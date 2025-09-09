urgente24
Nerviosismo en Casa Rosada: A Javier Milei se le rebela la tropa

Algunos leones -encabezados por Gordo Dan- empiezan a rebelarse y piden cambios urgentes a Javier Milei.

Imagen creada con IA/Grok.
Javier Milei enfrenta horas críticas tras derrota en PBA y ahora se le rebeló parte de la tropa libertaria (que lidera Gordo Dan/ Santiago Caputo).

9 de septiembre de 2025 - 17:41

Pero Las Fuerzas del Cielo, que lidera Daniel Parisini (Gordo Dan) -que ya había sido ninguneada en las listas- y que responde a Santiago Caputo, reclama públicamente cambios contundentes. Por ahora, 'salvan' a Karina Milei pero la pregunta es si perderán la paciencia... La conformación de las "mesas políticas" -respuesta poco convincente del Gobierno a la 'paliza' electoral- desató la ira: piden la cabeza de Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko y Lule Menem.

Las horas corren y en Casa Rosada sólo hay nerviosismo, caras largas y reuniones varias. Por ahora, ninguna medida concreta para apagar los incendios políticos y/o económicos. Porque en la economía las cosas no van mejor: el dólar subiendo, el Riesgo País subiendo, y, encima, el ministerio que lidera Luis "Toto" Caputo deberá renovar mañana vencimientos por $7,2 billones, en una operación que genera fuerte expectativa en el mercado.

Todo lo que ocurra en esta tarde noche de martes (09/09) te lo contamos en el Vivo vespertino de Urgente24:

El Gobierno quiere mantenerlo en "secreto": 1er. avión con argentinos deportados por Trump

Natasha Niebieskikwiatm, especialista en política exterior, en Clarín:

"El Gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, buscan mantener el operativo en secreto y no protestarán como otros gobernantes para que no parezca un golpe de la administración de Donald Trump a su aliado libertario. Sin embargo, es un hecho que ciudadanos argentinos también están siendo deportados desde los Estados Unidos a la Argentina por la administración republicana, igual que ocurre con Brasil y otros países de la región.

Esta semana, entre este miércoles 10 y el jueves 11, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International traerá al país a un grupo de argentinos acusados de importantes violaciones a la ley federal de los Estados Unidos -delitos migratorios, robos y violaciones, según afirman los funcionarios consultados- en un vuelo que hará escala en Bogotá y otra en Belho Horizonte (Brasil) para terminar su recorrido en Ezeiza.

Clarín no pudo confirmar la cifra de fuentes oficiales, pero en Estados Unidos y en Brasil se habla de que en este vuelo especial llegarán 16 argentinos deportados. Esas mismas fuentes indican que hasta ahora, en el más estricto secreto, sin armar revuelo, y algunos en vuelos comerciales, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, desde que Trump endureció fuertemente sus políticas inmigratorias con escenas sumamente dramáticas.

Clarín pudo confirmar que la embajada de Oxenford ante Estados Unidos ya recibió listas de ciudadanos argentinos deportables. Es una situación que pone por demás nervioso al gobierno en momentos en que sigue sin poder lograrse la bilateral Milei-Trump. Tampoco se ha podido sacar un acuerdo arancelario mejor a Washington que el arancel del 10% que rige desde agosto. Además, una interna entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria del Homeland Security, Kristi Noem, ha puesto en cuestión la firma de un acuerdo entre la funcionaria, Werthein y la ministra Patricia Bullrich del mes pasado. Por ese acuerdo, Argentina entrará en el proceso de acceso al llamado Programa de Visa Waiver, para que los argentinos entren sin visa a EE.UU., donde, si se termina firmando, podrán permanecer hasta tres meses legalmente".

Insólito: El 'Mago sin Dientes' fue a la Rosada y pidió hablar con Milei

En medio de la tensión y las reuniones de crisis en la Casa Rosada, se vivió un momento insólito: el mediático Pablo "Mago sin Dientes" Cavaleiro se presentó en la puerta para pedir una reunión con Javier Milei y reclamó por el PRO.

El Mago, un histórico militante del PRO, llegó a la explanada de la Casa de Gobierno: "Sinceramente, yo vine para que me escuche, quiero que me escuche el presidente, quiero hablar"

En diálogo con TN, el Mago sin Dientes, visiblemente preocupado, se preguntó: "¿Dónde está ese partido político (PRO) que tuvo en un momento el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Y hoy quiero que me escuchen porque yo quiero que la Argentina salga adelante".

"Hubo un PRO, un partido que me dijo 'apoyemos a este gobierno' y ese partido que a mí me representa dijo 'apoyemos este gobierno'. Y yo hoy estoy queriendo hablar con este gobierno, que me escuchen", insistió.

