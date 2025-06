Todo River repudió al Pollo Vignolo por lo que dijo en el partido de Boca

image.png El Pollo Vigno, relator y periodista deportivo.

River contra el Pollo Vignolo por Boca

No es la primera vez que los hinchas de River inundan las redes sociales, especialmente X, con los relatos "partidarios" de Vignolo ante Boca. Muchas veces comentaron que este posee cierto favoritismo por el Xeneize. Una vez más lo carpetearon.