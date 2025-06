Rodrigo de Loredo publicó un video manipulado del gobernador LLaryora (hecho con IA) y estalló el PJ cordobés

image.png Miguel Siciliano defendió al gobernador de Còrdoba Martín Llaryora

El "cordobesismo" ve desesperación Rodrigo De Loredo

“Estoy convencido de que esto responde a la desesperación de quien ve cada día ve más comprometida su posibilidad de ser reelecto. Pero en política no vale mentir, no vale engañar, no vale violar normas ni utilizar la imagen de otro para fabricar falsedades públicas y notorias”.

Ahora, desde el justicialismo esperan que actúe la justicia, como lo hizo con el tape libertario del día de la elección para legisladores de CABA cuando se vio a un Mauricio Macri “trucho” anunciando que se bajaba la candidatura de Silvina Lospennato para apoyar al oficialista Manuel Adorni.