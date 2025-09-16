Hace algunos días Gustavo Cordera estuvo como invitado en el canal de streaming Gelatina donde fue entrevistado por Pedro Rosemblat. La nota no pasó desapercibida y el cantante reflexionó sobre sus polémicos dichos de 2016 y generó nuevas críticas del feminismo.
"DERECHO A LA PALABRA"
Pedro Rosemblat se defendió tras el repudio por su nota a Gustavo Cordera
Pedro Rosemblat le envió un mensaje a su audiencia luego de haber recibido múltiples críticas por la entrevista que le hizo al reconocido cantante.
El músico, en esta ocasión, destacó la soledad que sintió cuando fue fuertemente cuestionado por la sociedad: "Me sentí muy solo cuando me condenaron". Sin embargo, destacó que el aislamiento que también implicó un distanciamiento de festivales, radios y la prensa, lo obligó a cuestionar su lugar en la industria y su relación con el público.
Como era de esperarse, sus dichos no pasaron por alto y es por ese motivo que el conductor decidió hablar al respecto. En la tarde del lunes (15/09) expresó con seriedad: "¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo hice la nota? Bueno acá yo separo. El derecho a la palabra para mí lo tiene todo el mundo y entrevistar a cualquier persona creo que es algo que está habilitado. Eso por un lado y por el otro: 'Che: ¿Te da el cuero para hacer esa nota?'. Bueno, eso es otra cosa".
El comunicador de esa forma dejó en claro que no se arrepentía de haber invitado al músico para darle la oportunidad de expresarse, sino que reconoció que tal vez haya sentido que no estuvo a la altura: "Me decís: 'Che, Pepe, estuviste muy condecendiente en esa nota'. Y te digo: 'Tenés razón'. Es cierto. Se me juegan otras cosas a mí".
Pedro Rosemblat imitó a Jorge Lanata
Es preciso recordar que Pedro Rosemblat, creador del canal de streaming Gelatina, imitó a Jorge Lanata después los escándalos que sacuden al gobierno de Javier Milei actualmente como los audios de Diego Spagnuelo, extitular de la ANDIS, y el fentanilo contaminado.
Es que en el 2012 el periodista, que por entonces era el principal opositor al kirchnerismo, protagonizó una icónica puesta en escena en su programa Periodismo para Todos al convocar a diversos colegas con el fin de pedir mirando a cámara: "Queremos preguntar".
El episodio televisivo se llevó a cabo a raíz de que la expresidenta Cristina Kirchner se negaba a brindar entrevistas como también así conferencias de prensa y solo hablaba mediante cadenas nacionales. Eso desató la furia del periodismo que pretendía entrevistarla con el fin de buscar respuestas ante las acusaciones de corrupción.
Por eso el novio de Lali Espósito aprovechó la ocasión para recurrir al montaje con el fin de hacer una parodia de su colega y a su vez exigirle al líder libertario que hable al respecto de los temas políticos más candentes de la actualidad que involucran a su círculo más íntimo como es el caso de su hermana Karina a quien acusaron de cobrar coimas.
