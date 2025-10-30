Cometa 31/Atlas, posible nave alienígena, según experto de Harvard

“El objeto es una nave espacial alienígena que está desacelerando”, ha escrito Loeb, al sugerir que la anti-cola sería un mecanismo de “empuje de frenado” que, una vez completado, daría lugar a una cola convencional.

La anti-cola estaría compuesta principalmente de dióxido de carbono y agua, con trazas de cianuro y una aleación de níquel nunca vista en la naturaleza, que solo es utilizada en procesos de fabricación humana. “[Sí] el objeto es una nave espacial alienígena que está desacelerando”, ha escrito Loeb, entonces la anti-cola sería evidencia de una maniobra de “empuje de frenado”, que naturalmente cambiaría a una cola una vez completado el proceso de desaceleración.

image Trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS | GENTILEZA NASA

"Cuando observamos el cometa 31/ATLAS, su comportamiento es inusual y su aceleración no puede ser explicada solo por la presión de radiación del Sol. Este tipo de comportamiento podría ser indicativo de una tecnología avanzada, como una nave espacial de una civilización extraterrestre que se desplaza por nuestro sistema solar", ha planteado.

image El científico de Harvard Avi Loeb advierte que el objeto interestelar del tamaño de Manhattan, 31/ATLAS, podría ser un “caballo de Troya” extraterrestre cuya presencia tiene importantes implicaciones para la “humanidad”.

“El objeto ha mostrado varias características anómalas y presentamos la hipótesis de que pueda tener origen tecnológico y posiblemente hostil”, ha afirmado Loeb junto con sus colegas Adam Hibberd y Adam Crowl.

Avi Loeb, en una entrevista para The Guardian, ha declarado que"el cometa 31/ATLAS mostró una aceleración extraña al acercarse al Sol, algo que no se esperaba de un objeto natural. Su comportamiento nos lleva a cuestionar si no es simplemente un cometa, sino algo más. Podría ser una nave intergaláctica que se desliza por el sistema solar, algo diseñado por una civilización tecnológica".

“La hipótesis en cuestión es que [31/ATLAS] es un artefacto tecnológico y, además, posee inteligencia activa”, ha dicho. “De ser así, se deducen dos posibilidades: primero, que sus intenciones sean completamente benignas y, segundo, que sean malignas”, ha añadido.

Actualmente, 3I/ATLAS está a solo unos días de realizar su aproximación más cercana al Sol y desaparecer de la vista, lo que podría probar que el objeto es una nave espacial que utiliza la gravedad de la estrella solar para cambiar la velocidad y la trayectoria, según Loeb.

En pocos días, el cometa —o lo que sea— estará a 230 millones de kilómetros del Sol, según el científico de Harvard. En sus propias palabras, a esta distancia pueden ocurrir dos cosas: o se deshace por el calor y la radiación solar, o se revela como una nave alienígena al soportar las condiciones y salir intacto del perihelio.

De hecho, el experto apunta que puede liberar “minisondas” para la investigación espacial y de vida en la Tierra, y así revelarse como una nave extraterrestre de verdad, hecha con níquel, rebasando todas las expectativas.

El 19 de diciembre será el máximo acercamiento del 3I/ATLAS a la Tierra (aproximadamente a 270 millones de km).

