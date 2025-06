Confesión de Franco Mastantuono: por qué se siente delantero antes que volante

Hoy, es frecuente verlo estacionado sobre la derecha. Mejor dicho, de arranque sobre la derecha. Porque si hay algo que Franco Mastantuono no hace es estacionarse, ya que se tira al centro para asociarse con sus compañeros, construir y darle seguimiento a la jugada, ser parte de la gestación. Y estar cerca del arco, claro.

Por sus características, no sería descabellado caer en la duda sobre su verdadera posición. Es decir, la ubicación dentro del campo con la que más cómodo se siente. ¿Es volante? Por momentos parecería traer cosas del prototipo de enganche argentino. Juega y hace jugar.

River y su crack imparable: Platense bromea con "secuestrar" a Mastantuono Mastantuono se asentó rápido en la Primera de River FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

Sin embargo, su contundencia para jugar siempre hacia el arco rival, su necesidad de estar en zona de gol y su capacidad de embocarla hacen pensar en que también se siente muy a gusto ahí. ¿Será mediapunta, entonces?

Franco Mastantuono: "Me siento más delantero"

Franco Mastantuono despejó dudas en una entrevista con DAZN. Allí confesó que, en realidad, él se siente delantero. Esto fue lo que dijo.

"Me siento más delantero. De chico siempre jugué de enganche. Hoy la verdad que no es muy vista porque el enganche se fue... no perdiendo, sino cambiando de lugar creo yo", dijo.

"Porque creo que el enganche hoy cumple otro rol. Al ser el fútbol mucho más físico también, creo que no está ese jugador que creaba juego y después no corría tanto. Hoy creo que los 11 jugadores tienen un plan táctico que lo tienen que cumplir", añadió Franco Mastantuono.

"Hoy me toca jugar más por derecha y tengo que cumplir un rol defensivo que es más por derecha, como un volante. Después termino atacando como un jugador suelto, un enganche. Pero creo que soy más delantero porque siempre me gustó a mí más finalizar", cerró.

