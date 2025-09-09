En la mañana del lunes (08/09) Antonio Laje se mostró molesto con el resultado electoral en Buenos Aires, apuntó contra los votantes bonaerenses y Viviana Canosa no se lo dejó pasar. "A mí me parece patético esto pero está bien es lo que se votó. Me parece patético, sobre todo en una provincia que está estallada", señaló el periodista.
DURÍSIMA
"Antonio Laje es acosador": Viviana Canosa arremetió contra su colega tras sus críticas a los bonaerenses
Viviana Canosa comparó al conductor con Ari Paluch y Juan Darthés luego de enojarse por sus dichos contra los votantes de la provincia de Buenos Aires.
Fue por ese motivo que en el programa Cónclave que se emite por el canal de streaming Carnaval, la conductora se refirió a sus dichos y lo comparó con Ari Paluch y Juan Darthés al tildarlo de "acosador". La comunicadora consideró que al tratarse de un conductor que "tiene publicidad" no lo critican como se debería.
"Un montón de gente nos mandaba mensajes y decía: 'No me banco lo que dice este tipo porque yo voté lo que se me dio el culo votar y yo no tengo ni cloacas ni agua potable pero decido a quién quiero votar'", añadió posteriormente en alusión a la crítica que hizo su colega a través de la pantalla de A24.
Asimismo, posteriormente volvió a la carga y aseguró: "Antonio Laje es acosador. Lo vi yo". "No es nada personal con él. Lo que digo es estoy harta de que digamos que si uno te pone guita y te ensobra decís que es un genio y el otro decís que es un chanta. Y si vos decís que tenes tanta honorabilidad entonces no debería haber carteles que digan que sos acosador en un medio en el que trabajás", arremetió molesta.
Marcelo Tinelli le confirmó a Viviana Canosa que tendrá un programa en Carnaval
Por otro lado, finalmente se confirmó el arribo de Marcelo Tinelli a Carnaval. El conductor le mandó un audio de WhatsApp a Viviana Canosa anunciando el nuevo ciclo.
"Obvio que voy a estar en Carnaval. Sí, sí. Totalmente. Voy a estar en Carnaval", aseguró.
Asimismo, no dijo cuando comenzará aunque dio por hecho su llegada: "Estamos definiendo la fecha de arranque para tener todo listo".
Estamos de paso se llamará el programa que contará con un numeroso equipo. "Vamos a estar martes y miércoles", adelantó.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional
La hora de Axel: Kicillof 'la vió' (US$ 1.429 en Binance)
El mítico auto que regresó a la vida en Japón y volverá locos a los fanáticos
El outlet que se volvió viral por sus increíbles gangas
El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos