La demanda de energía mundial aumentaría 30% para 2035, ¿una oportunidad para Argentina?

Factores como temperaturas extremas, electrificación de la industria, digitalización (incluyendo IA) y expansión de centros de datos están ejerciendo presión sobre la oferta energética.

Sin embargo, esta tendencia ascendente plantea serias dudas sobre la capacidad de alcanzar los objetivos globales de descarbonización.

Según un informe de Wood Mackenzie, la combinación de mayor demanda eléctrica, tensiones geopolíticas y desafíos en la integración de sistemas hace que metas como la neutralidad de carbono para 2050 resulten cada vez más lejanas.

“Lo que antes era un cambio mayormente aspiracional hacia la descarbonización ahora enfrenta los duros escollos de escala, integración del sistema, asignación de capital y geopolítica”, comentó Prakash Sharma, vicepresidente de escenarios y tecnologías de Wood Mackenzie, al mismo medio.

El aumento de la demanda de energía, ¿será una oportunidad para Argentina?

Para regiones como América Latina y Argentina, estos datos suponen una doble oportunidad y desafío:

Oportunidad porque la creciente demanda eléctrica puede significar inversiones en infraestructura, generación renovable y expansión de redes. Desafío porque se requiere habilitar mecanismos para asegurar que el crecimiento sea sostenible, que las renovables se integren de manera eficiente y que exista planificación para evitar cuellos de botella en suministro.

En ese contexto, los gobiernos, reguladores y empresas deberán acelerar la transición energética, reforzar la infraestructura de transmisión, fomentar el almacenamiento energético y diseñar políticas que incentiven tecnologías limpias.

Según el informe, el rol de la energía solar será vital para satisfacer el nuevo pico de demanda, lo que abre la puerta a una mayor participación de mercados solares en zonas con alto recurso y bajo costo.

