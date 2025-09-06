Imprimieron miles de pasaportes con fallas en la tinta

La falla, invisible al ojo humano, se notó en “una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, proveedora exclusiva de las máquinas durante los últimos 12 años”. señalaron las autoridades, consigan el medio La Nación.

Además, expresaron que es una falla “invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios”.

renaper oficina 2.jpg El Renaper pidió devolver los pasaportes en cuestión a cambio de otros sin errores y sin cargo

Qué informó el Renaper

“Una vez registrada, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos correspondientes. Desde hace varias semanas, la situación se encuentra resuelta, y la producción continúa con normalidad”, indicaron desde Renaper.

Y agregaron:

El Renaper, en coordinación con Migraciones y Cancillería, trabajó para que, en caso de detectarse alguna anomalía en la medida de seguridad del pasaporte, se pueda advertir que se trata de un pasaporte legal emitido por el organismo, garantizando así el tránsito del ciudadano y notificando sobre la reposición del ejemplar El Renaper, en coordinación con Migraciones y Cancillería, trabajó para que, en caso de detectarse alguna anomalía en la medida de seguridad del pasaporte, se pueda advertir que se trata de un pasaporte legal emitido por el organismo, garantizando así el tránsito del ciudadano y notificando sobre la reposición del ejemplar

Cómo detectarlos

Para saber que documentos dan error de lectura hay que tener presentes series de letras y números, por ejemplo:

AAL314778 hasta AAL346228

AAL400000 hasta AAL607599 y

AAL616000 al AAL620088

Salvedad: No todos están fuera de rango de lecturas.

El registro acotó que quienes necesiten viajar podrán tramitar un pasaporte de emergencia sin cargo.

Más noticias en Urgente24

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos