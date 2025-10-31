Inflación: Con noviembre llegan los nuevos aumentos del mes, los que Javier Milei no logra detener

Arranca mañana el mes de noviembre y lo hará como ya es costumbre desde hace años (años kirchneristas y mileístas) con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que afectarán el presupuesto de los hogares argentinos. Las subas alcanzarán al transporte público, los alquileres y las cuotas de medicina prepaga, en un contexto de inflación en alza que, según analistas privados, se ubicará por encima del 2,1% registrado en septiembre.
Así, por el transporte, desde este sábado 1 de noviembre, los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán pagar un aumento del 4,1% en los boletos de colectivos. Una medida que se enmarca en la política del Ministerio de Transporte de la Nación, que busca reducir progresivamente los subsidios al transporte de pasajeros.
Con este ajuste, el boleto mínimo de las líneas que circulan por el conurbano bonaerense pasará a $572,86, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor será de $568,91.
Los nuevos cuadros tarifarios alcanzan tanto a los recorridos urbanos como a los interurbanos y se aplicarán de manera automática para los usuarios que abonen con tarjeta SUBE.
Además, desde la cartera que conduce el ministro Franco Mogetta recordaron que el esquema de actualización mensual continuará vigente "para garantizar una estructura tarifaria más equilibrada y sostenible".
Subas anuales de hasta 42,2% para alquileres
Los contratos que continúan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%, de acuerdo con el Índice de Contrato de Locación (ICL) que elabora el Banco Central.
Aunque representa una desaceleración respecto de meses anteriores, la suba sigue siendo considerable para los inquilinos. Por ejemplo, una familia que venía pagando $600.000 por mes pasará a abonar $853.200 a partir del próximo mes, según el cálculo anual que regirá hasta octubre de 2026.
En el caso de los contratos con actualización trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento será cercano al 6%, mientras que aquellos con ajustes cuatrimestrales registrarán una suba de 8,5%.
De esta forma, un alquiler mensual de $600.000 quedará en $636.000 para los acuerdos trimestrales, y en $651.000 para los cuatrimestrales.
Prepagas aumentan y anticipan que no terminó la recomposición tarifaria
Por su parte, las principales compañías de medicina prepaga comunicaron al Gobierno de Javier Milei que aplicarán en noviembre aumentos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes. El ajuste varía según la empresa, el tipo de cobertura y la región del país.
El incremento se encuentra en línea con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, y forma parte del proceso de actualización mensual de valores autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
De esta manera, un plan individual que en octubre costaba $180.000, pasará a ubicarse entre $183.780 y $185.040, dependiendo de la entidad y del nivel de cobertura.
Las empresas del sector justificaron la medida en el "aumento sostenido de los costos médicos y hospitalarios", y advirtieron que el sistema "aún se encuentra en proceso de recomposición tras los congelamientos tarifarios de años anteriores".
Más inflación
Por otra parte, vale destacar que estos incrementos para noviembre se suman a los ajustes recientes en combustibles, tarifas de servicios públicos y alimentos, que ya impactaron en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
incluso, los especialistas advierten que la combinación de aumentos en transporte, salud y vivienda podría generar un efecto de arrastre sobre los precios de los próximos meses.
En ese marco, el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal mientras avanza en el retiro gradual de subsidios y la revisión de los regímenes tarifarios, medidas que impactan de lleno en el bolsillo de los consumidores.
El IPC de octubre, según las consultoras
Este mes de octubre, en tanto, apunta a ser, en las proyecciones de la consultoras, otro mes sin que afloje la dinámica de precios. Algunas consultoras ya proyectan un IPC de entre 2,3% y 2,4%, con impacto en alimentos.
La medición semanal de LCG, de alimentos y bebidas, reflejó mayores subas que las del mes pasado: primero una deflación de 0,4% en la primera semana, pero luego incrementos del 1,4% en la segunda semana, del 0,9% en la tercera y del 1% en la cuarta:
Y agregó: "Además, el porcentaje de productos con aumentos de precios alcanzó el 16%, es decir, 5 puntos superior al de la semana previa".
Desde Eco Go proyectaron una inflación del 2,4% en octubre. De verificarse semejante dato en los números oficiales del Indec, que publicará su IPC Nacional del mes el 12 de noviembre, se tratará de una nueva aceleración consecutiva de la inflación, tomando en cuenta que en septiembre la suba fue del 2,1%. Había sido del 1,5% en mayo, del 1,6% en junio, del 1,9% en julio y del 1,9% en agosto.