Tras su reclamo, el personal de la Casa Rosada le informó que debía seguir la vía formal para solicitar una audiencia. "Me están diciendo que voy a hacer una carta para ver si me recibe el Presidente", concluyó antes de retirarse.

FMI 'bancó' y Milei insiste: "No nos moveremos ni un milímetro del programa económico"

El FMI salió a 'bancar' al gobierno de Javier Milei, en medio de la turbulencia política y económica. "Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación", dijo la vocera del organismo, Julie Kozack.

Javier Milei aprovechó para insistir en que "no nos moveremos ni un milímetro del programa económico".

Aquí más información al respecto:

*Guiño del FMI para Milei y Caputo: ¿Alcanza con eso?

**Se desbocó el riesgo país a 1.108 puntos y el FMI tuvo que salir a mostrar su apoyo a Milei

Fuerte lo que dice Gastón Alberdi: "Que Milei salga del clóset"

Gastón Alberdi Peñavera, sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi, que supo ser muy cercano a Javier Milei (integró su lista en las elecciones legislativas de 2021) pero se distanció pasados los comicios, desencantado, hizo fuertes (muy fuertes) declaraciones.

Tic, tac: Se agota el plazo para los vetos de Milei

Javier Milei tiene tiempo hasta jueves para vetar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, además de la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por todos los gobernadores de provincias.

Esta última es particularmente compleja para el Presidente, ya que simultáneamente intenta un acercamiento a los mandatarios provinciales para garantizar la gobernabilidad (ayer creó una "mesa de diálogo federal con los gobernadores").

De hecho, los gobernadores destacan que un guiño para acercar a las partes sería que Javier Milei no vete la ley que plantea cambios en la distribución de los ATN, cuya redacción corrió por cuenta de los 24 distritos.

Comisión $LIBRA citó a Karina Milei

La comisión parlamentaria que investiga la criptoestafa $LIBRA resolvió citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que declare sobre su presunta vinculación con la difusión del token que publicó Javier Milei en su cuenta de la red social X.

Se votó además que, como alternativa, un grupo de diputados vaya a tomarle testimonio en Casa Rosada.

Aquí la nota completa: La Comisión $LIBRA citó a Karina Milei: Podrían interrogarla en Casa Rosada

"Milei Escuchanos" es TT en X (hasta se sumó Ramiro Marra)

El hashtag #MileiEscuchanos es la 1er tendencia en Argentina en X, en este momento. Son muchos militantes libertarios que responden a Las Fuerzas del Cielo/Santiago Caputo (y otros 'trolls' que se van sumando) para pedirle al Presidente que haga los cambios necesarios.

Como ya se mencionó, piden la 'cabeza' de Sebastián Pareja y Lule Menem, principalmente. Incluso, algunos más desafiantes, ya le piden correr a Karina Milei...

Hasta Ramiro Marra -amigo de Santiago Caputo- se sumó al hashtag.

Según Bloomberg, "Milei tambalea" y Karina es "su mayor lastre"

Bloomberg Latinoamérica habla de "humillante derrota electoral" de Javier Milei y postula que "uno de sus mayores retos será replantearse el papel de Karina" que ahora "se ha convertido quizás en su mayor lastre". Fuerte.

Bloomberg: "Una humillante derrota electoral está obligando al presidente argentino Javier Milei a enfrentarse a una serie de errores de cálculo políticos, el principal de ellos, su confianza en su querida hermana.

(…) La derrota mostró las limitaciones de una campaña construida sobre ataques al gobierno anterior, que dejó el poder hace casi dos años. También conmocionó a los inversores, ya que un varapalo similar en las cruciales elecciones de mitad de mandato del mes que viene podría hundir por completo la revolución de libre mercado de Milei. Uno de sus mayores retos será replantearse el papel de Karina Milei, una alta ayudante a la que el presidente describe como “el jefe”, o la jefa de su gobierno. Ahora se ha convertido quizá en su mayor lastre, con una doble responsabilidad en el fiasco del domingo: en primer lugar, por diseñar la estrategia electoral que no logró persuadir a los votantes y, en segundo lugar, por verse ella misma envuelta en un escándalo de corrupción que estalló apenas dos semanas antes de la votación.

Gran parte de la popularidad de Milei proviene de su éxito a la hora de domar la inflación y aportar cierta estabilidad a la economía, por lo que el caos en los mercados financieros es una amenaza adicional para su gobierno. El peso oficial se desplomó hasta un 7% en la apertura de los mercados locales, antes de recortar parte de esas pérdidas, mientras que los bonos en dólares de la nación registraron las mayores caídas de los mercados emergentes".

