Mendoza.

De igual manera, Riquelme lo ha mencionado en más de una ocasión porque “compite todo el tiempo”, una frase que describe a la perfección su rendimiento en el Xeneize hasta el momento.

Se pelea con los centrales, baja pelotas y, a veces, se las ingenia para definir, incluso cuando tiene el arco cerrado.

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Federico Bulos suele dar opiniones bastante controversiales en ESPN F90, programa conducido por Pollo Vignolo.

En esta ocasión, al referirse a Adam Bareiro, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Te diría que Boca tiene a su Francescoli con Bareiro”, expresó el “Negro” en el histórico programa deportivo, generando repercusión inmediata entre hinchas de Boca y River.

La reacción de sus compañeros fue instantánea y el propio Vignolo le respondió de manera irónica: “ Estoy cansado de salir en todos lados”.

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No es la primera vez que Bulos deja una frase de estas características. Por ejemplo, cuando se confirmó que Fernando Gago iba a ser el DT de Boca, el panelista y relator aseguró: “Gago es el Gallardo de Boca”.

Lo cierto es que, dentro del programa de Vignolo, Bulos suele ser uno de los que lanza las opiniones más controversiales, que rápidamente generan repercusión.

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