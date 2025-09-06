El Registro Nacional de las Personas (Renaper) emitió miles de pasaportesdefectuosos que fueron entregados por el Consulado en San Pablo, Brasil, a los residentes en el exterior. La falla está en la tinta que salta cuando los escáners la detectan. Son imperceptibles al ojo humano
HAY QUE DEVOLVERLOS
Imprimieron miles de pasaportes con fallas en la tinta
Las imperfecciones se detectaron en el consulado de San Pablo, pero habría otras oficinas afectadas. El Renaper culpa a la empresa proveedora.
Por su lado, el consulado envió un correo a los afectados para que los devuelvan. La imperfección conllevaría una vulnerabilidad en la seguridad.
Qué informó el Renaper
El registro nacional de las personas detalló que está todo solucionado
Luego completaron
La falla, invisible al ojo humano, se notó en “una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, proveedora exclusiva de las máquinas durante los últimos 12 años”. señalaron las autoridades, consigan el medio La Nación.
Además, expresaron que es una falla “invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios”.
Qué informó el Renaper
“Una vez registrada, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos correspondientes. Desde hace varias semanas, la situación se encuentra resuelta, y la producción continúa con normalidad”, indicaron desde Renaper.
Y agregaron:
Cómo detectarlos
Para saber que documentos dan error de lectura hay que tener presentes series de letras y números, por ejemplo:
AAL314778 hasta AAL346228
AAL400000 hasta AAL607599 y
AAL616000 al AAL620088
Salvedad: No todos están fuera de rango de lecturas.
El registro acotó que quienes necesiten viajar podrán tramitar un pasaporte de emergencia sin cargo.
