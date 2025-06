Lape Club Social sufre nuevas bajas y América TV pierde confianza

La profesional gastronómica, visiblemente conmovida por el momento, decidió abrir su corazón ante las cámaras: "Me costó un montón tomar la decisión. Quiero agradecerles porque yo no tenía experiencia en tele. No me imaginé que esto me iba a pasar y me sorprendí muchísimo con todos delante y detrás de cámara, son todos amorosos".

No obstante, las razones profundas de su alejamiento trascendían lo simplemente profesional. Klad reveló el conflicto interno que la atravesaba: "Se hace difícil irse. Tengo tres hijos y tengo un cuarto, que es Mesón", explicó en una metáfora emotiva, refiriéndose al emprendimiento gastronómico que inauguró hace aproximadamente dos años. "Es como mi casa, paso mucho tiempo ahí, es un lugar que me representa", añadió con la voz entrecortada, dejando entrever que las exigencias del programa televisivo comenzaban a entrar en conflicto con su vida personal y profesional fuera de los estudios.

image.png

La tensión emocional se hizo palpable cuando confesó: "Anoche me costó mucho dormir porque tenía ansiedad y una mezcla de sensaciones, porque me voy contenta para dedicarme a mi espacio, este proyecto que armé, pero dejar esto...". Sus palabras ilustraban perfectamente la dualidad entre el crecimiento profesional y los sacrificios personales que implica la televisión.

Finalmente, Klad reflexionó sobre los giros inesperados del destino: "Hay momentos en la vida que uno no entiende por qué le pasan ciertas cosas malas, y después te descubrís haciendo cosas que jamás te imaginaste, como estar en la tele. Yo tenía cero experiencia en tele, el primer día en cámara me moría, pero todos me ayudaron".

Mientras tanto, Sergio Lapegüe observa cómo su proyecto se desmorona lentamente, enfrentando el desafío más complejo de su extensa carrera: reinventarse en un medio que no perdona y donde los números mandan más que las buenas intenciones.

