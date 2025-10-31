Inflación: Con noviembre llegan los nuevos aumentos del mes, los que Javier Milei no logra detener

El negocio del transporte público inteligente acelera en América Latina Desde el Gobierno recordaron que el esquema de actualización mensual en el transporte continuará vigente.

Subas anuales de hasta 42,2% para alquileres

Los contratos que continúan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%, de acuerdo con el Índice de Contrato de Locación (ICL) que elabora el Banco Central.

Aunque representa una desaceleración respecto de meses anteriores, la suba sigue siendo considerable para los inquilinos. Por ejemplo, una familia que venía pagando $600.000 por mes pasará a abonar $853.200 a partir del próximo mes, según el cálculo anual que regirá hasta octubre de 2026.

En el caso de los contratos con actualización trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento será cercano al 6%, mientras que aquellos con ajustes cuatrimestrales registrarán una suba de 8,5%.

De esta forma, un alquiler mensual de $600.000 quedará en $636.000 para los acuerdos trimestrales, y en $651.000 para los cuatrimestrales.

Prepagas aumentan y anticipan que no terminó la recomposición tarifaria

Prepagas y aumentos en las cuotas: Cuánto suben en octubre y qué cambia para los afiliados Las principales compañías de medicina prepaga aplicarán en noviembre aumentos de entre 2,1% y 2,8%.

Por su parte, las principales compañías de medicina prepaga comunicaron al Gobierno de Javier Milei que aplicarán en noviembre aumentos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes. El ajuste varía según la empresa, el tipo de cobertura y la región del país.

El incremento se encuentra en línea con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, y forma parte del proceso de actualización mensual de valores autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

De esta manera, un plan individual que en octubre costaba $180.000, pasará a ubicarse entre $183.780 y $185.040, dependiendo de la entidad y del nivel de cobertura.

Las empresas del sector justificaron la medida en el "aumento sostenido de los costos médicos y hospitalarios", y advirtieron que el sistema "aún se encuentra en proceso de recomposición tras los congelamientos tarifarios de años anteriores".

Más inflación

"Milei: Yo creo que las hipótesis que está barajando el gobierno respecto a lo que espera en materia de inflación y en materia de crecimiento económico no se van a cumplir" dijo Milei en una entrevista radial. Foto: Web La Argentina está muy lejos del 0% de inflación prometido por Javier Milei.

Por otra parte, vale destacar que estos incrementos para noviembre se suman a los ajustes recientes en combustibles, tarifas de servicios públicos y alimentos, que ya impactaron en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según estimaciones privadas, la inflación de octubre habría superado el 2,3%, mientras que noviembre podría ubicarse en torno al 2,5%, impulsada principalmente por la suba de tarifas reguladas y servicios esenciales

incluso, los especialistas advierten que la combinación de aumentos en transporte, salud y vivienda podría generar un efecto de arrastre sobre los precios de los próximos meses.

En ese marco, el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal mientras avanza en el retiro gradual de subsidios y la revisión de los regímenes tarifarios, medidas que impactan de lleno en el bolsillo de los consumidores.

El IPC de octubre, según las consultoras

Inflación Los alimentos subieron un 1,7% durante octubre en al Ciudad de Buenos Aires.

Este mes de octubre, en tanto, apunta a ser, en las proyecciones de la consultoras, otro mes sin que afloje la dinámica de precios. Algunas consultoras ya proyectan un IPC de entre 2,3% y 2,4%, con impacto en alimentos.

La medición semanal de LCG, de alimentos y bebidas, reflejó mayores subas que las del mes pasado: primero una deflación de 0,4% en la primera semana, pero luego incrementos del 1,4% en la segunda semana, del 0,9% en la tercera y del 1% en la cuarta:

La cuarta semana de octubre volvió a marcar una inflación semanal en el rubro de alimentos y bebidas en torno al 1%. Con esto, la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se ubicó en 2,9%, el valor más alto desde fines de abril

Y agregó: "Además, el porcentaje de productos con aumentos de precios alcanzó el 16%, es decir, 5 puntos superior al de la semana previa".

Desde Eco Go proyectaron una inflación del 2,4% en octubre. De verificarse semejante dato en los números oficiales del Indec, que publicará su IPC Nacional del mes el 12 de noviembre, se tratará de una nueva aceleración consecutiva de la inflación, tomando en cuenta que en septiembre la suba fue del 2,1%. Había sido del 1,5% en mayo, del 1,6% en junio, del 1,9% en julio y del 1,9% en agosto.

Y ello, pese a que la consultora moderó su proyección en la última semana, luego del holgado triunfo electoral del oficialismo, que, por cierto, moderó la volatilidad cambiaria, y más aún las fuertes presiones devaluatorias...

