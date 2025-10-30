La activación de una “alerta planetaria” por parte de la NASA ante la aparición del cometa 31/ATLAS ha encendido las alarmas entre los investigadores y desatado una serie de teorías de que no se trata de un cuerpo celeste sino más bien de una tecnología extraterrestre interestelar, como así refirió un científico de Harvard.
CUERPO CELESTE U OVNI
Cometa 31/Atlas, posible nave alienígena, según experto de Harvard
Un científico de Harvard que monitorea el misterioso cometa 3I/ATLAS asegura que se trata de una tecnología extraterrestre y que en los próximos días este OVNI liberaría "mini sondas" para estudiar la Tierra.
El cometa 31/ATLAS (oficialmente denominado C/2019 Q4 ATLAS), descubierto por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) el 28 de agosto de 2019, ha tenido parpadeos inusuales en su brillo que no son característicos de un cuerpo celeste. En el momento en que se hizo más brillante, algunos astronómos sugirieron que mostraba características poco comunes para un cometa típico.
Asimismo, se evidenció una llamarada saliendo de su cola, como si fuera una propulsión, un comportamiento que se desvió de los patrones normales de cometas típicos.
En lugar de una cola brillante y estable, 31/ATLAS pareció desintegrarse rápidamente después de su acercamiento al Sol. Este fenómeno ha sido observado en otros cometas, pero en el caso del 31/ATLAS, la rápida desintegración alimentó aún más las teorías no convencionales.
Científico de Harvard asegura que el 31/Atlas es una nave extraterrestre
Un artículo publicado por Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, escrito por el científico Avi Loeb, sugirió que el cometa podría no ser un cometa "natural", sino un objeto de origen extraterrestre, basándose en la velocidad de movimiento y la forma en que el cometa estaba reaccionando al calor solar.
“El objeto es una nave espacial alienígena que está desacelerando”, ha escrito Loeb, al sugerir que la anti-cola sería un mecanismo de “empuje de frenado” que, una vez completado, daría lugar a una cola convencional.
La anti-cola estaría compuesta principalmente de dióxido de carbono y agua, con trazas de cianuro y una aleación de níquel nunca vista en la naturaleza, que solo es utilizada en procesos de fabricación humana. “[Sí] el objeto es una nave espacial alienígena que está desacelerando”, ha escrito Loeb, entonces la anti-cola sería evidencia de una maniobra de “empuje de frenado”, que naturalmente cambiaría a una cola una vez completado el proceso de desaceleración.
"Cuando observamos el cometa 31/ATLAS, su comportamiento es inusual y su aceleración no puede ser explicada solo por la presión de radiación del Sol. Este tipo de comportamiento podría ser indicativo de una tecnología avanzada, como una nave espacial de una civilización extraterrestre que se desplaza por nuestro sistema solar", ha planteado.
“El objeto ha mostrado varias características anómalas y presentamos la hipótesis de que pueda tener origen tecnológico y posiblemente hostil”, ha afirmado Loeb junto con sus colegas Adam Hibberd y Adam Crowl.
Avi Loeb, en una entrevista para The Guardian, ha declarado que"el cometa 31/ATLAS mostró una aceleración extraña al acercarse al Sol, algo que no se esperaba de un objeto natural. Su comportamiento nos lleva a cuestionar si no es simplemente un cometa, sino algo más. Podría ser una nave intergaláctica que se desliza por el sistema solar, algo diseñado por una civilización tecnológica".
“La hipótesis en cuestión es que [31/ATLAS] es un artefacto tecnológico y, además, posee inteligencia activa”, ha dicho. “De ser así, se deducen dos posibilidades: primero, que sus intenciones sean completamente benignas y, segundo, que sean malignas”, ha añadido.
Actualmente, 3I/ATLAS está a solo unos días de realizar su aproximación más cercana al Sol y desaparecer de la vista, lo que podría probar que el objeto es una nave espacial que utiliza la gravedad de la estrella solar para cambiar la velocidad y la trayectoria, según Loeb.
En pocos días, el cometa —o lo que sea— estará a 230 millones de kilómetros del Sol, según el científico de Harvard. En sus propias palabras, a esta distancia pueden ocurrir dos cosas: o se deshace por el calor y la radiación solar, o se revela como una nave alienígena al soportar las condiciones y salir intacto del perihelio.
De hecho, el experto apunta que puede liberar “minisondas” para la investigación espacial y de vida en la Tierra, y así revelarse como una nave extraterrestre de verdad, hecha con níquel, rebasando todas las expectativas.
El 19 de diciembre será el máximo acercamiento del 3I/ATLAS a la Tierra (aproximadamente a 270 millones de km).
