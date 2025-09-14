Rosario Central y Boca igualaron 1 a 1 por la fecha 8 del Torneo Clausura. En el Gigante de Arroyito, el Canalla y el Xeneize no pudieron sacarse mayores diferencias, en un duelo tan parejo y friccionado que no pudo evitar caer, durante varios pasajes, en una meseta tediosa.
Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato
Rosario Central y Boca igualaron en el Gigante de Arroyito. Ángel Di María dejó mudos a todos con su gol, que fue lo más rescatable del partido.
EN VIVO
-
19:28
Final del partido: Central y Boca igualaron 1 a 1
-
19:26
Central quiso poner en apuros a Boca enviando a Campaz por izquierda, pero las falencias colectivas del equipo no le permitieron entrar demasiado en juego y mucho menos gravitar
-
19:10
¡Epa, muchachos! VIDEO: Toquesito de Di María a su amigo Paredes, pero le reclama al árbitro que no fue nada
-
19:02
Central necesita mayor compromiso en la primera línea defensiva, porque el rival se instala en campo rival muy fácilmente
-
18:55
Boca necesita más de Carlos Palacios, un eslabón clave en la cadena de pases y cuota creativa en el equipo
-
18:49
El Xeneize arranca más fino con la pelota y crea situaciones ofensivas con mayor claridad
-
18:41
Comienza el 2T
-
18:21
Final del 1T
-
18:16
Véliz se retira desconsolado: el delantero de Central no pudo seguir por un golpe en su hombro y se fue entre lágrimas
-
18:12
¡Espectacular respuesta de Broun! Merentiel entró embalado al área y definió, pero el arquero estuvo rápido
-
18:07
¡El travesaño y Brey salvan a Boca! VIDEO: Esa pelota se metía pero dio en el caño, y luego el arquero respondió bien
-
17:55
¡GOL DE ROSARIO CENTRAL! VIDEO: Di María clava un golazo olímpico y pone el 1-1
-
17:50
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Battaglia cabecea solo en el área y pone el 1-0
-
17:38
En 10 minutos, el partido no termina de armarse y los dos equipos se prestan la pelota
-
17:30
Comienza el partido
-
17:22
Impresionante ovación para Miguel Ángel Russo: la hinchada de Central y el reconocimiento para un ídolo
-
17:14
Equipos confirmados en Rosario Central y Boca
Además de lo estrictamente futbolístico, que prometía porque se enfrentaban dos equipos fuertes, era una jornada con varios detalles simbólicos que la hacían especial.
Por un lado, el regreso de Miguel Ángel Russo a Rosario, ídolo de Central y muy identificado con el club, tanto por su etapa como jugador como por su etapa como DT. Miguelo sacó campeón al Canalla en 2023, cuando la institución se alzó con la Copa de Liga. "Venir acá siempre es algo distinto. Yo normalmente vengo, ahora hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí", expresó el entrenador, que estuvo algunos días internado por una infección urinaria y hace unos días se reincorporó a las prácticas.
Además de Russo, también estaba el reencuentro entre Ángel Di María y Leandro Paredes, amigos, compinches y ex compañeros del PSG y la Selección Argentina. Ambos mostraron su jerarquía y expusieron argumentos de sobra para entender por qué son fundamentales para sus equipos.
El Fideo clavó un golazo olímpico, que le dio el empate a Central tras encontrarse abajo en el marcador. Un capítulo más para su categórica carrera, que parece augurarle siempre una nueva página que escribir. "Fue muy parejo el partido, sabíamos que iba a ser un partido abierto", dijo Di María.
Paredes, por su parte, fue nuevamente el eje de Boca. El vértice sobre el cual fluye y se construye el equipo. Acompañado de Rodrigo Battaglia, su partenaire cada vez más asentado, cada vez más sólido, gravitante y, sobre todo, funcional al doble 5 junto con Leandro.
Fue Battaglia quien marcó el gol del Xeneize, nuevamente de cabeza, una marca registrada suya. El volante se fue poco convencido con el resultado. "Nos vamos con bronca porque tuvimos las situaciones más claras para ganarlo", manifestó. "Merecimos un poco más", sostuvo.
