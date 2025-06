Dólar barato: Hubo déficit en cuenta corriente después de cinco trimestres

Las condiciones actuales propician que se asentue esta tendencia. En abril, llegaron al país casi 700.000 turistas, 8,3% menos que en abril 2024. Al mismo tiempo, 1.425.600 argentinos vacacionaron en el exterior, 30,5% más que en el mismo mes del año pasado.

Y en mayo, ingresaron 572.900 extranjeros, 14,2% menos que en mayo 2024, y viajaron al exterior 1.314.700 residentes argentinos, lo que representa una suba de 45,8% en un año.

La balanza de pagos también presentó un déficit en la cuenta ingreso primario en US$ 3.333 millones, lo que representó una disminución de US$ 728 millones respecto al registrado en el mismo período del año anterior. Este egreso responde entre otras cuestiones al pago de intereses de deuda.

Esto se debió principalmente a un menor saldo negativo estimado para la renta de la inversión, que alcanzó los US$ 727 millones.

La cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de US$ 7.229 millones; lo que fue producto de una disminución en los activos financieros externos por US$ 6.550 millones y un incremento en la emisión neta de pasivos (deuda) estimada en US$ 680 millones. Esto representó una diferencia de US$ 6.727 millones, frente al ingreso de capitales de US$ 503 millones estimado para igual trimestre del año anterior.