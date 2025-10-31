Córdoba: Misterio en el Gobierno de Martín Llaryora por un posible teléfono pinchado

Esperemos que no hayamos vuelto a estas nefastas épocas donde se hacían este tipo de prácticas. No se sabe si el teléfono que está siendo objeto de esta práctica es el mío o el del periodista que se comunicó conmigo para hablar sobre determinado tema, indicó el funcionario. Esperemos que no hayamos vuelto a estas nefastas épocas donde se hacían este tipo de prácticas. No se sabe si el teléfono que está siendo objeto de esta práctica es el mío o el del periodista que se comunicó conmigo para hablar sobre determinado tema, indicó el funcionario.

Lo que sorprendió aún más a las autoridades provinciales fue la posibilidad de una escucha mediante Whatsapp. La llamada cursada se había dado mediante esa aplicación y no bajo la línea tradicional, lo cual generó aún más preocupación.

Según su protocolo personal, Quinteros se comunica vía Whatsapp para no sufrir ningún tipo de intervención. Se trata de una aplicación con un alto nivel de seguridad de cifrado, lo que dificulta la extracción de información por fuera de la cuenta personal.

Para los expertos del Gobierno, lo más extraño del caso fue la intervención de las tres voces. En caso de una escucha intencionada, sería poco prudente revelar la presencia de más “oídos” en la conversación, cuestión que interrumpe su fluidez.

Panal de Córdoba P.jpg Preocupación en el Gobierno de Córdoba.

Escuchas legales e ilegales

En Córdoba, está contemplada la posibilidad de que la Justicia ordene la intervención de las comunicaciones. En ese caso, son agentes especializados los encargados de ejecutar los seguimientos, con respaldo de una orden judicial emitida para tal fin.

Por otra parte, también existen las escuchas ilegales o espionaje, que pueden ser ejecutadas por distintos actores (inclusive el Estado) sin respaldo legal. Generalmente, mantienen motivaciones políticas o criminales.

En cualquier caso, para Quinteros y el Gobierno provincial el suceso constituyó una seria preocupación. Ya sea por monitoreo judicial (lo que revela una causa en curso) o por posible espionaje ilegal de una fuerza externa y desconocida.

