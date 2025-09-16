Nuevamente repudio en River Plate por algo que hizo Pollo Vignolo

Germán Pezzella (hoy lesionado) o Lucas Martínez Quarta, son jugadores que ya conocía el entrenador, al igual que Paulo Díaz, quien quizá ha demostrado el mejor nivel.

El Muñeco, optó por repescar a Lautaro Rivero de Central Córdoba de Santiago del Estero y en los partidos que le tocó jugar, lo hizo de muy buena manera, demostrando una continuidad de lo que había hecho en el Ferroviario.

Indudablemente, a la Banda se le avecina la serie más importante del año y el central zurdo llega perfilado como un posible titular para jugar ante Palmeiras.

Entendiendo esto, el periodista Pollo Vignolo, comentó: "Yo no se si Palmeiras es un partido para que juegue Rivero, es chico todavía".

image

La cuenta de X "Medio River" levantó este comentario del conductor de ESPN F90 y generó más de 600 mil reproducciones, además de recibir casi 300 comentarios en contra del periodista.

Cabe recordar que, si bien fue en fase de grupos y en Central Córdoba, Rivero se desempeñó de gran manera ante Flamengo en el Maracaná.

River vs Palmeiras

La serie de Copa Libertadores entre River y Palmeiras genera mucha expectativa a nivel continental.

La ida será mañana miércoles 17 de septiembre desde las 21:30 horas en el estadio Monumental y la vuelta, una semana más tarde en el Allianz Parque.

Los dos equipos llegan victoriosos en sus respectivos torneos locales y buscarán trasladarlo a la competencia más importante de clubes de Conmebol.

El periodista de TNT Sports, Maxi Grillo, afirmó que la idea de Gallardo es salir a la cancha con una formación muy similar a la que jugó con Estudiantes de La Plata.

Renzo Pantich de AZZ, aseguró que hay buenas posibilidades de que el Muñeco opte por una línea de 5 para jugar ante los brasileros.

El juez elegido para el partido de ida, es el venezolano Jesús Valenzuela.

Embed

+ EN GOLAZO 24

La Premier League regulará a los dueños de los clubes

Todo Boca espera que Russo haga el cambio que puede ser un antes y un después

Messi juega el partido más sensible del año con Inter Miami y las heridas abiertas

Scaloni no quiere repetir el drama de Qatar 2022 y avisó: la lista, a última hora