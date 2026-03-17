En Boca y River no pueden creer lo que dijeron en ESPN sobre Adam Bareiro

Adam Bareiro ya acumula varios partidos en Boca Juniors, y el paraguayo tiene la particularidad de haber sido ex jugador de River Plate. En redes sociales se generó repercusión por las declaraciones de Federico Bulos sobre el delantero en ESPN.
El exatacante de San Lorenzo de Almagro tuvo un comienzo de etapa con gol en el Xeneize y, aunque luego no volvió a convertir, mostró un buen rendimiento que aporta al funcionamiento colectivo.
Adam Bareiro, Boca y River
Adam Bareiro disputó un total de 16 partidos oficiales con la camiseta de River Plate durante su paso por el club de Núñez. En esos encuentros, en los que sumó 566 minutos, no logró marcar goles y registró apenas una asistencia.
Luego, el delantero se marchó a Fortaleza de Brasil, donde demostró buenos rendimientos, más allá de que el equipo compita en la segunda división.
Evidentemente, a Juan Román Riquelme siempre le gustó el atacante paraguayo y, por eso, fue a buscarlo en el último mercado de pases.
Chimi Ávila, Alexis Cuello y otros números 9 sonaron para llegar al Xeneize, pero, ante la caída de esas posibilidades, el club de la Ribera optó por incorporar a Bareiro.
En su debut ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, el goleador convirtió dos tantos y, desde entonces, no ha vuelto a marcar, más allá de que le anularon un gol en el partido siguiente frente a Gimnasia de Mendoza.
De igual manera, Riquelme lo ha mencionado en más de una ocasión porque “compite todo el tiempo”, una frase que describe a la perfección su rendimiento en el Xeneize hasta el momento.
Se pelea con los centrales, baja pelotas y, a veces, se las ingenia para definir, incluso cuando tiene el arco cerrado.
Federico Bulos en ESPN
Federico Bulos suele dar opiniones bastante controversiales en ESPN F90, programa conducido por Pollo Vignolo.
En esta ocasión, al referirse a Adam Bareiro, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
“Te diría que Boca tiene a su Francescoli con Bareiro”, expresó el “Negro” en el histórico programa deportivo, generando repercusión inmediata entre hinchas de Boca y River.
La reacción de sus compañeros fue instantánea y el propio Vignolo le respondió de manera irónica: “ Estoy cansado de salir en todos lados”.
No es la primera vez que Bulos deja una frase de estas características. Por ejemplo, cuando se confirmó que Fernando Gago iba a ser el DT de Boca, el panelista y relator aseguró: “Gago es el Gallardo de Boca”.
Lo cierto es que, dentro del programa de Vignolo, Bulos suele ser uno de los que lanza las opiniones más controversiales, que rápidamente generan repercusión.
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