Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

Rosario Central y Boca igualaron 1 a 1 por la fecha 8 del Torneo Clausura. En el Gigante de Arroyito, el Canalla y el Xeneize no pudieron sacarse mayores diferencias, en un duelo tan parejo y friccionado que no pudo evitar caer, durante varios pasajes, en una meseta tediosa.

Además de lo estrictamente futbolístico, que prometía porque se enfrentaban dos equipos fuertes, era una jornada con varios detalles simbólicos que la hacían especial.

Por un lado, el regreso de Miguel Ángel Russo a Rosario, ídolo de Central y muy identificado con el club, tanto por su etapa como jugador como por su etapa como DT. Miguelo sacó campeón al Canalla en 2023, cuando la institución se alzó con la Copa de Liga. "Venir acá siempre es algo distinto. Yo normalmente vengo, ahora hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí", expresó el entrenador, que estuvo algunos días internado por una infección urinaria y hace unos días se reincorporó a las prácticas.

Además de Russo, también estaba el reencuentro entre Ángel Di María y Leandro Paredes, amigos, compinches y ex compañeros del PSG y la Selección Argentina. Ambos mostraron su jerarquía y expusieron argumentos de sobra para entender por qué son fundamentales para sus equipos.

El Fideo clavó un golazo olímpico, que le dio el empate a Central tras encontrarse abajo en el marcador. Un capítulo más para su categórica carrera, que parece augurarle siempre una nueva página que escribir. "Fue muy parejo el partido, sabíamos que iba a ser un partido abierto", dijo Di María.

Paredes, por su parte, fue nuevamente el eje de Boca. El vértice sobre el cual fluye y se construye el equipo. Acompañado de Rodrigo Battaglia, su partenaire cada vez más asentado, cada vez más sólido, gravitante y, sobre todo, funcional al doble 5 junto con Leandro.

Fue Battaglia quien marcó el gol del Xeneize, nuevamente de cabeza, una marca registrada suya. El volante se fue poco convencido con el resultado. "Nos vamos con bronca porque tuvimos las situaciones más claras para ganarlo", manifestó. "Merecimos un poco más", sostuvo.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Central y Boca igualaron 1 a 1

Live Blog Post Central quiso poner en apuros a Boca enviando a Campaz por izquierda, pero las falencias colectivas del equipo no le permitieron entrar demasiado en juego y mucho menos gravitar

Di María lo bajó a Paredes, Tello cobró la falta y Angelito se enojó

Live Blog Post Central necesita mayor compromiso en la primera línea defensiva, porque el rival se instala en campo rival muy fácilmente

Live Blog Post Boca necesita más de Carlos Palacios, un eslabón clave en la cadena de pases y cuota creativa en el equipo

Live Blog Post El Xeneize arranca más fino con la pelota y crea situaciones ofensivas con mayor claridad

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Véliz se retira desconsolado: el delantero de Central no pudo seguir por un golpe en su hombro y se fue entre lágrimas Un choque con Ayrton Costa en los primeros minutos del partido ya lo había dejado sentido. Tras jugar todo el 1T a media máquina, Véliz aceptó que no podía continuar y pidió el cambio.

Live Blog Post ¡Espectacular respuesta de Broun! Merentiel entró embalado al área y definió, pero el arquero estuvo rápido

El TRAVESAÑO y BREY salvaron a Boca

¡GOL DE ROSARIO CENTRAL! Di María clava un golazo olímpico y pone el 1-1

¡GOL DE BOCA! Battaglia cabecea solo en el área y pone el 1-0

Live Blog Post En 10 minutos, el partido no termina de armarse y los dos equipos se prestan la pelota

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Impresionante ovación para Miguel Ángel Russo: la hinchada de Central y el reconocimiento para un ídolo Los hinchas Canallas no se olvidaron de Russo, hoy entrenador de Boca pero también un ídolo de Central, que fue futbolista y DT del club rosarino. Como entrenador, dirigió el club en 237 oportunidades y coronó con el título de la Copa de la Liga en 2023.