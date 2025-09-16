La crisis no da tregua en Chacarita y el presidente arremetió contra el plantel

image

"Parecen señoritas de cabaret": el palazo de Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, al plantel

El presidente de Chacarita no tuvo pelos en la lengua y responsabilizó a sus jugadores del pésimo presente del club: "Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé que necesitan", dijo, en diálogo con Mano a Mano Chacarita. Y advirtió

El mandatario del Tricolor continuó tirándole bombas al plantel profesional, que fue en donde puso el foco y excluyó a los distintos entrenadores que se sentaron en el banco de suplentes en el último lapso.

"Mayor me dijo que él lo va a sacar adelante. Estaba tan caliente como nosotros. Los jugadores son cagones", soltó y agregó: "No hay nadie que vaya y pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre".

También se refirió a la campaña de Chacarita al decir lo siguiente: " Estoy defraudado de los jugadores, como todos. Chacarita no es para cagones. Para ascender hay que hacer goles, poner huevos y comerse el pasto. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando".

image Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita Juniors.

"No tengo ni ganas de verlos": más palos de Di Pierro contra los jugadores de Chacarita

En la continuidad de la charla con Mano a Mano Chacarita, el titular volvió a disparar: "Ayer era un partido para despegarnos. Hace ocho fechas estabamos segundos. Los jugadores no le devuelven nada al hincha que le cuesta un huevo pagar la cuota y la entrada. No tengo ni ganas de verlos. Que rueguen que no vaya la gente a UTA".

E indicó: "Estoy dolido como todos los hinchas de Chacarita. Ayer la gente se fue como si hubiésemos ido al descenso. No se merecen esto. Vienen de todos lados, pero se nos cagan de risa en la cara".

En ese scontexto, sentenció: "Tendrían que estar hablando los jugadores, no yo. Pero son tan cagones que no tienen la hidalguía para pedirle perdón a la gente".

Chacarita está octavo en la Zona B de la Primera Nacional, con 48 puntos, misma cantidad que Agropecuario, que este lunes (15/9) le ganó 2-0 a Gimnasia de Mendoza como local y permitió que Estudiantes de Río Cuarto se subiera a lo más alto del torneo, a tres jornadas del final.

A esta altura Chacarita tiene su lugar en el reducido por diferencia de gol, ya que la victoria del Sojero puso las cosas más apretadas aún. A los de Carlos Mayor les queda enfrentar a Central Norte como visitante, Gimnasia de Mendoza como local y Gimnasia de Jujuy como visitante. Un fixture más que complejo porque deberá medirse ante el 2º y el 3º de la tabla...

image Todo muy parejito en la Zona B de la Primera Nacional...

