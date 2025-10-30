Los jugadores uruguayos de Flamengo, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela, todos hinchas de Peñarol, se unieron para burlarse de Gastón Martinera, defensor de Racing y fanático de Nacional, tras lograr el pasaje a la final de la Copa Libertadores 2025.
Los uruguayos de Flamengo se unieron contra un jugador de Racing
La imagen, publicada en las redes oficiales del club con el mensaje “Venganza a la uruguaya”, hizo alusión directa a las declaraciones de Martirena después de la serie ante Peñarol, cuando el elenco de Avellaneda había eliminado al conjunto aurinegro. En ese entonces, el lateral —confeso hincha de Nacional— había dicho entre risas: “Yo soy de allá y saben que soy hincha del otro club. Me cargaron mucho, pero los vi confiados y me cagaba de risa”.
Esa frase, sumada a su festejo en Montevideo, no cayó bien entre los fanáticos de Peñarol ni entre los jugadores uruguayos del Flamengo, que encontraron su oportunidad de responder dentro de la cancha.
Con la clasificación asegurada y la alegría del vestuario, De la Cruz, Varela y De Arrascaeta —los tres identificados con el club carbonero— posaron juntos en modo revancha. La foto se volvió tendencia en redes y reavivó la eterna rivalidad entre Peñarol y Nacional, trasladada esta vez al escenario continental.
El Mengão, que ahora espera rival entre Palmeiras y Liga de Quito, no solo celebró su pase a la final, sino también una victoria con sabor extra para sus futbolistas uruguayos.
Racing empató con Flamengo 0 a 0 y quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025
Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron en la noche de este último miércoles 29/10, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.
Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.
