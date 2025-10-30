Los uruguayos de Flamengo se unieron contra un jugador de Racing

LOSURUGUAYOSDEFLAMENGOSEUNIERONCONTRAUNJUGADORDERACINGFOTO2 Los jugadores uruguayos de Flamengo se unieron para burlarse de Gastón Martirena tras eliminar a Racing y clasificarse a la final de la Copa Libertadores.

Racing empató con Flamengo 0 a 0 y quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025

Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron en la noche de este último miércoles 29/10, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.

Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.

Embed - RACING CLUB vs. FLAMENGO | SEMIFINAL VUELTA | Conmebol Libertadores 2025

