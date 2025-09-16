Pollo Vignolo fue el relator del partido en el que River Plate le ganó a Estudiantes de La Plata 2 a 1 por el Torneo Clausura. Al día siguiente, el conductor de ESPN F90 hizo un comentario que algunos repudiaron en redes.
¿QUÉ DIJO?
Nuevamente repudio en River Plate por algo que hizo Pollo Vignolo
En River Plate miran constantemente de reojo a Pollo Vignolo. ¿Qué dijo ahora el conductor de ESPN F90?
El periodista deportivo suele ser mirado de reojo por los simpatizantes del club de Núñez (que muchas veces lo acusan de hincha de Boca) y esta vez pareciera no ser la excepción.
Pollo Vignolo y su comentario en ESPN
Si hay un problema que ha tenido Marcelo Gallardo en su regreso a River Plate, es con los marcadores centrales.
Así como en su momento Maidana-Funes Mori o Maidana-Pinola salían de memoria, en este nuevo ciclo, nunca una dupla su pudo consolidad para ganarle la confianza del DT.
Germán Pezzella (hoy lesionado) o Lucas Martínez Quarta, son jugadores que ya conocía el entrenador, al igual que Paulo Díaz, quien quizá ha demostrado el mejor nivel.
El Muñeco, optó por repescar a Lautaro Rivero de Central Córdoba de Santiago del Estero y en los partidos que le tocó jugar, lo hizo de muy buena manera, demostrando una continuidad de lo que había hecho en el Ferroviario.
Indudablemente, a la Banda se le avecina la serie más importante del año y el central zurdo llega perfilado como un posible titular para jugar ante Palmeiras.
Entendiendo esto, el periodista Pollo Vignolo, comentó: "Yo no se si Palmeiras es un partido para que juegue Rivero, es chico todavía".
La cuenta de X "Medio River" levantó este comentario del conductor de ESPN F90 y generó más de 600 mil reproducciones, además de recibir casi 300 comentarios en contra del periodista.
Cabe recordar que, si bien fue en fase de grupos y en Central Córdoba, Rivero se desempeñó de gran manera ante Flamengo en el Maracaná.
River vs Palmeiras
La serie de Copa Libertadores entre River y Palmeiras genera mucha expectativa a nivel continental.
La ida será mañana miércoles 17 de septiembre desde las 21:30 horas en el estadio Monumental y la vuelta, una semana más tarde en el Allianz Parque.
Los dos equipos llegan victoriosos en sus respectivos torneos locales y buscarán trasladarlo a la competencia más importante de clubes de Conmebol.
El periodista de TNT Sports, Maxi Grillo, afirmó que la idea de Gallardo es salir a la cancha con una formación muy similar a la que jugó con Estudiantes de La Plata.
Renzo Pantich de AZZ, aseguró que hay buenas posibilidades de que el Muñeco opte por una línea de 5 para jugar ante los brasileros.
El juez elegido para el partido de ida, es el venezolano Jesús Valenzuela.
