Universidades en riesgo: Las calles siguen visibilizando malestar contra Javier Milei

En la ciudad, la convocatoria comenzará a las 16 horas en la Plaza San Martín, donde se espera la participación de estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades universitarias. Desde allí, la columna marchará hacia Puerto Joven (Av. Belgrano 950), recorriendo las calles Moreno, San Lorenzo y San Martín.

La agenda de actividades prevé que a las 17.30 horas se realice un acto central, en el cual se transmitirá en vivo la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación.

No docentes también se suman

Por su parte, la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales ( FATUN), como parte del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, también se movilizará.

En ese marco, el gremio de trabajadores no docentes de la UNR nucleados en Apur su sumaran a la movilización que se está gestando en Rosario.

"La Universidad Pública se defiende porque la sociedad en multitudinarias marchas dijo que quería sostener la educación superior como un derecho para la población, a partir de ahí iniciamos un proceso para llegar a la aprobación de Ley que reflejara la expresión del pueblo en las calles", remarca un comunicado de FATUN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fatunoficial/status/1966646681417478479&partner=&hide_thread=false Desde la FATUN, como parte del Frente Sindical de las Universidades Nacionales marchamos por el miércoles 17 de septiembre en defensa de la LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO, recientemente vetada por el Presidente de la Nación. Leé los motivos aquí: https://t.co/ooMR9yCkuf pic.twitter.com/JfBaPOTrWh — FATUN (@fatunoficial) September 12, 2025

El veto a la Ley, aprobada por ambas cámaras, "no hace más que desoír ese mandato y deja en evidencia, una vez más, que el Poder Ejecutivo de nuestro país decide darle la espalda a la mayoría de la sociedad, en pos de ampliar el gasto tomando deuda y pagando intereses, como así también reasignado las partidas de un presupuesto nacional que reconducido desfinancia todo lo público: jubilaciones, educación, salud", agrega el escrito gremial.

En tanto, señalan que los no docentes universitarios también marcharán "para garantizar el financiamiento de los Hospitales Universitarios, indispensables para la salud de nuestro pueblo; por las becas estudiantiles, que hacen posible el acceso a la educación superior y permiten el ascenso social; y por el refuerzo de las partidas para los gastos de funcionamiento".

"Este miércoles los no docentes debemos estar a la altura una vez más, y acompañar desde cada rincón del país esta marcha, que además del apoyo social hacia nuestra Ley, también contará como bandera de reivindicación a la salud pública pediátrica, la cual también ha sido víctima de un veto presidencial". "Este miércoles los no docentes debemos estar a la altura una vez más, y acompañar desde cada rincón del país esta marcha, que además del apoyo social hacia nuestra Ley, también contará como bandera de reivindicación a la salud pública pediátrica, la cual también ha sido víctima de un veto presidencial".

Como cierre, desde FATUN completaron: "Invitamos a todos los compañeros no docentes a difundir ampliamente esta marcha, para que el próximo miércoles salgamos a la calle a decirle basta a los vetos a los mismos sectores sociales que vienen pagando hace casi dos años el brutal ajuste sobre sus derechos".

ATE Conicet no se queda atrás

En un contexto de ajuste sin precedentes contra la ciencia, la salud y la educación pública por parte del Gobierno, los trabajadores de ATE Conicet Rosario protestarán este miércoles en defensa de todos esos sectores postergados, vulnerados y pisoteados en sus derechos por la gestión de Javier Milei, que aplicó recortes indiscriminados en el Estado, dejando a miles de personas sin su principal fuente de ingresos.

Se reclama especialmente la recomposición salarial, la restitución de los cupos de becas e ingresos, el avance de las altas pendientes y el restablecimiento del financiamiento científico.

image

