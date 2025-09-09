Nerviosismo en Casa Rosada: A Javier Milei se le rebela la tropa

Live Blog Post

El Gobierno quiere mantenerlo en "secreto": 1er. avión con argentinos deportados por Trump

Natasha Niebieskikwiatm, especialista en política exterior, en Clarín:

"El Gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, buscan mantener el operativo en secreto y no protestarán como otros gobernantes para que no parezca un golpe de la administración de Donald Trump a su aliado libertario. Sin embargo, es un hecho que ciudadanos argentinos también están siendo deportados desde los Estados Unidos a la Argentina por la administración republicana, igual que ocurre con Brasil y otros países de la región.

Esta semana, entre este miércoles 10 y el jueves 11, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International traerá al país a un grupo de argentinos acusados de importantes violaciones a la ley federal de los Estados Unidos -delitos migratorios, robos y violaciones, según afirman los funcionarios consultados- en un vuelo que hará escala en Bogotá y otra en Belho Horizonte (Brasil) para terminar su recorrido en Ezeiza.

Clarín no pudo confirmar la cifra de fuentes oficiales, pero en Estados Unidos y en Brasil se habla de que en este vuelo especial llegarán 16 argentinos deportados. Esas mismas fuentes indican que hasta ahora, en el más estricto secreto, sin armar revuelo, y algunos en vuelos comerciales, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, desde que Trump endureció fuertemente sus políticas inmigratorias con escenas sumamente dramáticas.

Clarín pudo confirmar que la embajada de Oxenford ante Estados Unidos ya recibió listas de ciudadanos argentinos deportables. Es una situación que pone por demás nervioso al gobierno en momentos en que sigue sin poder lograrse la bilateral Milei-Trump. Tampoco se ha podido sacar un acuerdo arancelario mejor a Washington que el arancel del 10% que rige desde agosto. Además, una interna entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria del Homeland Security, Kristi Noem, ha puesto en cuestión la firma de un acuerdo entre la funcionaria, Werthein y la ministra Patricia Bullrich del mes pasado. Por ese acuerdo, Argentina entrará en el proceso de acceso al llamado Programa de Visa Waiver, para que los argentinos entren sin visa a EE.UU., donde, si se termina firmando, podrán permanecer hasta tres meses legalmente".