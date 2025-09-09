"Antonio Laje es acosador": Viviana Canosa arremetió contra su colega tras sus críticas a los bonaerenses

Marcelo Tinelli le confirmó a Viviana Canosa que tendrá un programa en Carnaval

Por otro lado, finalmente se confirmó el arribo de Marcelo Tinelli a Carnaval. El conductor le mandó un audio de WhatsApp a Viviana Canosa anunciando el nuevo ciclo.

"Obvio que voy a estar en Carnaval. Sí, sí. Totalmente. Voy a estar en Carnaval", aseguró.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarnavalStream/status/1965236066665066715&partner=&hide_thread=false Confirmadísimo!!

@cuervotinelli y un equipazo se sumaron a este Carnaval. Ya estamos tachando los días para ver cómo la rompen



ESTAMOS DE PASO

MARTES Y MIÉRCOLES de 20 a 22 HS. pic.twitter.com/sgifu9wXoU — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 9, 2025



Asimismo, no dijo cuando comenzará aunque dio por hecho su llegada: "Estamos definiendo la fecha de arranque para tener todo listo".

Estamos de paso se llamará el programa que contará con un numeroso equipo. "Vamos a estar martes y miércoles", adelantó.

