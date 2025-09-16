Pedro Rosemblat se defendió tras el repudio por su nota a Gustavo Cordera

Pedro Rosemblat imitó a Jorge Lanata

Es preciso recordar que Pedro Rosemblat, creador del canal de streaming Gelatina, imitó a Jorge Lanata después los escándalos que sacuden al gobierno de Javier Milei actualmente como los audios de Diego Spagnuelo, extitular de la ANDIS, y el fentanilo contaminado.

Es que en el 2012 el periodista, que por entonces era el principal opositor al kirchnerismo, protagonizó una icónica puesta en escena en su programa Periodismo para Todos al convocar a diversos colegas con el fin de pedir mirando a cámara: "Queremos preguntar".

El episodio televisivo se llevó a cabo a raíz de que la expresidenta Cristina Kirchner se negaba a brindar entrevistas como también así conferencias de prensa y solo hablaba mediante cadenas nacionales. Eso desató la furia del periodismo que pretendía entrevistarla con el fin de buscar respuestas ante las acusaciones de corrupción.

Por eso el novio de Lali Espósito aprovechó la ocasión para recurrir al montaje con el fin de hacer una parodia de su colega y a su vez exigirle al líder libertario que hable al respecto de los temas políticos más candentes de la actualidad que involucran a su círculo más íntimo como es el caso de su hermana Karina a quien acusaron de cobrar coimas.

